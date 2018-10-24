Ön yargıları birlikte kıralım

Toygar KAYA

Ali ALTAY

Diyarbakır

Diyarbakır’da üniversitedeki gençler ile yönümüzü dikkat çekici bir konuya çevirdik. Üniversitede öğrencilerin büyük bir çoğunlukla Diyarbakırlı olduğunu geri kalan kısmın ise diğer Kürt illerinden gelen gençlerin oluşturduğunu gördük. Peki, üniversiteli gençler bu konu hakkında ne düşünüyor?

SAVAŞ BİTTİ AMA ETKİSİ HALA SÜRÜYOR

Eğitim fakültesinden Selma, batı illerindeki gençlerin Diyarbakır’a ve diğer doğu illerine karşı ön yargılı oluğundan ve diğer büyük şehirlere kıyasla, gençlere yönelik aktivitelerin azlığından dem vuruyor. Hiç beklemeden sözüne devam ederek İzmir gibi kıyı şehirlerini gençlerin daha çok tercih ettiklerini de ekliyor. Söyleyip söylememekte tereddüt ettikten sonra konuyu Sur olaylarına bağlıyor ve Sur olaylarının yarattığı kötü izlenimi belirtiyor. Gençlerin Sur olayları gibi bir başka olayın daha yaşanmasından çekindikleri için üniversite tercih listelerine Diyarbakır’ı eklemediklerini düşünüyor. Medyanın da etkisinin büyük olduğunu, haberlerin şehri ve içindeki insanları yanlış tanıttığını söylüyor.

Mimarlık Fakültesi’nden Okan ve Siyaset Bilimleri’nden Agit ile yan yana gelip çaylarla içimizi ısıttıktan sonra kendilerine “Bir Türk genci neden Diyarbakır’a gelmeli?” diye sorduk. Agit ve Okan yakın zamanda Yozgat’a seyahat edeceklerini ve kendilerinde Yozgat’a karşı ön yargıların olduğunu belirtip aynı şekilde bu durumun Türk genci için de geçerli olduğunu söylüyorlar. Bu konunun aşılması gerekilen bir konu olduğunu dillendiriyorlar.

Arkeoloji’den Zelal’e doğu illerindeki gençlerin Diyarbakır’da neden okumayı tercih ettiklerini sorduğumuzda, ilk önce Diyarbakır’ın diğer doğu illerine göre daha büyük ve gelişmiş olduğunu ve doğudaki gençlerin batı illerinde yabancılık çekebileceklerini düşündükleri için Dicle Üniversitesini tercih ettiğini anlatıyor. Her dilden insanın ve gencin zincirdeki halkayı birleştireceğini ve biz gençlerin farklı renklerle birlikte güzel olduğumuzu düşünüyor. Sur kapılarının ardına kadar açık olduğunu belirterek gencinden yaşlısına herkesi şehrine davet ediyor Zelal.