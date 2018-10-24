ErdoÄŸan'Ä±n brÃ¼t maaÅŸÄ± yÃ¼zde 26 zamla 74 bin 500 liraya yÃ¼kseliyor

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±â€™na ayrÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len bÃ¼tÃ§eye gÃ¶re ErdoÄŸanâ€™Ä±n aylÄ±k brÃ¼t maaÅŸÄ± yÃ¼zde 26 artÄ±ÅŸla 74 bin 500 lira olacak.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’na ayrÄ±lmasÄ± öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin ayrÄ±ntÄ±larÄ± belli oldu. Buna göre CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n aylÄ±k brüt maaÅŸÄ± yüzde 26 artÄ±ÅŸla 74 bin 500 lira olacak.

Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu’nun haberine göre parlamenter sistemde belirlenen 2018 bütçesine göre brüt 59 bin lira maaÅŸ alan ErdoÄŸan, baÅŸkanlÄ±k sistemine geçince brüt maaÅŸÄ±nÄ± 74 bin 500 TL’ye çÄ±kardÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n 2020 maaÅŸÄ± brüt 81 bin 750 TL, 2021 maaÅŸÄ± ise aylÄ±k brüt 87 bin 500 TL tahmin edildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, 2 milyar 818 milyon 899 bin TL’lik Saray bütçesinin kalem kalem ayrÄ±ntÄ±larÄ± ÅŸöyle:

â– 119 milyon TL tüketime: Tüketime yönelik mal ve malzeme alÄ±mlarÄ± kaleminde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda 119 milyon 170 bin TL harcayacak. 2020 yÄ±lÄ±nda bu rakamÄ±n 126 milyon 297 TL’ye, 2021 yÄ±lÄ±nda ise 135 milyon 13 bin TL’ye çÄ±kmasÄ± öngörülüyor.

â– Temsile 101.5 milyon: 2019 yÄ±lÄ±nda Saray, yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretler için “yolluklar” kaleminden 35 milyon TL harcayacak. Tören, açÄ±lÄ±ÅŸ ve resepsiyonlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± her türlü aÄŸÄ±rlama giderleri için ise 2019 yÄ±lÄ± bütçesine 101 milyon 500 bin TL konuldu.

â– VakÄ±f ve derneklere 12.5 milyon: VakÄ±f, dernek gibi kâr amacÄ± gütmeyen kuruluÅŸlara yardÄ±m yapÄ±lmasÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ödeneÄŸinden 12.5 milyon TL bütçe ayrÄ±lacak. Valiliklerden gelen bilgiler doÄŸrultusuna “hane halkÄ±na” 3 milyon TL para aktarÄ±lacak.

â– BaÅŸkanlÄ±k ofislerine 233.5 milyon TL: BaÅŸkanlÄ±k sistemi ile birlikte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± içinde, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± özel bütçeli, idari ve mali özerkliÄŸe sahip 4 tane ofis kurulmuÅŸtu. Dijital DönüÅŸüm Ofisi, Finans Ofisi, Ä°nsan KaynaklarÄ± Ofisi ve YatÄ±rÄ±m Ofisi’ne 2019 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden “yardÄ±m” adÄ± altÄ±nda ödenek ayrÄ±ldÄ±. Bu kapsamda “Finans Ofisi’ne” 5 milyon TL, “Ä°nsan KaynaklarÄ± Ofisi”ne 8.5 milyon TL, “Dijital DönüÅŸüm Ofisi”ne 70 milyon TL, “YatÄ±rÄ±m Ofisi”ne ise 150 milyon TL bütçe ayrÄ±ldÄ±. Böylece dört “BaÅŸkanlÄ±k Ofisi” için 2019 bütçesinden ayrÄ±lan para 233.5 milyon TY’ye kadar vardÄ±.

Bu miktarÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nda 245 milyon TL’yi, 2021 yÄ±lÄ±nda ise 280 milyonu geçmesi bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±, gÃ¼nde 1.8 milyon lira harcÄ±yor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 08:21

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