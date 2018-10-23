KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde Avrupaâ€™nÄ±n kriteri insanlÄ±k deÄŸil para

Avrupa'dan Suudi Arabistan'a dÃ¶nÃ¼k sert aÃ§Ä±klamalar gelmeye devam ederken; silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na dair Ã¶neriler reddedildi.

BaÅŸkonsolosluÄŸunda bir gazetecinin vahÅŸice katledildiÄŸi Suudi Arabistan’a yönelik tepkilerin dozunda “para” kriteri devrede. Suudi Arabistan’a en çok silah satan Avrupa ülkeleri Almanya’dan gelen “Cinayet aydÄ±nlatÄ±lana kadar silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurun” çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± reddetti. ABD ve Ä°ngiltere'nin Suudilere dönük yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ise bazÄ± ÅŸüphelilerin vizelerinin iptal edilmesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±.

MACRON SORULARA SÄ°NÄ°RLENDÄ°

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Almanya’nÄ±n, Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi olayÄ± aydÄ±nlatÄ±lmadan, Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkeleri olarak Suudi Arabistan’a yeni silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± askÄ±ya alma teklifine iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. Macron, gazetecilerin, bu konudaki sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamayÄ± reddetti. Macron, her seferinde bir yönetici açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±nda buna dair yorum yapmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “HoÅŸunuza gitsin veya gitmesin, benim gündemim medya tarafÄ±ndan belirlenmiyor. Ben ÅŸu an baÅŸka bir konudayÄ±m. (Bu sorunun) Åžu an konuÅŸtuÄŸumuz konuyla ilgisi yok. Bu soruya yanÄ±t vermeyeceÄŸim” dedi.

FRANSA SUUDÄ° ARABÄ°STAN’A 11 MÄ°LYAR AVROLUK SÄ°LAH SATTI

Fransa’nÄ±n, Suudi Arabistan’a 2008-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 11 milyar avro deÄŸerinde silah sattÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Geçen ay 16 sivil toplum kuruluÅŸu, Suudi Arabistan’Ä±n Yemen’e düzenlediÄŸi askeri operasyonlarda FransÄ±z malÄ± silahlarÄ± kullanmasÄ±nÄ± gerekçe göstererek, bu ülkeye silah ihracatÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin, “Ä°stanbul’daki Suudi KonsolosluÄŸunda yaÅŸananlara bakÄ±n, ne kadar da canavarca. Åžunu vurgulayarak söylemek istiyorum, bu olay aydÄ±nlatÄ±lmalÄ±dÄ±r ve bu olay aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± müddetçe Suudi Arabistan’a silah ihracatÄ± yapÄ±lmayacak” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°SPANYA, Ä°SVEÇ VE Ä°NGÄ°LTERE SATIÅžI SÜRDÜRECEK

Almanya’nÄ±n Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±na Fransa’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°spanya, Ä°sveç ve Ä°ngiltere’den de olumsuz yanÄ±t geldi.

SalÄ± günü Ä°spanya Parlamentosu’nda yapÄ±lan oylamada “solcu” iktidarla “saÄŸcÄ±” ana muhalefet anlaÅŸtÄ±, Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemeyi öngören bir öneri reddedildi. FarklÄ± partilere mensup milletvekillerinden oluÅŸan karma bir grup tarafÄ±ndan meclise sunulan tasarÄ±, iktidardaki sosyal demokrat Sosyalist Parti (PSOE) ile ana muhalefetteki saÄŸcÄ± Halk Partisi (PP) tarafÄ±ndan ortak bir kararla reddedildi.

Ä°sveç BaÅŸbakanÄ± Stefan Löfven de Ä°sveç’in KaÅŸÄ±kçÄ± skandalÄ±na raÄŸmen Suudi Arabistan’a SalÄ± silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°NGÄ°LTERE’DE Ä°ÅžÇÄ° PARTÄ°SÄ°NDEN ÇAÄžRI

Ä°ngiltere Muhfazakar Parti iktidarÄ± da Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rmayÄ± ya da durdurmayÄ± reddediyor. Ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise, “KÄ±namak yeterli deÄŸil. Hükümet Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durduracak mÄ±?” diye sorarken, Ä°ÅŸçi Partisi’nin Gölge DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Emily Thornberry de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä± KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesinden sorumlu tuttu. “Veliaht Prens müttefiklerini ahmak yerine koyuyor. YalanlarÄ±na inanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± varsayÄ±yor. Bu kez böyle olmamalÄ±” dedi. Thornberry, Ä°ngiliz hükümetini Suudi yetkililer hakkÄ±nda Magnitsky yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± uygulamaya ve bu ülkeye silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Hollanda da ise BaÅŸbakan Mark Rutte AB üyelerine ülkesinin Suudi Arabistan’a karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± “kÄ±sÄ±tlÄ± silah ihracatÄ± sistemini” benimsemeleri için çaÄŸrÄ± yaparken, silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± için parlamentoya sunulan önerge büyük çoÄŸunlukla kabul edildi.

KÄ°M, NE KADAR SATIYOR?

Ä°sveç’teki Stockholm UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, Suudi Arabistan dünya genelinde geçen yÄ±l en fazla silah ithalatÄ± yapan ülke oldu.

Suudi Arabistan’a en fazla silah satan ülke ise ABD. ABD, 2013-2017 dönemindeki silah ticaretinin yüzde 18’ini Suudi Arabistan’la yaptÄ±. SIPRI’nin 2013-2017 verilerine göre, Avrupa’dan Suudi Arabistan’a en fazla silah ticareti yapan ülke ise Ä°ngiltere.

Ä°ngiltere, silah ticaretinin yüzde 48.8’ini Suudi Arabistan ile yaparak AB ülkeleri arasÄ±nda Riyad’a en fazla silah ihracatÄ± yapan ülke olarak baÅŸÄ± çekiyor.

Ä°ngiltere’yi, Belçika (yüzde 32), Ä°sveç (yüzde 12.8), Slovakya (yüzde 11.8), Ä°spanya (yüzde 8.3), Avusturya (yüzde 7.7), Ä°talya (6.3), Finlandiya (5.8), Fransa (5.5), Bulgaristan (5.4), Almanya (3.1) ve Hollanda (2.4) takip ediyor.

TRUMP’TAN KRAL SELMAN’A DESTEK PRENS SELMAN’A SUÇLAMA

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n dahlinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna, “Orada iÅŸleri (idareyi) bu seviyede daha fazla yürüten kiÅŸi Prens. Ä°ÅŸleri o yürütüyor ve eÄŸer biri (olayla ilgili) olacaksa bu kiÅŸi o olurdu” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuÅŸan Trump, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz’in, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda ise “ikna olduÄŸunu” söyledi.

Prens Muhammed’le konuyu birkaç kez konuÅŸtuÄŸunu ve ona KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± bilip bilmediÄŸini sorduÄŸunu söyleyen Trump, “Prens bana bilmediÄŸini söyledi. Ben de ‘Bu olay nerede baÅŸladÄ±?’ diye sordum. O da bana bunun alt kademelerde olduÄŸunu söyledi” ifadelerini kullandÄ±. Trump, “Onlara inanmak istiyorum. Onlara gerçekten inanmak istiyorum” diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan'Ä±n gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± ele alma biçimi hakkÄ±nda "tarihte bugüne kadarki en kötü örtbas olayÄ±ydÄ±" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

ABD 21 SUUDÄ° YETKÄ°LÄ° Ä°ÇÄ°N VÄ°ZE YASAÄžI UYGULAYACAK

Öte yandan ABD'li bir yetkili de 21 Suudi ArabistanlÄ± yetkili için vize yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcülerinden biri, Suudi yetkililere uygulanacak vize yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin AA muhabirine açÄ±klamalarda bulundu.

Sözcü, "BakanlÄ±k, Göç ve VatandaÅŸlÄ±k YasasÄ± uyarÄ±nca vize sahibinin ABD'ye kabul edilemez olduÄŸunu veya vize için uygun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren herhangi bir zamanda ortaya çÄ±kan bilgilere dayanarak vizeleri iptal etme yetkisine sahiptir." dedi.

YaptÄ±rÄ±ma iliÅŸkin bilgi veren Sözcü, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle 21 Suudi yetkilinin vizelerinin iptal edileceÄŸini ve vize yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BakanlÄ±k Sözcüsü ayrÄ±ca, ABD yasalarÄ±yla korunan vize gizliliÄŸi uyarÄ±nca, yaptÄ±rÄ±ma maruz kalacak Suudi yetkililer hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi açÄ±klayamayacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Ä°NGÄ°LTERE DE ÅžÜPHELÄ°LERÄ°N VÄ°ZELERÄ°NÄ° Ä°PTAL EDECEK

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesine karÄ±ÅŸan ÅŸüphelilerin Ä°ngiltere vizelerinin iptal edileceÄŸini söyledi.

Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda düzenlenen haftalÄ±k “BaÅŸbakana Sorular” oturumunda konuÅŸan May, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine, “Ä°çiÅŸleri BakanÄ± bütün ÅŸüphelilerle ilgili, Ä°ngiltere’ye girmelerini önlemeye dönük eyleme geçiyor. EÄŸer bu kiÅŸilerin halihazÄ±rda vizeleri varsa, bunlar bugün iptal edilecek.” dedi.

May, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesini mümkün olan en güçlü ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. Ortadan kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çok açÄ±kça belirtik ki Suudi Arabistan Türkiye ile iÅŸ birliÄŸi yapmalÄ±, tam ve inandÄ±rÄ±cÄ± bir soruÅŸturma yürütmeli. KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n arbedede öldüÄŸü iddiasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± bir açÄ±klama deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla tam olarak ne olduÄŸunun ortaya konulmasÄ±na acil bir ihtiyaç var” diye konuÅŸtu.

Suudi Arabistan’da yapÄ±lan iÅŸ zirvesine hiçbir bakanlÄ±k yetkilisinin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten May, kendisinin de KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesiyle ilgili olarak bugün Kral Selman bin Abdülaziz ile telefon görüÅŸmesi yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ALMANYA: ÖRNEÄžÄ° OLMAYAN BÄ°R OLAY

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin, “Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± dün büyük dikkatle takip ettik. Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'da Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesi örneÄŸi olmayan bir olaydÄ±r” dedi.

Henüz cesedin de bulunamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Seibert, bu konunun sadece Türkiye veya Suudi Arabistan'Ä± ilgilendirmediÄŸini, haklÄ± olarak dünyada manÅŸetlere de taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Suudi Arabistan tarafÄ±ndan ÅŸimdiye kadar yapÄ±lan açÄ±klamalar hiçbir ÅŸekilde yeterli deÄŸildir” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 17:55

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