AÄ°HM, SarayÄ±n maliyeti iÃ§in savunma istedi

Mimarlar OdasÄ±'nÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±nÄ±n maliyetinin aÃ§Ä±klanmasÄ± iÃ§in AÄ°HM'e yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru kabul edildi. AÄ°HM, TÃ¼rkiyeâ€™den savunma istedi.

Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi'nin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±nÄ±n maliyetinin açÄ±klanmasÄ± için Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru kabul edildi. AÄ°HM, sarayÄ±n maliyetinin açÄ±klanmama gerekçesine dair Türkiye’den savunma istedi.

Konuya iliÅŸkin yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, “AHÄ°M baÅŸvurumuzu kabul etti, yeni bir hukuk sürecinin adÄ±mlarÄ± atÄ±ldÄ±. Bizi dikkate almayan bilgi edinme kanunu üzerinden de bilgi vermeyen yaklaÅŸÄ±mdan dolayÄ±, biz de hak arama mücadelesine giriÅŸtik. Maliyet istediÄŸimizden dolayÄ± sürekli ticari yaklaÅŸÄ±mÄ± karÅŸÄ±mÄ±za getiriliyordu. Bunun da tartÄ±ÅŸmaya açÄ±lÄ±yor olmasÄ± AHÄ°M açÄ±sÄ±ndan önemli. Hükümetten 3 ay içinde savunma isteniyor olmasÄ±nÄ± da büyük bir geliÅŸme olarak niteliyoruz. Bu mücadelede hukuksal düzeyde yeni bir yol açmanÄ±n mücadelesini ilk etabÄ±dÄ±r. Nihai karar olmasa da bu süreç baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 17:21

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