Mars'ta yaÅŸamÄ± destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir

Mars'ta su bulunmasÄ± halinde, belirli koÅŸullar altÄ±nda, solunabilir bir atmosfer oluÅŸturmaya elverecek miktarda oksijen iÃ§erebileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Bilim insanlarÄ±, Mars'Ä±n atmosferini solunabilir hale getirebilecek miktarda oksijen bulunabileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

ABD'nin Caltech Üniversitesinden ve NASA'nÄ±n Jet Ä°tki LaboratuvarÄ±ndan (JPL) araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Mars'ta su bulunmasÄ± halinde, belirli koÅŸullar altÄ±nda, solunabilir bir atmosfer oluÅŸturmaya elverecek miktarda oksijen içerebileceÄŸini öne sürdü.

Caltech Üniversitesinden jeo-biyolog Woody Fischer ve JPL'den Vlada Stamenkovic, bilim adamlarÄ±nÄ±n daha önce hipotez olarak öne sürdürdüÄŸü, KÄ±zÄ±l Gezegen'in yüzeyinin altÄ±nda tuzlu su bulunmasÄ± ihtimalinden hareketle, tuz sayesinde donmadan sÄ±vÄ± halini muhafaza edebilen bu sularÄ±n solunabilir bir atmosfer yaratmak için düÅŸünülenden çok daha büyük miktarda oksijen içerebileceÄŸini savundu.

Oksijenin atmosfere girdiÄŸinde su ile hava arasÄ±nda bir denge yaratmak için suya dönüÅŸtüÄŸüne dikkati çeken araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yüzeyin altÄ±ndaki eriyik haldeki oksijenin yeniden havayla temas etmesi halinde atmosferi oksijenle doldurarak canlÄ± yaÅŸamÄ±na ve aerobik solunuma uygun hale getirebileceÄŸi varsayÄ±mÄ±nda bulundu.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ± "Nature Geoscience" dergisinde yayÄ±mlandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 18:59

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