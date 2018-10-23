Yurt Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak 'yurt sorunlarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±na valilik yasaÄŸÄ±

EÄŸitim Sen BartÄ±n Åžubesinin 2500 kapasiteli KYK kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunun yetersizliÄŸine dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n yurt Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lmasÄ±na Valilik engel oldu.

EÄŸitim Sen BartÄ±n Åžubesi, Kredi Yurtlar Kurumu’na baÄŸlÄ± 2500 kÄ±z öÄŸrenci kapasiteli HacÄ± Ä°brahim PaÅŸa KÄ±z öÄŸrenci yurdunun eylülde hizmete girdiÄŸini ancak yurdun konaklamaya uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yurttaki eksiklikilere iliÅŸkin yurt önünde yapmak istedikleri açÄ±klamanÄ±n valilik kararÄ±yla engellenmesine tepki gösteren EÄŸitim Sen BartÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Sedat Bora, yasaklara boyun eÄŸmeyeceklerini ve öÄŸrencilere sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± belirtti. Yurtta kalan öÄŸrencilerin can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduÄŸunu dile getiren açÄ±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bora “Biz de yurt müdürü ile görüÅŸtüÄŸümüzde yurdun eksiklikleri olduÄŸunu ve eksiklikleri gidereceklerini dile getirdi” dedi.

VALÄ°LÄ°K’TEN 15 GÜN YASAÄžI

Yurtta kalan öÄŸrencilerin sorunlarÄ±nÄ±n çözülmesi konusunda EÄŸitim Sen olarak yurdun önünde öÄŸrencilerle buluÅŸarak açÄ±klama yapma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Bora “Fakat BartÄ±n ValiliÄŸi, 15 gün süre ile BartÄ±n’da tüm eÄŸitim kurumlarÄ± önünde ve yakÄ±nÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± ve eylem yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Yurt önüne yaklaÅŸmalarÄ± jandarma tarafÄ±ndan engellenen ve otoyol üzerinde açÄ±klama yapmak zorunda kalan EÄŸitim Sen üyeleri adÄ±na konuÅŸan Bora ÅŸunlarÄ± söyledi: “Krizin faturasÄ±nÄ± gençlerimize öÄŸrencilerimize ödetemezsiniz. Bizden korkuyorsunuz çünkü yurt altyapÄ± hizmetleri tamamlanmadan teslim alÄ±ndÄ±. Yurt can ve mal güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan sorunlu, su ve elektrikler kesiliyor, güvenli bir çevre ve barÄ±nma ortamÄ± yok. Bu yurt ve çevresinde cana ve mala zarar geldiÄŸinde sorumlusu yetkililer olacaktÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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