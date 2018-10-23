Ä°zmir'e Sahip Ã‡Ä±k Platformu Ã§evre avukatlarÄ±na sahip Ã§Ä±ktÄ±

Ä°zmir'e Sahip Ã‡Ä±k Platformu, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi Ã‡evre ve Kent Hukuku Komisyonunun tasfiye edilmesine karÅŸÄ± avukatlarla yanyana olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Ä°zmir'e Sahip ÇÄ±k Platformu, Türkiye Barolar BirliÄŸi (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun tasfiye edilmesi ile ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi. AçÄ±klamada TBB'nin tavrÄ± kÄ±nanarak, Ä°zmir'de baÅŸlayan çevre hareketini Ä°zmir'in sahipleneceÄŸi dile getirildi.

ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMÄ°SYONU TASFÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Ä°zmir Tabip OdasÄ±nda yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda basÄ±n metnini okuyan EGEÇEP EÅŸ Dönem Sözcüsü Av. Berrin Esin Kaya, TBB'nin gönüllü olarak görev yapan Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi 24 avukatÄ±n hiçbir gerekçe göstermeden görevlerine son vermesini kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'nun 2011'de kurulduÄŸunu hatÄ±rlatan Kaya, "KurulduÄŸu günden bu yana ülkedeki ekoloji mücadelesinin hukuksal ayaÄŸÄ±nda önemli bir boÅŸluÄŸu dolduran komisyonda gönüllü olarak görev alan avukat dostlarÄ±mÄ±zÄ±n, tasfiye edilmesini ekoloji, demokrasi, hukukun üstünlüÄŸü ve insan haklarÄ± mücadelelerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ büyük bir haksÄ±zlÄ±k olarak deÄŸerlendiriyoruz" diye konuÅŸtu.

'SORUMLU FEYZÄ°OÄžLU MU?'

Kaya, Komisyonun tasfiyesinin, "Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü"nün Ege Bölgesindeki ekoloji mücadelesinde önemli bir yere sahip olan EGEÇEP'e verilmesinden sonra geldiÄŸine dikkat çekti. Kaya, "TBB'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Metin FeyzioÄŸlu'nun altÄ±n madencilerinin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmasÄ± Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu avukat dostlarÄ±mÄ±zÄ±n neden tasfiye edildiÄŸine dair açÄ±k bir ipucu vermektedir" dedi.

'AVUKAT DOSTLARIMIZLA YANYANA DURACAÄžIZ'

Kaya, "Ä°zmir'deki çevre, ekoloji, meslek örgütü, dernekler ve diÄŸer kuruluÅŸlar olarak; TBB yönetim kurulu üyelerine, almÄ±ÅŸ olduklarÄ± bu kararÄ± not ettiÄŸimizi, görevlerinden alÄ±nan dostlarÄ±mÄ±zla ÅŸimdiye kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da her türlü haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yan yana duracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildiriyoruz" diye konuÅŸtu.

Kaya, TBB Yönetim Kurulu üyelerine bir an önce yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸtan dönme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

'ÇEVRE HAREKETÄ°NE Ä°ZMÄ°R SAHÄ°P ÇIKACAK'

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda söz alan Ä°zmir Barosu Genel Kurulunda baÅŸkanlÄ±ÄŸa seçilen Özkan Yücel, henüz mazbatasÄ±nÄ± almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bir hukukçu olarak konuÅŸtuÄŸunu belirtti. Yücel, TBB'nin komisyonu tasfiyesinin son derece yanlÄ±ÅŸ bulduklarÄ±nÄ± belirterek, "TBB'nin yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°zmir'den yapacaÄŸÄ±z. Çevre hareketi Ä°zmir'de baÅŸladÄ± ve biz bu harekete sahip çÄ±kmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

'NOYAN ÖZKAN'A SAYGISIZLIK'

Tasfiye edilen komisyonun üyesi Avukat Åžehrazat Mercan, komisyon üyesi avukatlarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± birçok davaya ÅŸimdi TBB'nin kendi avukatlarÄ±nÄ± göstermek istediÄŸini belirterek, yÄ±llardÄ±r süren bu davalarla ilgili endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Yine tasfiye edilen komisyonun bir diÄŸer üyesi Av. Arif Ali CangÄ± da tasfiye sürecinin Noyan Özkan Onur Ödüllerinin verilmesi sonrasÄ±nda geliÅŸtiÄŸini belirterek, "Bu herÅŸeyden önce Noyan Özkan'Ä±n hatÄ±rasÄ±na büyük bir saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. YapÄ±lan ÅŸey TBB'ye yakÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Geçen hafta sonu yapÄ±lan Baro Genel kurulunda eÄŸer Noyan Özkan'Ä±n ailesi de kabul ederse bu ödülü bundan sonra Ä°zmir Barosu'nun vermesi kararÄ± alÄ±ndÄ±" diye konuÅŸtu.

AçÄ±klamaya Ä°zmir Barosu'na yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin yanÄ± sÄ±ra, TMMOB, EGEÇEP ve Ekoloji BirliÄŸi temsilcileri de katÄ±larak destek verdi. (Ä°zmir/(EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 14:57

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