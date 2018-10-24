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FotoÄŸraf: Evrensel
Gevrekseydi kÃ¶yÃ¼, KÃ¼tahya Belediyesi sÄ±nÄ±rlarÄ±na dahil edildi
24 Ekim 2018 07:51
Gevrekseydi kÃ¶yÃ¼nÃ¼n KÃ¼tahya Belediyesine katÄ±lmasÄ±na dair CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Kütahya'nÄ±n merkez ilçesine baÄŸlÄ± Gevrekseydi köyü, Kütahya Belediyesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içine dahil edildi.
Resmi Gazete'de, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na göre, Kütahya ilinin merkez ilçesine baÄŸlÄ± Gevrekseydi köyü tüzel kiÅŸiliÄŸi kaldÄ±rÄ±larak Kütahya Belediyesine katÄ±ldÄ±.
Söz konusu karar 5393 sayÄ±lÄ± Belediye Kanunu'nun 11'inci maddesi gereÄŸince alÄ±ndÄ±. (Ankara/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 08:12
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