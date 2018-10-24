AtaÅŸehir eski belediye baÅŸkanÄ± Ä°lgezdi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

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AtaÅŸehir eski belediye baÅŸkanÄ± Ä°lgezdi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

    • 24 Ekim 2018 00:01

    Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: Yetkisi olmadan nikah kÄ±yan AtaÅŸehir eski Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: "HalihazÄ±rda belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle, ."

    Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, "HalihazÄ±rda belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kÄ±yan AtaÅŸehir eski Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." açÄ±klamasÄ±nda bulunuldu. 

    BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda, "AtaÅŸehir eski Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi'nin nikah kÄ±ydÄ±ÄŸÄ±"na dair haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    AçÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

    "HalihazÄ±rda Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kÄ±yan Battal Ä°lgezdi hakkÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." (AA)

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