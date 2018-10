‘Müslüm’ filmi 26 Ekim'de vizyona giriyor

Arabesk müziğinin önemli ismi Müslüm Gürses’in hayatını beyazperdeye aktaran “Müslüm” filmi 26 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur’u ise Zerrin Tekindor’un canlandırdığı film, senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı filme ilişkin açıklamada bulunan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, açıklamalarda bulundu.

Adana çekimlerini Ketche, İstanbul çekimlerini ise Can Ulkay’ın yönettiğini söyleyen Uslu, “Çünkü Müslüm Gürses’in hayatı, Adana ve İstanbul olmak üzere iki parça. Birisinde daha karanlık, sert ve acımasız bir hayat var. İstanbul’a geldiğinde ise her şey daha güzelleşiyor. Aşkla tanışıyor. Kalbine aşk düşüyor ve her şey daha renkleniyor. Yönetmen değişikliği de açıkçası bu anlamda çok iyi oldu.” şeklinde konuştu.

Gürses’in hayatının oldukça dramatik olduğuna işaret eden Uslu, daha dramatik göstermek için hiçbir şey yapmadıklarının altını çizerek, “Tam tersine bazı dramaları törpüleyerek daha seyredilebilir hale getirdik. Çünkü Müslüm Gürses’in hayatı gerçek olmasa ve birisi anlatsa, kimse inanmaz. ‘Hadi canım böyle bir hayat mı olur? Bir insanın başına bunlar mı gelir?’ denir. Gerçekten inanılmaz bir hayatı var.” ifadelerini kullandı.

Sanatçının eşi Muhterem Nur’un verdiği desteğe de vurgu yapan Uslu, “İyi ki bize filmi çekme hakkını verdi. Bu hakkı vermeseydi unutulup gidebilirdi. Kolay kolay unutulmaz ama yine de şu anda Müslüm Gürses adına bir başyapıt oluştu. Bundan sonra gelecek nesillerle, Müslüm Gürses’i tanımak isteyenlerin bu filmi seyretmeleri bence yeterli.” dedi. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 19:06

