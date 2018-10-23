Åžeker pancarÄ±nda rekolte dÃ¼ÅŸtÃ¼, Ã¼retici endiÅŸeli

GeÃ§en yÄ±l Trakya'da 130 bin ton yapÄ±lan pancar ekimi bu yÄ±l 30 bin tona kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ãœretici bu yÄ±lki Ã¼rÃ¼nle maliyetleri bile karÅŸÄ±layamÄ±yor.

Ali Can ZERAY

KÄ±rklareli’nin Babaeski ilçesinde ÅŸeker pancarÄ± üreticileri, bölgenin fazla yaÄŸÄ±ÅŸ almasÄ± nedeniyle üründe büyük kalite ve rekolte düÅŸüÅŸüne maruz kaldÄ±. Geçen yÄ±l bölgede üretici 130 bin ton pancar ekimi yaparken bu yÄ±l 30 bin tona kadar düÅŸtü. Pancar üreticisi bu yÄ±lki ürünle maliyetleri bile karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ±ndan yakÄ±narak “YÄ±lbaÅŸÄ±nda kampanya bittikten sonra teslim ettiÄŸimiz pancarÄ±n parasÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±z. ÖzelleÅŸtirme sonrasÄ± onlarÄ±n bizden ekmemiz için verdiÄŸi liste iyi deÄŸil. Önümüzdeki yÄ±l pancar ekmeyi ben ve benim gibi çok sayÄ±da üretici düÅŸünmüyor” diye konuÅŸtu.

MALÄ°YETÄ°NÄ° KARÅžILAMIYOR

Türkiye’de ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesinin ardÄ±ndan ÅŸeker pancarÄ± üreticileri ilk kez tarlalara girip, pancar sökümüne baÅŸladÄ±. FabrikalarÄ±n alÄ±m kampanyalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü bölgelerde, üreticiler zorlu ÅŸartlarda söktükleri ürünlerini traktör ve kamyonlarla fabrikalara götürülüp teslim ediyor. KÄ±rklareli’nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde özelleÅŸtirilen Alpullu Åžeker FabrikasÄ±’nda da ÅŸeker alÄ±mlarÄ± hÄ±zla sürüyor. TrakyalÄ± ÅŸeker pancarÄ± üreticisi geçen yÄ±l 130 bin ton ekim yaparken, bu yÄ±l 30 bine kadar düÅŸtü. Üreticiler, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle de büyük ürün kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, maliyetlerini karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Babaeski Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžahin Arslan, Mart ayÄ±ndan itibaren ekimi yapÄ±lan pancarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle verim kaybÄ±na neden olduÄŸunu belirterek, ayrÄ±ca ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ±n özelleÅŸmesi nedeniyle yaÅŸanan tedirginliklerden üreticinin pancar ekmediÄŸini söyledi.

ÜRETÄ°CÄ° TEDÄ°RGÄ°N

Alpullu Åžeker FabrikasÄ±’nÄ±n henüz yeni sahiplerine teslim edilmediÄŸini ve devlet üzerinden alÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Arslan, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Geçen yÄ±lki rekolteyle, bu yÄ±lki rekolte arasÄ±nda daÄŸlar kadar fark olacaÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Çünkü resmi kayÄ±tlara göre 6 bin dekar civarÄ±nda sözleÅŸmeli üretim yapÄ±lacak bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da 40 bin ton gibi bir pancar üretimi söz konusu. Bu 40 bin ton pancarÄ± ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ±n iÅŸlemesi rantal olmayacaÄŸÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz. Bu arada belirsizlik meydana geldi. Çiftçinin kaygÄ±larÄ± bu yönden haklÄ±lar. Ama bunun önlenmesi ve ileriki yÄ±llarda pancar üretiminin artÄ±rÄ±lmasÄ± için bu özelleÅŸtirilen fabrikanÄ±n yetkilileri üreticimize açÄ±klamalar yapmasÄ± gerekir. ÖrneÄŸin eskiden devlet üretimi yaparken pancar üreticisine hayvanlarÄ±na yem olarak kullanÄ±lmasÄ± için yüzde 30 küspe olarak verilirdi. Bundan sonraki süreçte üreticiye bunun parayla verileceÄŸi söyleniyor. Bu belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Önceden sözleÅŸme yaptÄ±ktaki süreçte çiftçinin ihtiyacÄ± olan bütün girdi maliyetlerin karÅŸÄ±lanmasÄ± noktasÄ±nda garanti olmasÄ± lazÄ±m ki, pancar ekimleri artsÄ±n. Åžu an pancar alÄ±mlarÄ± baÅŸladÄ±. FabrikamÄ±z faaliyette. Geçen yÄ±la karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 130-135 bin ton üretim gerçekleÅŸti. Ancak bu yÄ±l birden düÅŸmesi, üreticimizin kaygÄ±larÄ±ndan kaynaklÄ±.”

ÅžEKER ÜRETÄ°MÄ° DÜÅžECEK

Åžeker-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Alpullu Åžube BaÅŸkanÄ± Orhan SaltÄ±k, Alpullu Åžeker FabrikasÄ±’nÄ±n geçen yÄ±l 120-130 bin ton pancar iÅŸlediÄŸini belirterek, “Fakat bu sene hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± verimlerde düÅŸük. Ekim yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± olmadÄ±. Toplamda 5 bin 600 dekar ekim oldu, bunlarÄ±n toplamÄ±nda da fabrikamÄ±zÄ±n bu sene iÅŸleyeceÄŸi tahmini, 30-35 bin ton. Dekar baÅŸÄ±na beklediÄŸimiz verimleri alamadÄ±k. Geçen yÄ±l dekar baÅŸÄ±na fabrika ortalamasÄ± 7-8 tondu, bu sene ortalamamÄ±z 4 tona düÅŸtü. Ve ÅŸeker oranlarÄ± geçtiÄŸimiz yÄ±la göre çok düÅŸük. Geçen yÄ±l rekolte 13-14 geliyordu kalite ölçek deÄŸerimiz, bu yÄ±l 9-10 geliyor. Bu da çiftçinin alacaÄŸÄ± parayÄ± etkiliyor. Geçen yÄ±l 190 lira ton baÅŸÄ±na ödeme varken bu sene 145 liraya düÅŸtü. Önümüzdeki sene üretici bu pancarÄ± bu fiyatlarla nasÄ±l ekecek? Bizim Alpulu Åžeker FabrikasÄ± geçen yÄ±l 13 bin ton ÅŸeker üretimi yaptÄ±. Bu yÄ±l 2 bin ton ÅŸeker elde ederiz” dedi.

Alpullu Åžeker FabrikasÄ± | FotoÄŸraf: Ali Can Zeray/DHA

‘FABRÄ°KA ÖZELLEÅžTÄ° BU SENE ‘SON’ DÄ°YORLAR’

Babaeski ilçesine baÄŸlÄ± Pancarköy’de pancar ekiciliÄŸi yapan Sabri SaltÄ±k, “Pancarda durum iÅŸler acÄ±sÄ±. Ä°lkbaharda fazla yaÄŸÄ±ÅŸlar olumsuz etkiledi, bizi, ürünümüz seyrek çÄ±ktÄ±. Ä°laçlama yaptÄ±k ama randÄ±man yok. Bir de söylentiler var ÅŸimdi ÅŸeker oranÄ± düÅŸük, fiyatta düÅŸük olacakmÄ±ÅŸ diye. Sonuçlar iyi deÄŸil, mazot, gübre pahalÄ±. Fabrika özelleÅŸti bu sene son diyorlar. SatÄ±lmasÄ±n. En iyi kazanç yine pancarda. Bu tarladan 200 kilo buÄŸday aldÄ±k zarardÄ± yani tümüyle zarar. Pancar nispeten kendini kurtarÄ±yor” dedi. Pancar fiyatlarÄ±nÄ±n çok düÅŸük olduÄŸunu söyleyen BüyükmandÄ±ra Beldesi’nden üretici Süleyman AkbalÄ±k, “Pancar fiyatlarÄ±mÄ±zÄ±n bu sene düÅŸük olma nedeni pancar ÅŸeker oranÄ±n düÅŸük olmasÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ±nda kampanya bittikten sonra teslim ettiÄŸimiz pancarÄ±n parasÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±z. ÖzelleÅŸtirme sonrasÄ± onlarÄ±n bizden ekmemiz için verdiÄŸi liste iyi deÄŸil. Önümüzdeki yÄ±l pancar ekmeyi ben ve benim gibi çok sayÄ±da üretici düÅŸünmüyor” diye konuÅŸtu. (KÄ±rklareli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 17:14

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