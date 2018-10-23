Kamil Tekin SÃ¼rek'e aÃ§Ä±lan â€˜FaÅŸist diktatÃ¶rlÃ¼kâ€™ davasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek

Evrensel yazarÄ± Kamil Tekin SÃ¼rek'e â€˜cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretâ€™ suÃ§lamasÄ± ile aÃ§Ä±lan dava yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek.

Evrensel yazarÄ± Kamil Tekin Sürek’in ‘FaÅŸist Diktatörlük’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda geçen “FaÅŸist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleÅŸtiri getirdiÄŸinizde hakkÄ±nÄ±zda davalar açÄ±lÄ±r” ifadesi nedeniyle ‘cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ suçlamasÄ± ile yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± yarÄ±n14.30’da görülecek.

BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanÄ±n duruÅŸmasÄ± öncesi, süreci deÄŸerlendiren gazetemiz avukatÄ± Devrim AvcÄ± ÅŸöyle konuÅŸtu: “Biz geçen celse SüleymanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem EÅŸkinat hakkÄ±nda dava açÄ±lÄ±p açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± konusunun TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sorulmasÄ±nÄ± istedik. Gelen yazÄ±da kendisi hakkÄ±nda da dava açÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu gördük. DolayÄ±sÄ±yla bu ÅŸunun da göstergesi: Ülkenin neresinde olursanÄ±z olun, beyanÄ±nÄ±z siyasi iktidarÄ± eleÅŸtiriyorsa kendinizi hakim karÅŸÄ±sÄ±nda buluyorsunuz. Bu artÄ±k bir gerçek. Bu size ceza davasÄ± ya da tazminat davasÄ± olarak dönüyor. Bunun tüm ülkede aynÄ± anda yargÄ± konusu olmasÄ± Türkiye’de yargÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸü durumu gözler önüne seren bir durum.”

NE OLMUÅžTU?

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n vekili Avukat Ahmet Özel’in ÅŸikayetiyle açÄ±lan davada YazarÄ±mÄ±z Sürek, Evrensel’de yayÄ±mlanan, SüleymanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem EÅŸkinat’Ä±n ErdoÄŸan’a yönelik ‘faÅŸist diktatörlük sözlerinden dolayÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± üzerine yazdÄ±ÄŸÄ± ‘FaÅŸist Diktatörlük’ yazÄ±sÄ±nda geçen “FaÅŸist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleÅŸtiri getirdiÄŸinizde hakkÄ±nÄ±zda davalar açÄ±lÄ±r, iÅŸinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama, iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykÄ±rÄ± fiilleri yargÄ±lanmaz. BunlarÄ± nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, PinoÅŸe, Saddam, bin Ali vb. ülkelerini böyle yönetti” ifadelerinden ötürü, cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

YazarÄ±mÄ±z Kamil Tekin SÃ¼rek'e â€˜faÅŸist diktatÃ¶rlÃ¼kâ€™ davasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 18:09

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