Jeotermale engel olan Uzundereliler, ÅŸantiyeyi de iptal ettirdi

Ä°zmirâ€™in KarabaÄŸlar ilÃ§esi Uzundere Mahallesi'ne yapÄ±lmak istenen asfalt ve temizlik ÅŸantiyesi, Uzunderelilerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonucu iptal ettirildi.

Metehan UD

Ä°zmir

Daha önce köylerinin yanÄ± baÅŸÄ±na yapÄ±lmak istenen jeotermal kuyularÄ±nÄ± iptal ettiren Uzundere köylüleri, bu sefer de yine köylerinin yakÄ±nÄ±na Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lmak istenen asfalt ve temizlik ÅŸantiyesini iptal ettirdiler.

Ä°zmir’in KarabaÄŸlar ilçesinde yer alan Uzundere Mahallesi’ne Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lmak istenen katÄ± atÄ±k transfer merkezi, asfalt plant merkezi ve temizlik iÅŸleri ÅŸantiyesine karÅŸÄ± açÄ±lan iptal davasÄ± sonuçlandÄ±. Ä°mar planlarÄ±nda yeÅŸillendirilecek alan statüsünde bulunan parselleri belediye hizmet alanÄ±na çeviren Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi'nin kararÄ± yargÄ±dan döndü.

Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma DerneÄŸi ve 13 köylü tarafÄ±ndan açÄ±lan iptal davasÄ±nda dosyayÄ± inceleyen Ä°zmir 6. Ä°dare Mahkemesi kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. BilirkiÅŸi raporlarÄ± doÄŸrultusunda mahkeme heyeti planlarÄ± iptal etti. Mahkeme kararÄ±nda plan kararÄ±nÄ±n 1/25 binlik Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Çevre Düzeni'nde kurgulanmÄ±ÅŸ 'YeÅŸil KuÅŸak' stratejisini zedeleyici nitelikte ve 1/100 binlik Ä°zmir Manisa PlanlarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸuna karar verdi. AyrÄ±ca kararda plan deÄŸiÅŸiklikliÄŸinin ÅŸehircilik ilkelerine, planlama esaslarÄ±na, imar mevzuatÄ±na ve kamu yararÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dile getirildi.

ZEYTÄ°NLER MAHKEME KARARINA GÄ°REMEDÄ°

Uzundereliler, kurulacak tesislerin 3573 sayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun ve Uygulama YönetmeliÄŸi’ne aykÄ±rÄ± olduÄŸunu da dile getirdiler. BilirkiÅŸi heyeti raporunda da bu konuya deÄŸindi ve çevredeki zeytinliklere zararÄ±na dikkat çekti ancak mahkeme heyeti iptal gerekçeleri arasÄ±nda zeytinlikleri gerekçe göstermemesi dikkat çekti. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin dava dosyasÄ±na gönderdiÄŸi cevap dilekçesinde parsellerin etraflarÄ±ndaki zeytinlikleri yok saymÄ±ÅŸ ve 'kendiliÄŸinden yetiÅŸmiÅŸ bodur bitki' tanÄ±mlamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

PLAN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°NDE SERMAYE BASKISI

Plan deÄŸiÅŸikliÄŸi ile birlikte taÅŸÄ±nmak istenen KarabaÄŸlar Belediyesi'nin temizlik iÅŸleri ÅŸantiyesi Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin kentsel dönüÅŸüm konutlarÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda kalÄ±yor. YapÄ±mÄ± Folkart tarafÄ±ndan sürdürülen konutlarÄ±n yarÄ±sÄ± Folkart'a kalacakken söz konusu ÅŸantiye ise satÄ±ÅŸlar önünde engel olarak görülüyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 15:36

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