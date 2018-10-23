FotoÄŸraf: Onur Çoban/AA
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilebilir
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle iliÅŸkili bazÄ± Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilebilir.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan'Ä±n gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± ele alma biçimi hakkÄ±nda "tarihte bugüne kadarki en kötü örtbas olayÄ±ydÄ±" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da, "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle iliÅŸkili bazÄ± Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilebilir" dedi.
TRUMP: NE YAPACAÄžIMIZ NOKTASINDA KARARI KONGREYE BIRAKACAÄžIM
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±yla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± hakkÄ±nda bütün gerçekleri bir araya getirdikten sonra karar vereceÄŸini belirten Trump, "Berbat bir ÅŸeydi." dedi.
Konuyla ilgili olarak diÄŸer ülke liderleriyle de görüÅŸtüÄŸünü dile getiren Trump, "Bu olanlarÄ± kimse sevmiyor." ifadesini kullandÄ±.
"Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±z noktasÄ±nda kararÄ± Kongreye bÄ±rakacaÄŸÄ±m ve umarÄ±m iki partinin de desteklediÄŸi bir karar olur." diyen Trump, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Berbat bir özgün konsept vardÄ±, beceriksizce uygulandÄ± ve tarihte bugüne kadarki en kötü örtbas olayÄ±ydÄ±. Bu fikri veren kiÅŸi bence büyük bir sorun içinde."
POMPEO: BAZI SUUDÄ° YETKÄ°LÄ°LERÄ°N VÄ°ZELERÄ° Ä°PTAL EDÄ°LEBÄ°LÄ°R
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle iliÅŸkili bazÄ± Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceÄŸini açÄ±kladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±na iliÅŸkin "Türkler bizimle yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi yapÄ±yor" dedi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 00:45