“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için yargılanan 3 akademisyene 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan üç akademisyene 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 36. ACM, İbrahim Kaboğlu'nun dosyasında yetkisizlik kararı verdi. Bir akademisyen için "örgüte yardım" suçlamasıyla mütalaa verildi.

Barış İçin Akademisyenlerinin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu'nun üçüncü duruşması, 28. ACM’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden (MSGSÜ) Arş. Gör. Onur Baysal'ın ikinci duruşması, 36. ACM’de Galatasaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. İpek Merçil; İstanbul Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi O.A., Prof Dr. Gülhan Türkay, Dr. Öğr. Üyesi Güven Gürkan Öztan, ihraç edilen Dr. Ertan Ersoy, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yıldırmaz, Prof. Dr. Taner Gören; İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) emekli Prof. Dr. Yücel Candemir; Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Dr. Mehmet Rıza Türkay'ın üçüncü duruşmaları görüldü.

AKADEMİSYENLERE HAPİS CEZALARI

36. ACM heyeti, akademisyenlerden İpek Merçil, O.A. ve Yücel Candemir hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu sabit görerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kararların tamamında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

‘ÖRGÜTE YARDIM’ SUÇLAMASINDAN MÜTALAA

24. ACM'deki Erol Köroğlu'nun duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Akademisyenin "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçunun düzenlendiği TMK 5/1, TCK 314/3 ve TCK 220/7 maddelerine göre cezalandırılmasını istedi.

KABOĞLU İÇİN YETKİSİZLİK KARARI

Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun duruşmasında avukatları yargılamanın durması talebinde bulundu. Heyet, kendi mahkemesinin ilgili dosyada yetkisiz olduğuna, bu nedenle dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. (HABER MERKEZİ)

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