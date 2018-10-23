Oyuncu Cem Ã–zer yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±

11 gÃ¼n Ã¶nce filmin setinde dÃ¼ÅŸerek ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan Cem Ã–zer, dÃ¼n yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

Afyon’daki film çekimleri sÄ±rasÄ±nda sette kaza geçirip ayaÄŸÄ±nÄ± kÄ±ran Oyuncu Cem Özer, tedavi için getirildiÄŸi Ä°stanbul'da yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Cem Özer'in saÄŸlÄ±k durumunun kötüleÅŸtiÄŸi ve yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Hürriyet'ten Ä°smail Bayrak'Ä±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± Cemre Özer, “Babam ÅŸu an yoÄŸun bakÄ±mda uyutuluyor. AyaÄŸÄ±ndaki kÄ±rÄ±k sonrasÄ± oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yaÄŸ embolisi baÅŸÄ±na sÄ±çramÄ±ÅŸ. Dün yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Åžu an hiçbir ÅŸey söyleyemiyor doktorlarÄ±. Biz de çaresizce bekliyoruz.” dedi.

SETTE DÜÅžEREK AYAÄžINI KIRMIÅžTI

Sinema sanatçÄ±sÄ± Özer, Afyonkarahisar'Ä±n SinanpaÅŸa ilçesine baÄŸlÄ± Balmahmut köyündeki film çekimleri sÄ±rasÄ±nda düÅŸmüÅŸ, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸ ayak bileÄŸinde iki kÄ±rÄ±k olduÄŸu belirlenen sanatçÄ±, tedavi için Ä°stanbul'a getirilmiÅŸti.

AA muhabirinin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Özer, gazetecilere olayÄ± ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

"Film çekimi sÄ±rasÄ±nda düÅŸme kalkma sahnelerinin olduÄŸu kare çekiliyordu. Dengesiz düÅŸünce kendim ettim kendim buldum. Ä°ki tane kÄ±rÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var. Bu durum çekimleri yönetmen açÄ±sÄ±ndan etkiler tabii. Ama ben devam edeceÄŸim. Gösteri devam etmeli. Balmahmut köyünde istasyon sahnesini çekerken bir ayÄ± çukuruna düÅŸmem gerekiyordu. Ben de çukura gerçekten düÅŸtüm." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 15:46

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