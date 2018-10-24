ErdoÄŸan ve Selman KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma devam ediyor. Cinayete iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda görüÅŸtü.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DAN AÇIKLAMA

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda görüÅŸtü CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n talebi üzerine gerçekleÅŸen görüÅŸmede, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin bütün yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için ortak çaba harcanmasÄ± hususu ve bu çerçevede atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar ele alÄ±ndÄ±.

Veliaht Prens Selman görüÅŸme sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Suudi Arabistan ve Türkiye arasÄ±nda çatlak oluÅŸturmak isteyenler var. Kral Selman, ben ve ErdoÄŸan olduÄŸu sürece bunu baÅŸaramayacaklar. Her iki ülkenin hükümeti, suçlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için iÅŸ birliklerini ispatlayacaklar"dedi.

BELGRAD ORMANI'NDA KEÅžÄ°F YAPILMIÅž

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturmada, cinayetten önce Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na ait diplomatik plakalÄ± araçla Belgrad OrmanÄ±'nda keÅŸif yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 62 noktada bulunan 137 güvenlik kamerasÄ±ndan elde edilen 2 bin saatlik görüntü, özel ekip tarafÄ±ndan incelendi. Konsolosluk görevlilerinin 1 Ekim'de diplomatik plakalÄ± minibüsü, bahçe kapÄ±sÄ±ndan girip giremediÄŸini denedikleri ortaya çÄ±ktÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin yürütülen geniÅŸ kapsamlÄ± soruÅŸturma sürüyor. Ekipler, baÅŸta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasÄ±ndaki güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±.

Bu kapsamda Ä°stanbul'da Atatürk HavalimanÄ±, Levent ve Sultanahmet baÅŸta olmak üzere 62 noktada bulunan 137 kameradan alÄ±nan 2 bin saatlik görüntü özel ekip tarafÄ±ndan incelendi. Görüntüler üzerinden, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n infazÄ± için geldiÄŸi belirlenen 15 kiÅŸilik Suudi ekip ile konsolosluk yetkililerinin, olay öncesi ve sonrasÄ±ndaki hareketleri adÄ±m adÄ±m tespit edildi.

Görüntülerde, konsolosluk yetkililerinin olaydan bir gün önce 1 Ekim'de akÅŸam saatlerinde diplomatik plakalÄ± bir minibüsü, bahçe kapÄ±sÄ±ndan içeri girip giremeyeceÄŸini denedikleri yer alÄ±yor. Öte yandan, 1 Ekim'de 3 kiÅŸilik bir ekibin de tarifeli uçakla Suudi Arabistan'dan gelerek bir otele yerleÅŸtikleri ardÄ±ndan konsolosluÄŸa gittikleri belirlendi.

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan baÅŸka bir ekibin de diplomatik plakalÄ± araçla 1 Ekim'de Belgrad OrmanÄ±'nda keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. AracÄ±n Belgrad OrmanÄ±'na giriÅŸi ve KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 1 Ekim'de Atatürk HavalimanÄ±'na geliÅŸ anlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflara ulaÅŸÄ±ldÄ±.

MÄ°T DELÄ°LLERÄ° CIA DÄ°REKTÖRÜ HASPEL Ä°LE PAYLAÅžTI

ABD Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin dün Ankara'da temaslarda bulundu. Daha sonra MÄ°T yetkilileri ile de bir araya gelen Haspel'e Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin elde edilen deliller hakkÄ±nda brifing verildi. Haspel’in, iÅŸkenceyi ve cinayet anÄ±nÄ± belgelediÄŸi iddia edilen ses kaydÄ±nÄ± dinleme talebinde bulunduÄŸu ancak Haspel’in bu talebine Türkiye’den henüz karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Haspel, Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±yla ilgili temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi.

Suudi yetkililerin açÄ±klamasÄ±ndan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, söz konusu olayÄ±n Türkiye ayaÄŸÄ±nda incelemelerde bulunmasÄ± için 2000'de Ankara'da görev yapmÄ±ÅŸ, Türkçeyi ve Türkiye'yi iyi bilen CIA Direktörü Gina Haspel'i görevlendirdi. Dün Ankara'ya gelen Haspel, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na (MÄ°T) geçti. Haspel'in üst düzey görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdiÄŸi öÄŸrenildi. Haspel'e kamera görüntüleri ile ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n, elde edilen bulgular ve kanÄ±tlarÄ±n gösterildiÄŸi öÄŸrenildi. AyrÄ±ca BaÅŸkonsolosluk ve Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosu'nun konutunda olay yeri incelemesinde elde ettiÄŸi deliller de Haspel ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mik Pence, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Haspel'in delilleri incelediÄŸini belirterek, "Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra BaÅŸkan Trump, Amerikan halkÄ±nÄ±n deÄŸerlerini ve ulusal çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ± göz önünde bulundurarak bir karar verecek" dedi.

REUTERS: TÜRKÄ°YE KAÅžIKÇI KAYDINI CIA BAÅžKANINA VERMEDÄ°

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi konusunda CIA BaÅŸkanÄ± Gina Haspel’in, iÅŸkenceyi ve cinayet anÄ±nÄ± belgelediÄŸi iddia edilen ses kaydÄ±nÄ± dinleme talebinde bulunduÄŸu ancak Haspel’in bu talebine Türkiye’den henüz karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Reuters’Ä±n haberine göre, dört farklÄ± kaynak Haspel'in pazartesi günü gerçekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette kaydÄ± dinleme talebinde bulunduÄŸunu belirtti. Haberde “BatÄ±lÄ± güvenlik yetkilileri, Türkiye’nin KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ölümünü belgeleyen ses kayÄ±tlarÄ±na sahip olduÄŸunu öne süren kapsamlÄ± haber sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±na raÄŸmen, pazartesi akÅŸamÄ± itibarÄ±yla, ABD veya diÄŸer müttefik ülkelerin kurumlarÄ±na bu kanÄ±tlara eriÅŸim izni verilmemiÅŸti” denildi.

NYT: SUUDÄ°LER ERDOÄžAN'A KAÅžIKÇI Ä°ÇÄ°N RÜÅžVET TEKLÄ°F ETTÄ°

Öte yandan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan’Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± krizi konusunda CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a rüÅŸvet teklif ettiÄŸini öne sürdü. ErdoÄŸan’a yakÄ±n isimlerin kaynak gösterildiÄŸi haberde, Prens Halid bin Faysal’Ä±n ErdoÄŸan’la bir araya gelerek konunun peÅŸini bÄ±rakmasÄ±nÄ± istediÄŸi belirtildi. Ancak ErdoÄŸan'Ä±n bu teklifi siyasi rüÅŸvet olarak niteleyerek geri çevirdiÄŸi belirtildi.

Buna göre, Faysal ErdoÄŸan’Ä± ikna etmek için bir dizi öneride bulundu, bunlarÄ±n arasÄ±nda Türkiye’ye mali yardÄ±m ve yatÄ±rÄ±m sözü, aynÄ± zamanda Katar üzerindeki ambargoyu da kaldÄ±rma vaadi bulunuyordu. (DIÅž HABERLER)

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde Avrupaâ€™nÄ±n kriteri insanlÄ±k deÄŸil para

DÃ¼nya Suudi Arabistanâ€™a silah yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ± konuÅŸuyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 18:39

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