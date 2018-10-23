3 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ olayda 7 kiÅŸilik tekneye 20 kiÅŸi bindirmiÅŸler

Bodrum'da mÃ¼ltecileri Yunanistan'a gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken batan 7 kiÅŸilik tekneye 20 kiÅŸinin bindirildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bodrum’dan Yunanistan’Ä±n Ä°stanköy (Kos) AdasÄ±’na gitmeye çalÄ±ÅŸan mültecilerin, batan ve 3 çocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 7 kiÅŸilik fiber tekneye 20 kiÅŸi bindirildiÄŸi belirlendi. GeçiÅŸi organize ettiÄŸi öne sürülen 5 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri sürdürülüyor.

Bodrum’un Gümbet Mahallesi sahilinden dün saat 05.47’de denize açÄ±lan ve içinde mültecilerin bulunduÄŸu ‘Ela’ isimli fiber tekne, kÄ±yÄ±dan ayrÄ±ldÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 50 metre sonra battÄ±. Batan teknedeki toplam 20 mülteciden Filistin uyruklu Melek Abucezar (9) ve Nafiso Mohamed Abdi (12) adlÄ± kÄ±z çocuklarÄ±, kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Duran kalbi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°zmir’deki Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne sevk edilen Filistinli uyruklu 4 yaÅŸÄ±ndaki Ihab Ebucezar da hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 7 kiÅŸi kapasiteli fiber tekneye 20 mültecinin bindirildiÄŸi belirlendi. Karada yakalanÄ±p emniyete götürülen mültecilerden birinin ifadesinde “Yer olmadÄ±ÄŸÄ± için bizi almadÄ±lar. Biz de kenarda bekliyorduk ancak kÄ±sa süre sonra teknenin battÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce büyük korku yaÅŸadÄ±k. Sevinelim mi, üzülelim mi; bilemedik” dediÄŸi öÄŸrenildi. Polis, olayÄ±n organizatörü olduÄŸunu tespit ettiÄŸi 10 kiÅŸiden 5’ini yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. DiÄŸer 5 kiÅŸinin ise arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžüphelilerin emniyetteki sorgularÄ± sürdürülüyor. (MuÄŸla/DHA)

Bodrum'da mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±, 2 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 18:04

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