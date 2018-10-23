FotoÄŸraf: Evrensel
Tez-Koop-Ä°ÅŸâ€™ten Cargill iÅŸÃ§ilerine ziyaret
Cargill direniÅŸinin 190. gÃ¼nÃ¼nde fabrika Ã¶nÃ¼nde eylemlerine devam eden iÅŸÃ§ileri Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ã¼yeleri ziyaret etti.
Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Bülent Çetin, Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Ayhan KurtuluÅŸ Demirer, sendikanÄ±n örgütlenme uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir heyet ve Gençemek dergisi Editörü M. Hakan Koçak, Cargill direniÅŸinin 190. gününde fabrika önünde eylemlerine devam eden iÅŸçilere dayanÄ±ÅŸma ziyaretinde bulundu.
TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Örgütlenme UzmanÄ± Suat KarlÄ±kaya’nÄ±n süreçle ilgili bilgi vermesinin ardÄ±ndan söz alan Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Ayhan KurtuluÅŸ Demirer, Cargill iÅŸverenini anayasal haklara ve sendikalaÅŸma hakkÄ±na saygÄ± duyurmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.
Demirer, Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel Yönetim Kurulu AdÄ±na Genel BaÅŸkan Haydar ÖzdemiroÄŸlu’nun Cargill iÅŸçileriyle aynÄ± duygularÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek selamlarÄ±nÄ± iletti. (Bursa/EVRENSEL)