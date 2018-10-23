Åžeker komasÄ±ndan Ã¶len Dilara parasÄ±zlÄ±ktan doktora gidememiÅŸ

Åžeker komasÄ±na girerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 17 yaÅŸÄ±ndaki Dilara'nÄ±n imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle kontrole gidemediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Åžeker komasÄ±na girerek hayatÄ±nÄ± kaybeden 17 yaÅŸÄ±ndaki Dilara KilcioÄŸlu'nÄ±n ardÄ±ndan, sosyal medyadan paylaÅŸÄ±m yapan genç kadÄ±nÄ±n doktoru Düzce Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Çocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Ä°lknur ArslanoÄŸlu, genç kadÄ±nÄ±n Zonguldak'ta yaÅŸayan ailesinin maddi imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle kendisini kontrole getiremediÄŸini, belirterek üzüntüsünü ifade etti.

Devrek'in EÄŸerci köyünde yaÅŸayan lise öÄŸrencisi Dilara KilcioÄŸlu, bir süredir diyabet rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Düzce Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi görüyordu. Önceki gün gece evinde rahatsÄ±zlanan ve ÅŸeker komasÄ±na girdiÄŸi tespit edilen Dilara KilcioÄŸlu, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bülent Ecevit Üniversitesi SaÄŸlÄ±k Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Dilara KilcioÄŸlu, bugün öÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± aile mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verilirken KilcioÄŸlu'nun ölümü yakÄ±nlarÄ±nÄ± yasa boÄŸdu.

'Ä°ÇÄ°M ACIYARAK PAYLAÅžIYORUM'

Düzce Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Çocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Ä°lknur ArslanoÄŸlu da sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Dilara KilcioÄŸlu'nun kendi hastasÄ± olduÄŸunu söyledi. Dilara KilcioÄŸlu'nun ölüm haberini üzüntüyle öÄŸrendiÄŸini ifade eden Prof. Dr. ArslanoÄŸlu, genç kÄ±zÄ±n maddi imkansÄ±zlÄ±k nedeniyle kontrollerine gelemediÄŸini belirterek, ÅŸu açÄ±klamada bulundu:

"Ä°çim acÄ±yarak paylaÅŸÄ±yorum. Evet, bizim hastamÄ±zdÄ±. Ama evet, bir yÄ±ldan fazladÄ±r görmüyorduk. Ama altÄ±n kalpli bir babacÄ±ÄŸÄ± vardÄ± ve anneciÄŸi. Ä°ster miydi onlar kontrolleri aksatmayÄ±. Ama kolay mÄ±ydÄ± iki kÄ±zÄ± (ikisi de diyabet) okutmak, büyütmek, evermek, üretken bir vatandaÅŸ yapmak. O babanÄ±n ve annenin çocuk gözleri, çökmüÅŸ omuzlarÄ±. AblanÄ±n gölge düÅŸen gelinlik hayalleri. Ä°nanamÄ±yorum, inanmak zorundayÄ±m. Türkiye'nin gerçeÄŸi. Ä°sveç'te yüzde 95 sensör kullanÄ±rken, bizde yüzde kaç yol parasÄ±ndan kontrole gidemiyor? Ben yazdÄ±m, yazdÄ±m, yazdÄ±m. Daha öÄŸreneli 15 dakika oldu. Bilmiyorum iyi mi ettim? DoÄŸru mu dedim? Åžimdi gidip aÄŸlamak istiyorum." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 17:12

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