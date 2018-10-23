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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 16:52
FotoÄŸraf: Evrensel
Bursa'da eski eÅŸini Ã¶ldÃ¼rÃ¼len katil zanlÄ±sÄ± tutuklandÄ±
23 Ekim 2018 16:33
Bursaâ€™da, eski eÅŸi 38 yaÅŸÄ±ndaki Ã–zlem MeÅŸeliâ€™yi 18 yerinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼renÂ Hasan G. tutuklandÄ±.
Bursa'da eski eÅŸi Özlem MeÅŸeli’yi sokak ortasÄ±nda 18 yerinden bÄ±çaklayarak öldüren Hasan G. çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi hakimlikçe tutuklandÄ±.
Mimar Sinan Mahallesi Girne Caddesi'nde Özlem MeÅŸeli boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Hasan G. tarafÄ±ndan önceki gün bÄ±çaklanmÄ±ÅŸ, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanedeki müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.
AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre MeÅŸeli'nin çantasÄ±nÄ± alÄ±p kaçan zanlÄ± Hasan G., Bursa Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžubesi Cinayet Büro AmirliÄŸi ekiplerince yakalandÄ±. Hasan G'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Adliyeye sevk edilen Hasan G, savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi hakimlikçe tutuklandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 16:52
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