Lise Ã¶ÄŸrencilerinden tacize karÅŸÄ± ders boykotu: #TacizVarSesÃ‡Ä±kar

Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi öÄŸrencileri, “Okulumuzda maalesef bir taciz vakasÄ± ve tacizci bir hoca mevcuttur. Okulun öÄŸrencileri olarak buna sessiz kalmamÄ±z asla ama asla mümkün deÄŸildir” diyerek sosyal medyada #TacizVarSesÇÄ±kar etiketiyle kampanya baÅŸlattÄ± ve dersleri boykot etti.

Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi’nden geçen sene mezun olarak bu sene üniversiteye baÅŸlayan Eylül adlÄ± kadÄ±n öÄŸrenci, lisedeki coÄŸrafya öÄŸretmeninin tacizlerini mahkemeye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ ve yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bianet'ten Elif Ünal'a anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Dün yayÄ±nlanan haberin ardÄ±ndan sosyal medya üzerinden bir açÄ±klama yayÄ±nlayan öÄŸrenciler “Okulumuzda maalesef bir taciz vakasÄ± ve tacizci bir hoca mevcuttur. Okulun öÄŸrencileri olarak buna sessiz kalmamÄ±z asla ama asla mümkün deÄŸildir” dedi. KÄ±sa sürede yüzlerce kiÅŸiye ulaÅŸan kampanyanÄ±n ardÄ±ndan öÄŸrenciler bugün de lisede dersleri boykot etti.

KENDÄ°NÄ° ÖÄžRETMENLER ODASINA KÄ°TLEDÄ°

Sloganlar eÅŸliÄŸinde tacizci öÄŸretmenin protesto edildiÄŸi eylemde, söz konusu öÄŸretmenin kendini öÄŸretmenler odasÄ±na kilitlediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi öÄŸrencileri adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

“Okulumuzda maalesef bir taciz vakasÄ± ve tacizci bir hoca mevcuttur. Kendisi hala görevdedir ve zamanÄ±nda yaptÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸu an da zaman zaman yaptÄ±ÄŸÄ± kulaktan kulaÄŸa dolaÅŸagelmektedir, bilinmektedir. Okulun öÄŸrencileri olarak buna sessiz kalmamÄ±z asla ama asla mümkün deÄŸildir. Herkesi duyarlÄ± olmaya ve bu durumda ani refleksif olarak gerçekleÅŸebilecek her olay ihtimaline karÅŸÄ±n, ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±kmaya ve karÅŸÄ± gelenlerle beraber olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz."

'BUNA VERECEKSÄ°N HAPI, SABAHA KADAR DANS EDECEK VE SEN Ä°ZLEYECEKSÄ°N'

Eylül, lise üçüncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisiyken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tacizi ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

“Ä°lk kez 10. SÄ±nÄ±fta dersime girdi. SÄ±nÄ±ftaki öÄŸrencilerle aracÄ± olmam için beni seçtiÄŸini söyleyerek numaramÄ± istedi. Ben hep iyi bir öÄŸrenciydim ve öÄŸretmenlerimle de aram iyiydi. O yüzden sorgulamadan numaramÄ± paylaÅŸtÄ±m.”

Ä°lerleyen zamanlarda öÄŸretmenin sÄ±nav kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ± bir grup kÄ±z öÄŸrenciye okuttuÄŸunu, onlardan belli kÄ±z öÄŸrencilerin cevaplarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmelerini istediÄŸini ve böylece yükselttiÄŸini gözlemlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Eylül, “masum ve öÄŸrencileriyle iyi anlaÅŸan hoca” imajÄ±nÄ±n bozulmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

“Özellikle kÄ±z öÄŸrencilerin olduÄŸu ortamlarda cinsel içerikli ÅŸakalar yaparak kendince bir mizah geliÅŸtirmiÅŸti mesela. 11. sÄ±nÄ±fta sanÄ±rÄ±m, benim ondan uzaklaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark etti. Ve iliÅŸki çok enteresan bir hal almaya baÅŸladÄ±” diyen Eylül, öÄŸretmenin kÄ±z öÄŸrencilere yönelik ÅŸahit olduÄŸu davranÄ±ÅŸ ve sözlerini ÅŸöyle anlatÄ±yor:

“Biz sÄ±nÄ±fta 80 dakikalÄ±k blok ders yaparken beni yanÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ± ve sÄ±ra arkadaÅŸÄ±mÄ±n kim olduÄŸunu sordu. Bir kÄ±z öÄŸrenci o da. Ä°smini söyledim ve çok rahat bir ÅŸekilde bana ‘Buna vereceksin hapÄ±, bir yere götüreceksin sabaha kadar dans edecek ve sen izleyeceksin’ dedi. Ben zaten ilk ciddi kÄ±rÄ±lmamÄ± burada yaÅŸadÄ±m. AynÄ± ders içinde ise baÅŸka bir öÄŸrenciye ‘Sigara mÄ± içtin sen?’ diye yaklaÅŸÄ±p boynuna yüzünü gömerek koklamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. ÖÄŸrencinin tepkisi üzerine ise geri adÄ±m attÄ±. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan da geceleri bana ‘Ä°yi geceler olsun Eylül’üm’ diye mesaj atmaya baÅŸladÄ±. Bir erkek arkadaÅŸÄ±mla bizi evinde birlikte içki içmeye çaÄŸÄ±rdÄ±."

MÜDÜR, 'ÖZÜRLÜ KIZ ÇOCUÄžU VAR' DÄ°YEREK ÅžÄ°KAYETTEN VAZGEÇÄ°RMEK Ä°STEDÄ°

Eylül ve ailesinin ÅŸikayetinin ardÄ±ndan okul idaresi öÄŸretmen hakkÄ±nda soruÅŸturma açtÄ±. Eylül, soruÅŸturma açÄ±lÄ±nca öÄŸretmenin onu dersten çÄ±kararak ÅŸikayetinden vazgeçmesini söylediÄŸini, yoksa ikisinin de üzüleceÄŸini söyleyerek tehdit ettiÄŸini anlattÄ±. Eylül ayrÄ±ca “Okul müdürü ise telefon numaramÄ± öÄŸretmene verdiÄŸim için beni suçladÄ±” dedi ve müdürün, öÄŸretmenin zihinsel ve bedensel özürlü bir kÄ±z çocuÄŸu olduÄŸunu söyleyerek kendisini ÅŸikayetinden vazgeçirmek istediÄŸini aktardÄ±.

Ä°DARÄ° SORUÅžTURMADAN 'UYARI' ÇIKTI

Okula gelen müfettiÅŸ, Eylül’ün ve benzer ÅŸeyleri yaÅŸayan öÄŸrencilerin ifadelerini aldÄ±. AktarÄ±lana göre soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan okul idaresi, Eylül ve ailesine “ÖÄŸretmeni suçlu bulduk ve bir ceza verdik ama size ne olduÄŸunu söyleyemeyiz” dedi. Ancak öÄŸrencileri taciz eden öÄŸretmen derslere girmeye devam etti. Eylül, dönemin çoÄŸunda raporlu olduÄŸunu ancak ÅŸikayetçi olduÄŸu ve suçlu bulunan bu öÄŸretmenin kendi sÄ±nÄ±fÄ±na coÄŸrafya dersi vermeye devam ettiÄŸini aktardÄ±.

Dava sürecinde Eylül ve ailesi, tacizci coÄŸrafya öÄŸretmenine idari soruÅŸturma sonucu uyarÄ±da bulunulduÄŸunu öÄŸrendi.

'KIYAFET KONTROLÜ BÄ°LE YAPIYOR'

Eylül, öÄŸretmenin sadece derslere girmekle kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, okul idaresi tarafÄ±ndan kollandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta kÄ±yafet kontrolü bile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±:

“Tören yapÄ±lÄ±rken müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±nda, biz okula girerken bizim kÄ±lÄ±k kÄ±yafetlerimizi düzenleyen insanlarÄ±n arasÄ±nda duruyor. Ben ilk zamanlar ÅŸunu düÅŸündüÄŸümü hatÄ±rlÄ±yorum: ‘Ben bu adamdan beni taciz ettiÄŸi için ÅŸikayetçiyim ve ÅŸu anda benim bedenime bakÄ±yor. Ben de buna izin veriyorum, vermek zorundayÄ±m.’ Bunun bile önüne geçilmedi.”

'ÇOCUÄžA KARÅžI CÄ°NSEL TACÄ°Z' VE 'BASÄ°T TEHDÄ°T' SUÇLARINDAN Ä°DDÄ°ANAME HAZIRLANDI

“En baÅŸta okul idaresinin olayÄ± mahkemeye taÅŸÄ±masÄ±nÄ± bekledim. 3-4 ay boyunca mahkeme celbi gelecek diye bekledim, 1 sene geçti hiçbir geliÅŸme olmadÄ±” diyen Eylül, okul bu yönde bir adÄ±m atmayÄ±nca ailesiyle Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulundu.

SavcÄ±lÄ±k, öÄŸretmen hakkÄ±nda “çocuÄŸa karÅŸÄ± cinsel taciz” ve “basit tehdit” suçlamalarÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±.

HakkÄ±nda dava açÄ±lan coÄŸrafya öÄŸretmeni S.D. ise Kanarya Polis Merkez AmirliÄŸi’nde verdiÄŸi ifadede kendisinin 25 yÄ±llÄ±k bir öÄŸretmen olarak hiç kimseyi taciz etmediÄŸini öÄŸrencilerinin hepsini çocuklarÄ± olarak gördüÄŸünü söyledi ve suçlamalarÄ± reddetti.

ÖÄŸretmen S.D. ifadesinde “19 yaÅŸÄ±nda konuÅŸamayan, yürüyemeyen bir kÄ±zÄ±m var. Moral için zaman zaman grup içinde öÄŸrencilerim ziyaretime gelmiÅŸtir. Bu konuÅŸma da bununla ilgilidir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 17:15

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