Tatil gÃ¼nÃ¼ makineleri kaÃ§Ä±ran tekstil patronu iÅŸÃ§ileri ortada bÄ±raktÄ±

Bursa'nÄ±n Orhangazi ilçesinde 3 ay önce faaliyete baÅŸlayan tekstil atölyesinde çalÄ±ÅŸan ve 2 aydÄ±r ücret alamadÄ±klarÄ±nÄ± ileri süren iÅŸçiler, sabah iÅŸ yerinin sahipleri tarafÄ±ndan boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce polise baÅŸvurdu. Muradiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çalÄ±ÅŸanlar, geçen hafta iÅŸ yeri sahipleriyle görüÅŸüp 2 aydÄ±r alamadÄ±klarÄ± ücretlerinin ödenmesini istedi. ÇalÄ±ÅŸanlar, ücretlerini alamamalarÄ± durumunda ÅŸikayette bulunacaklarÄ±nÄ± belirtti. 4 ortaÄŸÄ± bulunan ve 40 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinin sahipleri de iddiaya göre, 22 Ekim pazartesi günü ödemelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± sözü vererek iÅŸçileri ikna etti.

MaaÅŸlarÄ±nÄ± da alma umuduyla dün atölyeye giden iÅŸçiler, iÅŸ yerinin kilitli olduÄŸunu gördü. Ä°ÅŸçiler, hafta sonunda makineler ve diÄŸer malzemelerin kamyonlara yüklenip atölyenin tahliye edildiÄŸini öÄŸrenince ÅŸaÅŸkÄ±na döndü. Polise baÅŸvuran iÅŸçiler ÅŸikayette bulundu.

'NE MAAÅž NE SÄ°GORTA, HÄ°ÇBÄ°R ÅžEY VERMEDÄ°LER'

Ä°ki ay önce bu atöyede çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tek bir kuruÅŸ bile almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir Rabia Åžahin isimli kadÄ±n iÅŸçi, DHA'ya verdiÄŸi röportajda "Bir de hakaret eder gibi bizi yanlarÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±lar, 'Biz size 100-200 lira para verelim' dediler, sanki biz burada cep harçlÄ±ÄŸÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸuz gibi. SigortamÄ±z yok. Cumartesi-pazar günleri de dahil olmak üzere bizi akÅŸam 7'ye kadar mesaiye bÄ±raktÄ±lar ama mesai paralarÄ± da verilmedi. Yemek vermediler doÄŸru düzgün. Bizi sürekli maÄŸdur ettiler" dedi.

MAKÄ°NELERÄ° KAÇIRIP DÜKKANI KAPATMIÅžLAR

Rabia Åžahin (FotoÄŸraf: DHA)

"Hepimiz eÅŸimizi, evimizi, annemizi, babamÄ±zÄ± ikna ederek geldik. Ä°nsanlar çocuklarÄ±nÄ± evde bÄ±raktÄ±lar buraya geldiler, hiçbiri ne maaÅŸÄ±nÄ± alabildi ne de bir ÅŸey" diyen Rabia Åžahin, kendilerine "MaaÅŸÄ±nÄ±zÄ± hemen vereceÄŸiz, sigortanÄ±z hemen girdiÄŸiniz günden itibaren yapÄ±lacak" dendiÄŸini fakat bir günlük sigortalarÄ±nÄ±n bile yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Cumartesi akÅŸamÄ± iÅŸ yerinin bulunduÄŸu sokaktan geçerken atöylenin açÄ±k olduÄŸunu gördüÄŸünü belirten Åžahin, "Saat 22:00 civarÄ±ydÄ± ve burasÄ± o saatlerde hiç açÄ±k olmaz. Ne oluyor diye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bize 'Hürriyet Mahallesi'nde yeni bir yer tuttuk, mallarÄ± ve makineleri oraya taÅŸÄ±yoruz' dediler. Ertesi gün de pÄ±lÄ±yÄ± pÄ±rtÄ±yÄ± toplayÄ±p gitmiÅŸler, hiçbir ÅŸey bÄ±rakmamÄ±ÅŸlar. TelefonlarÄ± kapalÄ±ydÄ±, numaralarÄ±mÄ±zÄ± engellediler, WhatsApp'tan, sosyal medyadan engellediler. Sosyal medya profillerini kararttÄ±lar" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 19:46

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