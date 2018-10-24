24 Ekim 2018 04:37

Mülteciler ayrımcılığa uğramaktan dert yanıyor

Bir dükkan camında mültecilere yönelik ırkçı afişlerle gündeme gelen Denizli’de yaşayan mülteciler, ayrımcılıktan rahatsız oluyor.

Mülteciler ayrımcılığa uğramaktan dert yanıyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Hilmi MIYNAT
    Denizli

    Bir dükkan camında mültecilere yönelik ırkçı afişlerle gündeme gelen Denizli’de yaklaşık 25 bin mülteci yaşıyor. Çalışma yaşamından sosyal ortama kadar her türlü alanda ayrımcılığa uğradıklarını belirten mülteci işçiler, “Ağır hafif iş demeden çalışıyoruz ama yine de dışlanıyoruz” diyor.

    Dört yıldır aynı fabrikada çalışan Süleyman kendi işyerinden bir örnekle başlıyor yaşadıkları ayrımcılığı anlatmaya. Birkaç ay önce müdürlerinin değiştiğini belirterek şunları söylüyor: “Başlarda işi pek bilmediğinden bu kadar sık bağırıp çağırmasa da bizden nefret ettiğini hissediyorduk. İşler dört yıldır sorunsuz halloluyor. Patronla da bir sıkıntı yaşamadık. İşler yürüdüğü sürece problem yok. Ama bu yeni müdür bizden nefret ediyor. Gereksiz bağırıp çağırıyor. Bize bağırmasını kaldıramıyorum. Ağır iş hafif iş ne olsa yaparım ama bize bağırmaya hakkı yok. Şunu yap bunu yap diye bağırdığı iş benim zaten dört yıldır yaptığım iş. O yokken de ben bu işi yapıyordum. Adamın düşüncesinde problem var, işle alakalı değil. Biz Suriyelilerle ilgili bir sorunu var bu çok belli oluyor.”

    ‘KUSURA BAKMA ABLA BİZ SENİ SURİYELİ SANDIK!’

    Ev bulma konusunun en büyük problem olduğunu belirten Süleyman, “Bir kiralık ev ilanı görüp ev sahibini arıyoruz, ilk sorduğu soru ‘nerelisiniz’ oluyor. Suriye deyince bir şey demeden yüzümüze kapatıyor” diyor.

    Mesut araya girerek başka bir anısıyla bahsediyor yaşanan ayrımcılıktan: “Bir gün alt sokakta çarşaflı bir kadın dolmuş bekliyor. Üç dört dolmuş almadı. Sonra kadın sinirlenip şikâyetçi olunca sıradaki dolmuş alıp ‘Kusura bakma abla biz seni Suriyeli sandık’ dedi. Öyle de bir ön yargı var ki kadın çarşaflı diye Suriyeli sanıp dolmuşa almamışlar.”

    Şahit oldukları bir kavgadan bahseden Mesut, “Çınar’da bir Suriyeli ile Türk kavga ediyor. Türk olan o Suriyeli ile kişisel bir sorun yaşamış ama tüm Suriyelilere küfrediyor. Bunları buradan yollamak lazım diyor. Bizim ne suçumuz var neden bir kavga olunca hemen tüm Suriyelilere tepki gösteriliyor?” diyor. Süleyman da “Denizli’de yaşayıp benim de sevmediğim en az 10 Suriyeli vardır. Kavgacıdır, ev sahipleriyle sıkıntılıdır. Ama her ülkenin vardır iyisi kötüsü. Türkiye’de de vardır Amerika’da da. Yani 10 kişi sorun çıkarıyor diye tüm Suriyelilerin dışlanması, küfredilmesi yanlış” diyor.

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    ‘ÇALIŞMA İZNİ ÇIKMASI İYİ AMA...’

    Çalıştıkları fabrikada 25 Türkiyeli 17 mülteci olduklarını söyleyen Süleyman, ilk işe başladıkları dönemde kendilerine ön yargı ile yaklaşıldığını fakat gün geçtikçe birbirlerine alıştıklarını, iş arkadaşlarıyla zamanla kaynaştıklarını ifade ediyor. Kimya mühendisi olan Mesut da yaklaşık 3 yıldır aynı işyerinde işçi olarak çalışıyor. Kendilerine çalışma izni çıkarılacağını söylediğimizde bunu sevinçle karşılıyorlar fakat ilk sordukları soru ‘Patron bu izin için ekstra para ödemek zorunda kalacak mı?’ sorusu oluyor. Süleyman, “Patronla her ne kadar iyi anlaşsak da eğer sigorta falan ekstra para vermek zorunda kalırsa onu kabul etmez” diyor.

    4 yıldır sigortasız çalışan mültecilerin geriye dönük haklarının ne olacağına ilişkin sorumuza ise “O haklar verilse iyi olur ama vermezler. Kimden nasıl isteriz bilmiyorum” yanıtını alıyoruz.

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