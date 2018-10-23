Ä°ki yÄ±l ajanlÄ±ÄŸa zorlanan Emre AydÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

2 yÄ±l boyunca ajanlÄ±ÄŸa zorlanan Emre AydÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±: Ä°ntihar mektubunu kendi ellerimizle yazarÄ±z dediler

Kendilerini istihbarat elemanÄ± olarak tanÄ±tan 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan iki yÄ±l boyunca ajanlÄ±ÄŸa zorlanan Emre AydÄ±n, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi’nde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süreci anlattÄ±.

Ä°HD’ye yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda, polisin iki yÄ±ldÄ±r kendisine baskÄ± yapÄ±p ajanlÄ±ÄŸa zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu baskÄ±dan kurtulmak istediÄŸini belirten Emre AydÄ±n iki yÄ±l boyunca yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi’nde gerçekleÅŸen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Emre AydÄ±n’a, Ä°HD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri de eÅŸlik etti.

‘Ä°LETÄ°ÅžÄ°MLERÄ° Ä°LK ETAPTA DOSTANEYDÄ°’

Ankara Üniversitesi öÄŸrencisi olan Emre AydÄ±n, AralÄ±k 2014’te “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. 3 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra 2015 yÄ±lÄ±nda tahliye edilen AydÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süreci ÅŸöyle anlattÄ±: “2012 giriÅŸli Ankara Üniversitesi öÄŸrencisiyim. 2012’den 2016’ya kadar çeÅŸitli tarihlerde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m hatta tutukluluk süreci yaÅŸadÄ±m. Cezaevi sürecinden sonra kendilerini istihbarat elemanÄ± olarak tanÄ±tan iki kiÅŸi tarafÄ±ndan sohbete ve konuÅŸmaya davet edildim. ÅžahsÄ±m tarafÄ±ndan bu sohbet ve konuÅŸma kabul edildi. 2 gün sonrasÄ±nda bir telefon numarasÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ± oradan arandÄ±m ve Emek Metrosu tarafÄ±nda bir pastahanede konuÅŸtuk. Bu konuÅŸma ve iletiÅŸim aÄŸÄ± ilk baÅŸta dostane ilerledi. Ancak zamanla daha farklÄ± bir boyut aldÄ±. Bunun farkÄ±na birçok defa vardÄ±m ama geliÅŸen süreç içerisinde kontrol etmek elimden çÄ±ktÄ±.”

‘HAKKIMDAKÄ° Ä°KÄ° SORUÅžTURMAYI DURDULAR’

AydÄ±n kendilerini istihbarat elemanÄ± olarak tanÄ±tan bu ÅŸahÄ±slarÄ±n, maddi zorluklarÄ±, özgürlük ve cezaevi problemleri gibi soru iÅŸareti yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran sorunlar üzerinden yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bu konularda yardÄ±mcÄ± olabileceklerini söyleyerek iletiÅŸime geçtiklerini anlattÄ±: “Ä°ÅŸin ilginci ilk etapta iletiÅŸime geçtiÄŸim bu kiÅŸiler tarafÄ±ndan adli süreçler hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve ÅŸahsÄ±m adÄ±na açÄ±lmasÄ± muhtemel iki dava ve soruÅŸturma durdurulmuÅŸtu. Kendilerinin iddia ettikleri gibi kiÅŸilere ceza verme veya cezalarÄ± durdurma yetkileri devlet tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± apaçÄ±k ortada. Bu örneÄŸi yaÅŸayarak gördüm."

Daha sonra bu kiÅŸilerin ses kaydÄ±, ÅŸantaj, özel yaÅŸamla ilgili verilerle karÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirten AydÄ±n, "Geçen iki yÄ±llÄ±k sürede ilk etapta sohbet, fikir ve tartÄ±ÅŸmalar üzerinden geçen iletiÅŸim, zamanla soru sorma, ilerleyen zamanda isim üzerinden bilgi alma ve geldiÄŸim son aÅŸamada teknik ve teknolojik imkanlar kullanarak ortamlarda ses kaydÄ±, görüntü alma ve onlara teknik ve teknolojik yöntemlerle yardÄ±m etme noktasÄ±ydÄ±” dedi.

‘Ä°NTÄ°HAR MEKTUBUNU KENDÄ° ELLERÄ°MÄ°ZLE YAZARIZ’

Ortam kaydÄ± ve görüntü almayÄ± reddeden AydÄ±n, 10 Ekim’de saat 15.32’de evinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iletiÅŸim halinde olduÄŸu iki istihbarat görevlisi tarafÄ±ndan arabayla kaçÄ±rÄ±larak GölbaÅŸÄ± Eymir E tarafÄ±nda Ä±ssÄ±z bir yola götürüldü ve tehdit edildi.

AydÄ±n kaçÄ±rÄ±lma sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle özetledi: “Ä°ki yÄ±llÄ±k süre zarfÄ±nda birçok defa kopuÅŸ yaÅŸasam da hem psikolojik hem fizyolojik olarak ellerinden kurtulmanÄ±n tek yolunun ölüm olduÄŸuna ikna olmuÅŸtum. Bu nedenle bu süreci tam anlamÄ±yla kesememiÅŸtim. Maddi manevi birçok sÄ±kÄ±ntÄ± ile kiÅŸilik ve karakter bozukluÄŸu yaÅŸadÄ±m. ÇeliÅŸkili bir yaÅŸam, inancÄ±nÄ±z ve özgürlüÄŸünüz arasÄ±nda seçim yapma zorunluluÄŸu. Benimle dostane ÅŸekilde iletiÅŸim kuran insanlar kaçÄ±rdÄ±klarÄ± aracÄ±n içinde bana baÄŸÄ±rÄ±p dövdüler, 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z kardeÅŸimle, annemle, arkadaÅŸlarÄ±mla tehdit ettiler. Tutuklu kalÄ±p tahliye edildiÄŸim davanÄ±n 25 Ekim’de Sincan 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde duruÅŸmasÄ± var. Bununla da tehdit edildim. ‘Cezaevinde kendi intihar mektubunu kendi ellerimizle yazarÄ±z’ ÅŸeklinde bir tehdit aldÄ±m. Adli sürece müdahale ettiklerini daha önce görmüÅŸtüm. Araçtan indirildikten sonra Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve Ä°HD’ye baÅŸvurdum.”

‘ÇALIÅžAN HALÄ°NE DÖNDÜM’

AydÄ±n, bilgi verdiÄŸi istihbarat görevlileri ile maddi bir iliÅŸki kurup kurmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki soruyu ÅŸöyle cevapladÄ±: “BaÅŸta doÄŸrudan maddiyat iliÅŸkisine girmediler. Ama yavaÅŸ yavaÅŸ hayatÄ±mÄ±n içerisine soktular. Maddi iliÅŸkiye girmeden baÅŸlayan, daha sonradan maddi iliÅŸkinin normalleÅŸtiÄŸi ve artÄ±k bir çalÄ±ÅŸan haline döndüÄŸüm bir iliÅŸkiydi.”

ÇalÄ±ÅŸma prensiplerinin nasÄ±l olduÄŸu yönündeki soruyu da cevaplayan AydÄ±n, “AnlÄ±k süreçler, olaylara, gündeme göre deÄŸiÅŸen bir süreçti. Birçok konuda fikir ve tartÄ±ÅŸmayla baÅŸlayan süreç daha sonra siyasal partilerden HDP’ye indirgenerek HDP üzerinden bir siyasal yorumlama ve tartÄ±ÅŸmaya döndü. Daha sonra burada bulunan ÅŸahÄ±slarÄ±n kendileriyle ilgili bilgiye döndü. TartÄ±ÅŸma ve diretme süreci yaÅŸasam da teslim oldum, korkak davrandÄ±m ve kendimi onlara bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m bir süreç yaÅŸadÄ±m. Ä°liÅŸki aÄŸÄ±na kendinizi bÄ±raktÄ±ktan sonra mevcut bulunduÄŸunuz yerden bilgi almak yerine sizi bir alana sokup oradan bilgi alma dertleri ortaya çÄ±kÄ±yor.”

‘TEHDÄ°TLERDEN KORKMUYORUM’

AydÄ±n, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süreci kamuoyu ile paylaÅŸmasÄ±nÄ±n sebebini ise ÅŸu sözlerle ifade etti: “Temel amacÄ±m, can güvenliÄŸimin saÄŸlanmasÄ±, sosyal bir varlÄ±k olarak yeniden doÄŸabilmek ve yeniden hayata tutunabilmek, birey haline gelebilmek için çabalamamla alakalÄ±dÄ±r. Ölüm, cezaevi, tutuklama tehditlerinden korkmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±, onlara karÅŸÄ± dik durabileceÄŸimi burada beyan etmek için bulunuyorum. YaÅŸadÄ±klarÄ±m ve yaÅŸattÄ±klarÄ±mdan, tüm halklardan, insanlardan özür diliyorum. Korkak, sinik davrandÄ±m, yeri geldi bu ÅŸahÄ±slara yalvardÄ±m, aÄŸladÄ±ÄŸÄ±m zamanlar oldu. Bu tarz iliÅŸkilere giren gençlerimize çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum; korkmalarÄ±nÄ±, çekinmelerini gerektirecek bir ÅŸey yok. YaÅŸayabilecekleri en büyük acÄ± bu cehennemden ve bataklÄ±ktan daha iyidir. KÄ±zkardeÅŸimden, kendi can güvenliÄŸime kadar baÅŸÄ±mÄ±za gelebilecek herhangi bir durumdan numarasÄ±, kimliÄŸi, fotoÄŸraflarÄ±, araç plakalarÄ± olan bu ÅŸahÄ±slar sorumludur.”

‘KÄ°ÅžÄ°LER MEMUR HALÄ°NE GETÄ°RÄ°LÄ°YOR’

Ä°HD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri de, kaçÄ±rÄ±lmanÄ±n ön sürecinin tehditlerle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Yoleri AydÄ±n’Ä±n açÄ±klamayÄ± Ankara’da deÄŸil de Ä°stanbul’da yapma sebebinin güvenlik kaygÄ±sÄ± olduÄŸunu söyledi. Yoleri, “Ceza verdirtme ya da verdirtmeme noktasÄ±nda daha önceki baÅŸvurulardan iki örnek var. Mustafa Koçak ve Nur Muhammed Abay. Nur Muhammed Abay, kaçÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve ajanlÄ±k teklif edilmiÅŸti, iÅŸbirliÄŸine zorlanmÄ±ÅŸtÄ±. SonrasÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Onu tehdit ettikleri nokta ise, ‘Öyle bir ÅŸeyle suçlayacaÄŸÄ±z ki bir kez daha tutuklanÄ±rsan çÄ±kamazsÄ±n’ ÅŸeklindeydi. Nur Muhammed Abay’Ä±n bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra bize baÅŸvurdu, savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu. Sonraki yakÄ±n tarih içerisinde yakalandÄ± ve çok aÄŸÄ±r bir suçla suçlandÄ± ve ÅŸu an cezaevinde. Mustafa Koçak kaçÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ± ama iÅŸkence altÄ±nda ajanlÄ±ÄŸa zorlanmÄ±ÅŸtÄ±. Suçsuz olduÄŸundan emindi buna iliÅŸkin pek çok tanÄ±ÄŸÄ± ve belgesi olduÄŸunu söylüyordu ama yine çok aÄŸÄ±r bir suçlamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ± tutuklandÄ±. Halen hapishanede. SonrasÄ±nda cezaevinde de ajanlaÅŸtÄ±rma faaliyetinin devam ettiÄŸine iliÅŸkin baÅŸvurusu olmuÅŸtu bize. Kendisiyle görüÅŸmeye gittiÄŸimiz anda onu oradan kaçÄ±rÄ±p baÅŸka bir cezaevine götürmüÅŸlerdi. KiÅŸilerin memur haline getirilmesi söz konusu çünkü gayri resmi anlamda aylÄ±k ücret ödeniyor, masraflarÄ± belgelendirilerek ödeniyor ve bu tür iliÅŸkiye dönüÅŸerek sürüyor. Emniyet ya da istihbarat organik baÄŸ varmÄ±ÅŸ gibi bu iliÅŸkiyi sürdürüyor.” diye konuÅŸtu.

Yoleri, gayriresmi bu baÄŸÄ±m baÄŸÄ±n deÅŸifre edilmesinin önemine deÄŸinerek, bu tür sorunlar yaÅŸayanlara Ä°HD’ye baÅŸvurmasÄ± yönünde çaÄŸrÄ± yaptÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ä°HD'den ajanlaÅŸtÄ±rma tehdidine karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama

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