KaplumbaÄŸalar aÄŸlarda boÄŸularak can veriyor

KuÅŸadasÄ± sahil sitelerinde Ã¶lÃ¼ bulunan Ã§ok genÃ§ iki Chelonia mydas tÃ¼rÃ¼ yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ±n balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n aÄŸlarÄ±na takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

KuÅŸadasÄ± Sahil sitelerinde çok genç iki Chelonia mydas türü yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ± ölü olarak bulundu. Nesli tükenme tehdidi altÄ±ndaki bu kaplumbaÄŸalarÄ±n ölüm nedeninin yerel balÄ±kçÄ±larÄ±n attÄ±ÄŸÄ± aÄŸlar olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor.

KuÅŸadasÄ± Sahil sitelerinde bulunan otellerden yapÄ±lan ihbarlar sonrasÄ± denizden alÄ±nan ölü yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸalarÄ± cesetlerinde yapÄ±lan incelemelerde kaplumbaÄŸalarÄ±n üzerinde herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadÄ±. Çevre de bulunan vatandaÅŸlar sitelerde oturan amatör balÄ±kçÄ± bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n kÄ±yÄ±ya çok yakÄ±n alanlara yüzlerce metre aÄŸ attÄ±klarÄ± söylendi. KaplumbaÄŸalarÄ±n ölümü ile ilgili bir açÄ±klama yapan Ekosistemi Koruma ve DoÄŸa Sevenler DerneÄŸi (EKODOSD), otçul bir tür olan yeÅŸil kaplumbaÄŸalarÄ±n kÄ±yÄ±larda bulunan deniz eriÅŸteleri ve çayÄ±rlarÄ±yla beslendiÄŸini belirterek, kÄ±yÄ±ya bu kadar yakÄ±n atÄ±lan aÄŸlarÄ±n, nesli tehlike altÄ±nda bulunan bu canlÄ±lar üzerinde tehdit oluÅŸturduÄŸunu dile getirdi. EKODOSD BaÅŸkanÄ± Bahattin Sürücü her iki yeÅŸil kaplumbaÄŸanÄ±n da, kÄ±yÄ±ya atÄ±lan aÄŸlara takÄ±larak öldüÄŸünü düÅŸündüklerini belirterek, “Özellikle genç kaplumbaÄŸalarÄ±n metabolizmalarÄ± daha yüksek olduÄŸundan nefes alÄ±ÅŸlarÄ± daha sÄ±k olmaktadÄ±r. AÄŸa takÄ±lan kaplumbaÄŸa stres altÄ±na girdiÄŸinden hava rezervlerini daha çabuk tükettiÄŸinden bu tür boÄŸulmalar yaÅŸanmaktadÄ±r. Ölü ve yaralÄ± deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± için EKODOSD DerneÄŸi, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar AydÄ±n Åžube MüdürlüÄŸü, Sahil Güvenlik, Jandarma, Dilek YarÄ±madasÄ± Büyük Menderes DeltasÄ± Milli Park MüdürlüÄŸü gibi kurumlar aranarak bilgi verilebilir” dedi.

BESLENMEK Ä°ÇÄ°N KIYILARA GELÄ°YORLAR

Deniz kaplumbaÄŸalarÄ±yla ilgili izleme, kurtarma, ölü ve yaralÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tutulduÄŸunu aktaran Sürücü, “Ölü deniz kaplumbaÄŸalarÄ±ndan, ADÜ Biyoloji Bölümü’nde DNA araÅŸtÄ±rmasÄ± yapmak üzere doku örnekleri toplanmakta, daha sonra kaplumbaÄŸalar plastik kirliliÄŸi ve denizel atÄ±klarÄ±n deniz canlÄ±larÄ±na olan etkilerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Dalyan’da bulunan Deniz KaplumbaÄŸalarÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gönderilmektedir. Caretta caretta iribaÅŸ deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, ülkemizde sadece Hatay, Mersin ve Adana sahillerine yumurta bÄ±rakan Chelonia mydas türü YeÅŸil KaplumbaÄŸalarÄ±n da beslenme amacÄ±yla KuÅŸadasÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda dolaÅŸmasÄ±, bölgemizin denizel biyolojik çeÅŸitliliÄŸi açÄ±sÄ±ndan çok önemlidir. Bu canlÄ±larla ilgili hem koruma, hem de bilinçlendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmekteyiz” dedi.

HIRVATÄ°STAN’DA KONFERANS YAPILDI

Öte yandan, 6. Akdeniz Deniz KaplumbaÄŸalarÄ± KonferansÄ± 16-19 Ekim 2018 tarihinde HÄ±rvatistan’Ä±n Porec kentinde, farklÄ± ülkelerden katÄ±lan 180 bilim insanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti. EKODOSD da bu toplantÄ±ya kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±za vuran deniz kaplumbaÄŸalarÄ±yla ilgili yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ± gösteren poster bildirisiyle katÄ±ldÄ±. AydÄ±n Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. OÄŸuz Türkozan iÅŸbirliÄŸiyle gerçekleÅŸtirilen çalÄ±ÅŸmalar bu bildiride sunuldu. 2007 ile 2018 arasÄ±nda KuÅŸadasÄ± ve çevresinde kÄ±yÄ±ya vuran deniz kaplumbaÄŸalarÄ± ile ilgili verilere göre, kÄ±yÄ±ya vuran toplam 160 deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ±n 141’i Caretta caretta. 19’u ise Chelonia mydas türünden.

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