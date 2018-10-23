DiyarbakÄ±r patlamasÄ± davasÄ±na Lisa Ã‡alan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ± sorulacak

HDP'nin DiyarbakÄ±r mitingine yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ± davasÄ±nda mahkeme, yaralanan Lisa Ã‡alan'Ä±n da davaya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa soracak.

HDP'nin 7 Haziran seçimlerinden iki gün önce DiyarbakÄ±r'da düzenlediÄŸi mitinge yönelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n davasÄ±nda, mahkeme heyeti katliamda iki bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden Yönetmen Lisa Çalan'Ä±n davaya katÄ±lÄ±mÄ± için cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yazÄ±lan müzekkerenin akÄ±beti soracak.

IÅžÄ°D'in 5 Haziran 2015'te HDP'nin DiyarbakÄ±r Mitingi'ne düzenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davanÄ±n 15. duruÅŸmasÄ± görüldü. Ankara BatÄ± 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya HDP Milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz ve Abdullah Koç da katÄ±ldÄ±. BombacÄ± olarak yargÄ±lanan sanÄ±k Orhan Gönder, savunmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak mahkemeye 3 sayfalÄ±k dilekçe ÅŸeklinde sundu. Orhan Gönder'in avukatÄ± tahliye talep etti. SEGBÄ°S ile mahkemeye baÄŸlanan diÄŸer 4 sanÄ±k dosyanÄ±n kendileriyle alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek beraatlerini talep etti. Gaziantep’ten istenen belgelerin bugün geldiÄŸini ve inceleme fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen hakim, ara kararla birlikte inceleneceÄŸini söyledi.

MüÅŸteki avukatlar bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iki ayaÄŸÄ±nÄ± da kaybeden Lisa Çalan'Ä±n davaya katÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederek, katÄ±lma kararÄ±nÄ±n önünde engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. SaldÄ±rÄ±da en aÄŸÄ±r yararlanÄ±n Lisa Çalan olduÄŸunu belirten avukatlar, Çalan'Ä±n davaya katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Mahkeme heyeti, Lisa Çalan ve Hüseyin Korkmaz'Ä±n davaya katÄ±lÄ±mÄ± için cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yazÄ±lan müzekkerenin akÄ±betinin sorulmasÄ±na, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nden gelen eksik evrakÄ±n sorulmasÄ±na, sanÄ±karÄ±n tutukluluk haline devamÄ±na ve bir dahaki duruÅŸmanÄ±n 13 AralÄ±k saat 14.00'a ertelenmesine karar verdi. (Ankara/EVRENSEL)

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