AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yÃ¼rÃ¼yen merdiven kazasÄ±: 28 Ã¶ÄŸrenci yaralÄ±

Samsun'daki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yÃ¼rÃ¼yen merdivende gerÃ§ekleÅŸen kazada 28 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±. Ã–ÄŸrencileri hayati tehlikesi bulunmuyor.

Samsun'da bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde sinemaya getirilen öÄŸrencilerin topluca yürüyen merdivenden inmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada, düÅŸme sonucu yaÅŸanan kazada 28 öÄŸrenci hafif yaralandÄ±

Samsun'un Canik ilçesinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yürüyen merdivende düÅŸme sonucu yaÅŸanan kazada 28 öÄŸrenci hafif yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Canik Fatih Ortaokulu'ndan bir grup öÄŸrenci, öÄŸretmenleri gözetiminde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezindeki sinemaya götürüldü.

Sinema çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yürüyen merdivenle aÅŸaÄŸÄ± inmek isteyen öÄŸrenciler, merdivenin son basamaklarÄ±nda bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n takÄ±larak düÅŸmesi sonucu birbirlerine çarparak üst üste devrildi.

Kazada, 28 öÄŸrenci hafif yaralandÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine ambulanslar ile merdivende sÄ±kÄ±ÅŸma olabileceÄŸi ihtimali üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.

OlayÄ± duyan veliler de alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine gelerek bilgi almaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

ÖÄŸrencilerin bir kÄ±smÄ± olay yerinde yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BazÄ± öÄŸrenciler de aileleri tarafÄ±ndan hastaneye götürüldü.

Samsun ValiliÄŸinin resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, kazada yaralananlarÄ±n hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2018 SalÄ± günü saat 11.53'te ilimizde bulunan bir AVM'de yürüyen merdivende meydana gelen kazada yaralanan 28 öÄŸrencimiz 15 ambulansla kÄ±sa sürede çeÅŸitli hastanelere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olup tedavileri devam etmektedir. Can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± olayda öÄŸrencilerimize geçmiÅŸ olsun dileklerimizle acil ÅŸifalar dileriz." (AA)

www.evrensel.net