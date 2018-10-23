ABD ile Suudi Arabistan ortaklÄ±k tazeledi

ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanâ€™la bir araya geldi.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda vahÅŸice katledilmesi, ABD ile Suudi Arabistan arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilere gölge düÅŸürmedi.

ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, Suudi Arabistan’Ä±n baÅŸkent Riyad’da tepkilerin hedefindeki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la bir araya geldi.

STRATEJÄ°K ORTAKLIÄžIN ALTINI ÇÄ°ZDÄ°LER

Suudi Arabistan haber ajansÄ± SPA’nÄ±n haberine göre, görüÅŸmede taraflarÄ±n, iki ülke arasÄ±ndaki stratejik ortaklÄ±k ile Suudi Arabistan’Ä±n 2030 vizyonu doÄŸrultusunda bu ortaklÄ±ÄŸÄ±n gelecekteki rolünün önemine vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ki taraf arasÄ±ndaki ticaret ile yatÄ±rÄ±m iliÅŸkileri ve geliÅŸtirilmesinin yollarÄ± üzerinde durulan görüÅŸmede ayrÄ±ca, “terörün finansmanÄ±” ve yolsuzlukla mücadele konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GörüÅŸmeye Suudi Arabistan’Ä±n Washington Büyükelçisi Halid bin Selman bin Abdulaziz, Maliye BakanÄ± Muhammed Cedan, ABD’nin Riyad BüyükelçiliÄŸi Misyon Åžefi YardÄ±mcÄ±sÄ± Martina Strong’un da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

KAÅžIKÇI’DAN SONRA Ä°KÄ°NCÄ° ZÄ°YARET

Haberde, Mnuchin ile Prens Muhammed’in görüÅŸmesinde KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n gündeme gelip gelmediÄŸine iliÅŸkin bilgi verilmedi.

Mnuchin, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±ndan sonra Riyad’a gelen ikinci üst düzey ABD’li yetkili olarak dikkati çekiyor. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n takibi amacÄ±yla 16 Ekim’de Riyad’a ziyarette bulunmuÅŸtu.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ°NDEN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil Cubeyr, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na iliÅŸkin “Türkiye’ye ekip gönderdik ve KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Endonezya’nÄ±n baÅŸkenti Cakarta’da mevkidaÅŸÄ± Retno Marsudi ile görüÅŸmesi sonrasÄ± düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Cubeyr, “oluÅŸturacak mekanizma ve çalÄ±ÅŸmalarla böyle bir olayÄ±n bir daha yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ±” ileri sürdü. Endonezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Marsudi ise soruÅŸturmanÄ±n açÄ±k ÅŸekilde yürütülmesi talebini vurguladÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 21:48

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