'Polis, metrodaki gÃ¼venlik kulÃ¼besinde vatandaÅŸÄ± darbetti' iddiasÄ±

Ä°stanbul ÅžiÅŸli PangaltÄ± Metro DuraÄŸÄ± giriÅŸinde polisin kimliÄŸini gÃ¶stermek istemeyen 60 yaÅŸlarÄ±nda bir vatandaÅŸ darbedildiÄŸi iddia edildi.

Ä°stanbul ÅžiÅŸli PangaltÄ± Metro DuraÄŸÄ± giriÅŸinde polisin kimliÄŸini göstermek istemeyen 60 yaÅŸlarÄ±nda bir vatandaÅŸÄ± istasyon içindeki kulübede darbettiÄŸi iddia edildi.

Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n anlatÄ±mÄ±na göre metro giriÅŸinde kimliÄŸini göstermek istemeyen vatandaÅŸ, polisler tarafÄ±ndan kelepçelenerek karga tulumba merdivenlerden indirildi.

Görgü tanÄ±klarÄ±ndan Avukat Melis GebeÅŸ, polis tarafÄ±ndan merdivenden indirilen vatandaÅŸÄ±n güvenlik kulübesine sokulduÄŸunu ardÄ±ndan da kapÄ±nÄ±n içeriden kilitlendiÄŸini anlattÄ±. Avukat GebeÅŸ ve olaya ÅŸahit olanlarÄ±n Ä±srarÄ± sonunda kapÄ±yÄ± açan polis amiri, “Bana ana avrat küfretti ben de içeri aldÄ±m ekip bekliyorum.” dedi. Avukat GebeÅŸ ve diÄŸer görgü tanÄ±klarÄ± kulübede alÄ±konulan ÅŸahsÄ±n darbedildiÄŸini ve aÄŸzÄ±nÄ±n kan içinde olduÄŸunu iddia etti. Olaya tepki gösteren ve yaÅŸananlarÄ±n videosunu çeken vatandaÅŸlar da metro güvenliÄŸinin müdahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 19:45

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