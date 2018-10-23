Van depreminin Ã¼zerinden 7 yÄ±l geÃ§ti, yaralar sarÄ±lmadÄ±

Van depreminin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde aÃ§Ä±klama yapan HDP Van Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼: Aradan geÃ§en 7 yÄ±lda kentin yaralarÄ± sarÄ±lmadÄ±.

Van depremin yÄ±ldönümünde açÄ±klama yapan HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Ümit Dede, geçen 7 yÄ±lda kentin yaralarÄ±nÄ±n sarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Dede, o dönem kentin afet bölgesi ilan edilmediÄŸini, uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ±n geri çevrildiÄŸini ve halka hizmet eden Bekir Kaya'nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.



HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Van Ä°l Örgütü, kentte 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen ve 604 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine, yüzlerce kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan depremin 7’nci yÄ±l dönümüne iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

ToplantÄ±da basÄ±n metnini okuyan Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Ümit Dede, 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ve KasÄ±m aylarÄ±nda yaÅŸanan iki depremde meydana gelen tahribatÄ± anlatarak yaÅŸanan sorunlarÄ±n hala giderilmediÄŸine dikkat çekti.

AKP'nin depremi Van’Ä±n içine girdiÄŸi yarayÄ± sarmak yerine kentin sosyolojisini alt üst etme noktasÄ±nda fÄ±rsata çevirdiÄŸini belirten Dede, on binlerce insanÄ±n depremden daha zor ÅŸartlarla yüz yüze bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Tüm bunlarÄ± da 'Kendi gücümüzü görmek istiyoruz' diyerek yaptÄ±. SÄ±namaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gücün siyasi rant olduÄŸu kÄ±sa sürede anlaÅŸÄ±ldÄ±” diye belirtti.

‘Ä°MAR PLANI SORUNLARINI DERÄ°NLEÅžTÄ°RDÄ°’

BüyükÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Bekir Kaya’nÄ±n o süreçte halk için yürüttüÄŸü mücadeleye deÄŸinen Dede, “Dönemin BaÅŸbakanÄ± Tayyip ErdoÄŸan bir adÄ±m daha ileri giderek, 'Polisi taÅŸlamak için organize olanlar afet anÄ±nda yoklar' sözleri ile BDP'yi ve belediyeyi hedef gösterdi. HalkÄ±mÄ±z devlet tarafÄ±ndan deprem felaketiyle yüz yüze bÄ±rakÄ±lÄ±rken, Van halkÄ± için bir umut olan, halkÄ±yla birlikte çadÄ±rda kalmayÄ± tercih eden BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Bekir Kaya, tam da o günlerde tutuklanarak cezaevine konuldu. Oysaki, depremin ardÄ±ndan merkezi hükümet, Van Belediyesinin imar yetkisini dahi elinden almÄ±ÅŸ, Ankara’da oturduÄŸu yerden Van’a bir imar planÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan bu imar planÄ± Van’Ä±n sorunlarÄ±nÄ± daha da derinleÅŸtirmek dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸe yaramamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

‘GELEN YARDIMLAR VAN Ä°ÇÄ°N HARCANMADI’

Dede, afetin ardÄ±ndan birçok uluslararasÄ± kuruluÅŸun yardÄ±m talebini ilettiÄŸini ancak dönemin CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül'ün Türkiyeli ekiplerinin afet yönetimine sahip olduklarÄ±nÄ± söyleyerek yardÄ±mlarÄ± geri çevirdiÄŸini belirtti.



Yurt dÄ±ÅŸÄ± ve içinden duyarlÄ± insanlar tarafÄ±ndan yürütülen kampanyalara büyük ilgi gösterildiÄŸini ancak yardÄ±mlarÄ±n bugüne kadar nelere harcandÄ±ÄŸÄ±na dair bir ÅŸeffaf bir süreç yürütülmediÄŸine de deÄŸinen Dede, "Van halkÄ±nÄ±n genel kanaati Van için yapÄ±lan nakdi yardÄ±mlarÄ±n Van için deÄŸil, hükümetin ‘Mega projelerine’ harcandÄ±ÄŸÄ± yönündedir” diye konuÅŸtu.

‘VAN AFET BÖLGESÄ° Ä°LAN EDÄ°LMEDÄ°’

Depremin toplumsal ve ekonomik yaÅŸamÄ± alt üst ettiÄŸini dile getiren Dede, ÅŸöyle devam etti: “Deprem sonrasÄ± yaÅŸanan ekonomik tahribatÄ±n Van gerçekliÄŸi ÅŸahsÄ±nda korkunç rakamlara varmasÄ± üzerine 'Van ekonomisini yeniden canlandÄ±racaÄŸÄ±z' diyen AKP, vaat ettiÄŸi kredileri ve ballandÄ±ra ballandÄ±ra anlattÄ±ÄŸÄ± projelerinin hiçbirini gerçekleÅŸtirmedi. EsnaflarÄ±n çoÄŸu bu süreçte kepenk kapattÄ±, çiftçiler hayvanlarÄ±nÄ± elden çÄ±karmak zorunda kaldÄ±. Bir bütün olarak Van’Ä±n ekonomik hayatÄ± durma noktasÄ±na geldi. Bu durum en çok ErciÅŸ’te hissedildi. Sadece ilk üç yÄ±lda 250 kadar esnaf Ticaret ve Sanayi OdasÄ±’ndan kaydÄ±nÄ± sildirdi. Ancak bu dönemde Van’Ä±n afet bölgesi ilan edilmemesinden kaynaklÄ± olarak vergi borçlarÄ± silinmedi, sadece ötelendi. Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bu dönemde Van esnafÄ±, tüccarÄ± ve çiftçisi 5 yÄ±l boyunca ertelenen ve biriken vergi borçlarÄ±nÄ± ödemek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bu haliyle ÅŸu anda yaÅŸanan ekonomik krizi en derin hisseden ve etkilenen kent Van olmaktadÄ±r.”

YARALAR SARILMADI

Aradan geçen 7 yÄ±la raÄŸmen yaralarÄ±n sarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Dede, ÅŸunlarÄ± söyledi: “SoÄŸuk deprem günlerinde halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda duran, sorunlara çözüm üretmeye çalÄ±ÅŸan Bekir Kaya’yÄ± tutuklayan zihniyet, sonrasÄ±nda tekrar belediye eÅŸbaÅŸkanÄ± seçilen ve büyük bir gayretle Van’Ä±n sorunlarÄ±nÄ± çözmeye çalÄ±ÅŸan Kaya’yÄ± görevinden alarak Van halkÄ±nÄ± kayyumlara teslim etti. Gerçekte Bekir Kaya ve ilçe belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±z ÅŸahsÄ±nda Van halkÄ±nÄ± cezalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. HDP olarak merkezi iktidarÄ±n partimiz üzerindeki tüm baskÄ±larÄ±na raÄŸmen kentimizi terk etmeyerek halkÄ±mÄ±zÄ±n sorunlarÄ±na çözüm olacak politikalar üreteceÄŸimize dair sözümü yineleyerek, 7 yÄ±l önce yaÅŸanan depremde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri bir kez daha anÄ±yor, depremzede vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sonuna kadar yanÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha belirtmek istiyoruz.” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 15:52

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