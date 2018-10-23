Koreler arasÄ± tampon bÃ¶lge silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lacak

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki tampon bÃ¶lgede yer alan Panmunjom kÃ¶yÃ¼nÃ¼n silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ve Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) arasÄ±ndaki tampon bölgede yer alan Panmunjom köyünün silahlar ve askeri kontrol noktalarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ortak Güvenlik AlanÄ± diye adlandÄ±rÄ±lan bölgede yer alan Panmunjom, iki ülkenin askerlerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya durduÄŸu tek nokta. Ekim ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda iki ülkenin ordularÄ± sÄ±nÄ±r bölgesindeki 800 bin mayÄ±nÄ± kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BBC’nin haberine göre, Güney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in de desteklediÄŸi karar uyarÄ±nca 25 Ekim’e kadar Panmunjom’daki iÅŸlemlerin tamamlanacaÄŸÄ±nÄ±, bu tarihten sonra BM görevlileri ve iki ülkeden yetkililerin denetim gerçekleÅŸtireceÄŸini duyurdu.

BakanlÄ±k, Panmunjom’daki mayÄ±n temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki ülkeden yetkililer ve BM tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

1950-53 arasÄ±nda süren Kore SavaÅŸÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan iki ülke arasÄ±nda oluÅŸan sÄ±nÄ±r dünyadaki en fazla silahlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlardan biriydi.

Haziran ayÄ±nda Kuzey Lideri Kim Jong-un, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelerek Kore yarÄ±madasÄ±nÄ±n nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± görüÅŸmüÅŸtü.

Öte yandan ABD, Güney Kore’nin silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na olumlu bakmÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 18:26

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