Ã–nce yaÄŸÄ±ÅŸ ve soÄŸuk geliyor, ardÄ±ndan sÄ±caklar (23 Ekim 2018)

YarÄ±ndan itibaren soÄŸuk hava ve yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ise mevsim normalleri Ã¼zerinde sÄ±caklÄ±k bekleniyor.

Meteoroloji, yarÄ±ndan itibaren balkanlar üzerinden gelen soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin ülke genelinde etkili olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hissedilir derecede azalacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Cumartesi gününden itibaren ise soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ülkeyi terk edeceÄŸi, mevsim normalleri üzerinde sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:

PERÅžEMBE GÜNÜ SOÄžUK HAVA GELÄ°YOR

Yurdumuzun yarÄ±n Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basÄ±nç merkezi ve bu merkeze baÄŸlÄ± cephe sistemleri ile PerÅŸembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisine gireceÄŸi tahmin ediliyor. Ülkemizde halen mevsim normalleri civarÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n, PerÅŸembe günü Balkanlar üzerinden gelen soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havayla birlikte batÄ± kesimlerden baÅŸlayarak hissedilir derecede (6-12) azalacaÄŸÄ± ve mevsim normallerinin altÄ±na düÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor

YARIN (ÇARÅžAMBA) YAÄžMUR GELÄ°YOR

YarÄ±n; Marmara'nÄ±n doÄŸusu , Güney ve Ä°ç Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri, DoÄŸu Anadolu ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunun saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçmesi bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; BatÄ± Karadeniz ile Tunceli, Bingöl, ÅžÄ±rnak, Bitlis, Hakkari ile DiyarbakÄ±r'Ä±n kuzeyinde, MuÄŸla'nÄ±n ve Antalya'nÄ±n doÄŸusunda kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

PerÅŸembe; Bütün yurtta yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu Anadolu ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelen soÄŸuk havayla birlikte yaÄŸmur ÅŸeklinde baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n zamanla Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusunun yüksek kesimleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar'Ä±n yükseklerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na döneceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n Marmara'nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz, Ä°ç Anadolu, Güney ve Ä°ç Ege ile BatÄ± Akdeniz'de kuzeybatÄ± yönlerden kuvvetli, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi bekleniyor.

CUMA YAÄžIÅž DEVAM EDÄ°YOR

Cuma; DoÄŸu Karadeniz, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz ile DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

SOÄžUK VE YAÄžIÅž CUMARTESÄ° SON BULUYOR

SoÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin Cumartesi günü ülkemizi terk etmesi bekleniyor. AynÄ± gün hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n artmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±, yeni haftayla birlikte ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Hafta sonunda özellikle Marmara ve iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi de bekleniyor.

Ülkemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen, ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸiminin, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve rüzgarÄ±n, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yükseklerinde beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n oluÅŸturabileceÄŸi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± ve yayÄ±mlanacak olan meteorolojik uyarÄ± ve raporlarÄ±n takip edilmesi önem arz etmektedir. (Ä°stanbul/DHA)

www.evrensel.net