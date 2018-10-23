Bursa'da bir kadÄ±n, eski eÅŸi tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Bursa'da Ã–zlem MeÅŸeli adlÄ± kadÄ±n, eski eÅŸi Hasan G. tarafÄ±ndan 18 yerinden bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bursa’da, 45 yaÅŸÄ±ndaki Hasan G. isimli erkek, eski eÅŸi 38 yaÅŸÄ±ndaki Özlem MeÅŸeli’yi 18 yerinden bÄ±çaklayarak öldürdü.

Bursa merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesinde, Hasan G. iddiaya göre, eski eÅŸi Özlem MeÅŸeli’yi sokak ortasÄ±nda 18 yerinden bÄ±çakladÄ±. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekibi, Özlem MeÅŸeli’ye ilk müdahaleyi yaptÄ±. MeÅŸeli, daha sonra ambulansla Yüksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. MeÅŸeli, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hasan G, olayÄ±n ardÄ±ndan eski eÅŸinin el çantasÄ±nÄ± alarak kaçtÄ±. Hasan G.’nin kaçÄ±ÅŸÄ± çevredeki güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Polis, ÅŸüpheliyi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (Bursa/DHA)

EylÃ¼l ayÄ±nda 45 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (2018)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 16:37

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