ABD, 21 Suudi ArabistanlÄ± yetkili iÃ§in vize yasaÄŸÄ± uygulayacak

ABD yÃ¶netimi, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle Suudi ArabistanlÄ± 21 yetkilinin vizelerini iptal ederek vize

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan'Ä±n gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± ele alma biçimi hakkÄ±nda "tarihte bugüne kadarki en kötü örtbas olayÄ±ydÄ±" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. ABD'li bir yetkili de 21 Suudi ArabistanlÄ± yetkili için vize yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ABD'LÄ° YETKÄ°LÄ°: 21 SUUDÄ° ARABÄ°STANLI YETKÄ°LÄ° Ä°ÇÄ°N VÄ°ZE YASAÄžI UYGULANACAK

ABD yönetimi, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle Suudi ArabistanlÄ± 21 yetkilinin vizelerini iptal ederek vize yasaÄŸÄ± uygulayacak.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcülerinden biri, Suudi yetkililere uygulanacak vize yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin AA muhabirine açÄ±klamalarda bulundu.

Sözcü, "BakanlÄ±k, Göç ve VatandaÅŸlÄ±k YasasÄ± uyarÄ±nca vize sahibinin ABD'ye kabul edilemez olduÄŸunu veya vize için uygun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren herhangi bir zamanda ortaya çÄ±kan bilgilere dayanarak vizeleri iptal etme yetkisine sahiptir." dedi.

YaptÄ±rÄ±ma iliÅŸkin bilgi veren Sözcü, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle 21 Suudi yetkilinin vizelerinin iptal edileceÄŸini ve vize yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BakanlÄ±k Sözcüsü ayrÄ±ca, ABD yasalarÄ±yla korunan vize gizliliÄŸi uyarÄ±nca, yaptÄ±rÄ±ma maruz kalacak Suudi yetkililer hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi açÄ±klayamayacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

TRUMP: NE YAPACAÄžIMIZ NOKTASINDA KARARI KONGREYE BIRAKACAÄžIM

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±yla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± hakkÄ±nda bütün gerçekleri bir araya getirdikten sonra karar vereceÄŸini belirten Trump, "Berbat bir ÅŸeydi." dedi.

Konuyla ilgili olarak diÄŸer ülke liderleriyle de görüÅŸtüÄŸünü dile getiren Trump, "Bu olanlarÄ± kimse sevmiyor." ifadesini kullandÄ±.

"Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±z noktasÄ±nda kararÄ± Kongreye bÄ±rakacaÄŸÄ±m ve umarÄ±m iki partinin de desteklediÄŸi bir karar olur." diyen Trump, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Berbat bir özgün konsept vardÄ±, beceriksizce uygulandÄ± ve tarihte bugüne kadarki en kötü örtbas olayÄ±ydÄ±. Bu fikri veren kiÅŸi bence büyük bir sorun içinde."

POMPEO: BAZI SUUDÄ° YETKÄ°LÄ°LERÄ°N VÄ°ZELERÄ° Ä°PTAL EDÄ°LEBÄ°LÄ°R

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle iliÅŸkili bazÄ± Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 02:04

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