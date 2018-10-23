Ä°sveÃ§â€™te mÃ¼ltecilerle dayanÄ±ÅŸmaya 6 ay ceza istiyorlar

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek istenen mÃ¼lteci iÃ§in uÃ§akta eylem yapan genÃ§ kadÄ±n iÃ§in aÃ§Ä±lan soruÅŸturma davaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°sveç'te sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek istenen mülteci için THY uçaÄŸÄ±nda eylem yapan Ä°sveçli Elin Ersson için açÄ±lan soruÅŸturma davaya dönüÅŸtürüldü.

Svenska Dagbladet gazetesine konuÅŸan Ä°sveçli savcÄ± James Von Reis yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 21 yaÅŸÄ±ndaki Elin Ersson’un Ä°sveç havacÄ±lÄ±k yasalarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸlediÄŸi suçun delillerle sabit olduÄŸunu ileri sürdü. Von Reis, “Ä°lk defa böyle bir suç iÅŸlediÄŸi için havacÄ±lÄ±k yönetmenliÄŸini ihlal nedeniyle 6 aya kadar hapis ya da para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±labilir. O, bilerek ve isteyerek uçaÄŸÄ±n kalkmasÄ±na engel oldu” diye konuÅŸtu.

‘ELÄ°N’Ä°N PROTESTOSU YASAL’

Elin Ersson’Ä±n avukatÄ± Tomas Fridh ise sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Müvekkilim ve ben savcÄ±larÄ±n kendilerini suçlamayÄ± seçmelerine ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±” ifade etti. Avukat Fridh “Elin Ersson’un uçakta yaptÄ±ÄŸÄ± yasal bir protesto. Kendisi eyleme geçmeden önce, yasal bir protestonun çizgilerini bulmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Zaten kabin görevlileri kendisini durdurmaya çalÄ±ÅŸÄ±nca, onlarÄ±n söylediklerini dikkate alarak en kÄ±sa süre içerisinde uçaktan inmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

THY uÃ§aÄŸÄ±nÄ± durdurup Afgan mÃ¼ltecinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini Ã¶nledi

Landvetter HavalimanÄ±’nda yaklaÅŸÄ±k 2 ay önce Göteborg-Ä°stanbul seferini yapan Türk Hava YollarÄ±’na ait uçakta koltuÄŸuna oturmayarak eylem yapan ve Facebook’taki hesabÄ± üzerinden canlÄ± yayÄ±n yapan Ersson, 52 yaÅŸÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± hakkÄ±ndaki sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Uçaktaki yolcularÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla verdiÄŸi destek sebebiyle duygulanan ve göz yaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Ersson, Türkiyeli yolculara teÅŸekkür ederek, yetkililerin kontrolünde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ile uçaktan inmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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