AFAD MÃ¼dÃ¼rÃ¼ 'MaÄŸduriyetler giderildi' dedi, depremzede yalanladÄ±

Van depreminin 7. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼. AFAD MÃ¼dÃ¼rÃ¼ 'MaÄŸduriyetler giderildi' dese de VanlÄ± depremzedeler yalanladÄ±.

FÄ±rat TOPAL

Orhan KURUL

DiyarbakÄ±r

AFAD Müdürü Osman Uçar, Van depreminin 7. yÄ±l dönümüne dair yaptÄ±ÄŸÄ± “maÄŸduriyet giderildi” açÄ±klamasÄ±na dair konuÅŸan Van Eski Milletvekili Nazmi Gür, açÄ±klamanÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Depremzede Ali Ahi ise, halen konteynÄ±rda yaÅŸayan birçok ailenin olduÄŸunu belirterek, “7 yÄ±lda en az 7 kez ikametgah deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±m. SÄ±rf kira ve iÅŸsizlikten dolayÄ±” diye konuÅŸtu.

Van’da 23 Ekim 2011 tarihinde yaÅŸanan ve 604 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine, yüzlerce kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan depremin üzerinden 7 yÄ±l geçti. Büyük yÄ±kÄ±mÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kentte halen birçok aile konteynÄ±rda yaÅŸÄ±yor ve acÄ±larÄ±nÄ± sarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak AFAD Ä°l Müdürü Osman Uçar, Van depremin 7. yÄ±l dönümüne dair AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Özellikle depremin ardÄ±ndan yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarla konut anlamÄ±nda Van’da adeta yeniden bir ÅŸehir kuruldu. VatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyeti çok bekletilmeden giderildi. Devletimizin desteÄŸi ile bu sorunlar minimize edildi” dedi. YapÄ±lan açÄ±klamaya iliÅŸkin Van Eski Milletvekili Nazmi Gür, Anadolu KonteynÄ±r Kent Depremzede Eski Sözcüsü Ali Ahi ile konuÅŸtuk.

‘AÇIKLAMA GERÇEÄžÄ° YANSITMIYOR’

24. Dönem Van Milletvekili Nazmi Gür, AFAD Müdürü Osman Uçar’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, propaganda içerikli bir açÄ±klama olduÄŸunu söyledi. Deprem günü Van’da olduÄŸunu hatÄ±rlatan Gür, “Hem maÄŸdur hem de tanÄ±ÄŸÄ±m” dedi.

Gür TOKÄ°’nin, Edremit ve Van Gölü çevresinde inÅŸa ettiÄŸi yapÄ±larÄ±n alt yapÄ±larÄ±nÄ±n eksik olduÄŸunu, büyük kÄ±smÄ±nÄ±n zemin etütlerinin dahi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 10-12 aylÄ±k bir sürede konutlarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu durumun TOKÄ° maÄŸdurlarÄ± diye yüzlerce kiÅŸilik maÄŸdurlar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Gür, “O dönem yÄ±kÄ±lan evlerin yerine TOKÄ°’nin maÄŸdurlara fahiÅŸ miktarlarda sattÄ±ÄŸÄ± evlerin taksitlerini hala ödeyemeyenler var, ödeme sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiÄŸi için evlerine el konulan maÄŸdurlar var” dedi. Gür, “Sonuç olarak deprem yÄ±kÄ±m yarattÄ± ve Van halkÄ± hala o yÄ±kÄ±mÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Her ÅŸeyi güllük gülistanlÄ±k gibi gösteren AFAD müdürünün söyledikleri de gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor” dedi.

7 YIL OLDU DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YOK

O dönem depremzede sözcüsü olan Ali Ahi, AFAD Müdürü Osman Uçar’Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, Van’da depremden sonra yaÅŸanan maddi ve manevi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n hala devam ettiÄŸini söyledi. Ahi, “ Halkla iç içe olmayan insanlar halkÄ±n derdini bilemez tabi. 7 yÄ±l oldu, hayatÄ±mÄ±zda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ± aksine tamamen kötüye gitti herÅŸey. Hala barÄ±nma ihtiyacÄ± çözülmemiÅŸ onlarca insan var. Derme çatma evlerde yaÅŸayan insanlar var. Depremden sonra, depremden kaynaklÄ± çeÅŸitli hastalÄ±klarla, sÄ±kÄ±ntÄ±larla boÄŸuÅŸan, psikolojik sorunlar yaÅŸayan insanlar var. Depremden sonra ailesi daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ insanlar var. Biz barÄ±nma ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±k diyorlar. TOKÄ°’lere gitsinler, orada yaÅŸayan insanlarÄ±n memnuniyet oranÄ± nedir, bir baksÄ±nlar” diye konuÅŸtu.

‘Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K HAYATIMIZIN BÄ°R PARÇASI OLMUÅž’

YaÅŸanan maÄŸduriyetlerin giderilmesi noktasÄ±nda umudunun da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ahi, Van’daki iÅŸsizliÄŸe de dikkat çekerek, “Birileri çÄ±kÄ±p kendi kendine konuÅŸuyor her ÅŸey güllük gülistanlÄ±kmÄ±ÅŸ gibi. Sosyal YardÄ±mlaÅŸma VakfÄ± üzerinden vatandaÅŸa yardÄ±m ediyorlar ama o da insanlarÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak düzeyde deÄŸil. Kiralar pahalÄ±, bu ailelerin saÄŸlÄ±k sorunu, eÄŸitim sorunu var. Ä°ÅŸ bulabilen asgari ücretin altÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir parçasÄ± olmuÅŸ. 7 yÄ±lda en az 7 kez ikametgah deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±m. SÄ±rf kira, iÅŸsizlikten dolayÄ±. Yani yaralar kesinlikle sarÄ±lamadÄ±. KonteynÄ±rda yaÅŸayan insanlar var. ÇÄ±kanlar oldu, çünkü 21 metrekarelik alanda 4-5 kiÅŸilik aile nasÄ±l yaÅŸayabilir, nasÄ±l okula gidebilir çocuklar? Van’da birileri konuÅŸacaksa bu halk olmalÄ±, bu sorular halka sorulmalÄ±” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 20:59

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