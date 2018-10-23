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FotoÄŸraf: Evrensel
BangladeÅŸâ€™te maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan tekstil iÅŸÃ§ileri isyan etti
23 Ekim 2018 21:50
BangladeÅŸ'te aylardÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan farklÄ± fabrikalardan yÃ¼zlerce iÅŸÃ§i gÃ¶steri dÃ¼zenledi, polisle Ã§Ä±kan arbedede 50 iÅŸÃ§i ve 5 polis yaralandÄ±.
BangladeÅŸ’te maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan konfeksiyon iÅŸçileri isyan etti, polisle çÄ±kan arbedede 50 iÅŸçi ve 5 polis yaralandÄ±.
Dhaka Tribune’nün haberine göre, farklÄ± fabrikalardan aylardÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan yüzlerce iÅŸçi, Narayanganj ÅŸehrinin Adamjee bölgesinde yer alan Serbest Üretim Bölgesi’nin (EPZ) önünde toplanarak gösteri düzenledi.
Adamjee-Narayanganj yolunu trafiÄŸe kapatarak yürüyen iÅŸçiler, bir kamyonu ateÅŸe verdi. Polisin gösteriye saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu iÅŸçilerle polisler arasÄ±nda çÄ±kan arbede 5’i polis 55 kiÅŸi yaralandÄ±.
Yetkililerin devreye girerek, konunun çözümü için gerekli adÄ±mlarÄ± atma taahhüdünde bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçiler eylemlerine son verdi. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 21:55
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