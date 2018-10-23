SelÃ§uk ve ErdoÄŸan '2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi'ni aÃ§Ä±kladÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi'ni aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk tarafÄ±ndan "BeÅŸtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi"nde "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi" açÄ±klandÄ±. Selçuk'un ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, vizyonun detaylarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

"SÄ±nav sayÄ±sÄ±ndan ziyade sistemle ilgileniyoruz" diyen Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeÅŸidinin olduÄŸu bir müfredat hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarÄ±nÄ± kÄ±smen artÄ±rÄ±yoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olmasÄ± konusunda ülke çapÄ±nda bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± da paylaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.

AçÄ±klanan vaatler ÅŸöyle:

Ä°ÇERÄ°K VE UYGULAMA

"â– Tüm okullarda TasarÄ±m - Beceri Atölyeleri kurulacak.

â– Müfredat çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ilgi, yetenek ve mizaçlarÄ±na göre düzenleniyor. Zorunlu ders saat ve çeÅŸitleri azalÄ±yor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluÅŸturuluyor.

ÖÄžRENME ANALÄ°TÄ°ÄžÄ° ARAÇLARIYLA VERÄ°YE DAYALI YÖNETÄ°M

â– Veriye dayalÄ± yönetimle bürokratik iÅŸ yükü azaltÄ±lÄ±yor.

â– EÄŸitimin yönetiminde kullanÄ±lan veri tabanlarÄ± bütünleÅŸtirilerek sadeleÅŸtiriliyor

â– ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n öÄŸrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öÄŸrenme analitiÄŸi platformu kuruluyor.

ÖLÇME VE DEÄžERLENDÄ°RME

â– OkullarÄ±mÄ±zda yeterlik temelli deÄŸerlendirme uygulamalarÄ± baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

â– SÄ±nÄ±ftaki çocuklarÄ±n akademik baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘ÖÄŸrenci BaÅŸarÄ± Ä°zleme AraÅŸtÄ±rmasÄ±’ yapÄ±lÄ±yor.

â– SÄ±navla öÄŸrenci alan okullar kademeli olarak azaltÄ±lÄ±yor.

â– ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘e-portfolyo’ sistemine geçiliyor.

Ä°NSAN KAYNAKLARININ GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° VE YÖNETÄ°MÄ°

â– ÖÄŸretmenlik meslek kanunu çÄ±kÄ±yor

â– SözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev süreleri kÄ±salÄ±yor. (3 artÄ± 1 yÄ±l oluyor)

â– Ücretli öÄŸretmenlerin ücretleri artÄ±yor.

â– ElveriÅŸsiz koÅŸullarda görev yapan öÄŸretmenlere ve yöneticilere teÅŸvik veriliyor.

â– Okul müdürlüÄŸü yüksek lisansa dayalÄ± bir meslek oluyor.

â– ÖÄŸretmen yetiÅŸtirme programlarÄ± uygulama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± hale geliyor.

â– ÖÄŸretmenlere yan alan yüksek lisans imkânÄ± geliyor

â– BaÅŸarÄ±lÄ± öÄŸretmenler yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderiliyor.

â– Okul yöneticiliÄŸine atanmada liyakat temelli bir deÄŸerlendirme geliyor.

â– Okul yöneticiliÄŸinin özlük haklarÄ± iyileÅŸtiriliyor.

OKULLARIN FÄ°NANSMANI

â– Okullara geliÅŸim bütçesi veriliyor.

â– EÄŸitim hayÄ±rseverlerinin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ± için il ve bakanlÄ±k teÅŸkilatÄ±nda yeni bir yapÄ± kuruluyor.

â– DiÄŸer bakanlÄ±klarla iÅŸbirlikleriyle eÄŸitimin finansmanÄ±nda yeni bir kapasite yaratÄ±lÄ±yor.

â– Mesleki teknik eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n döner sermaye gelirlerini arttÄ±rmak için yeni bir modele geçiliyor.

TEFTÄ°Åž VE KURUMSAL REHBERLÄ°K HÄ°ZMETLERÄ°

â– TeftiÅŸ sisteminde rehberlik ile inceleme, araÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturma birbirinden ayrÄ±lÄ±yor.

â– BakanlÄ±k müfettiÅŸlerine eÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n uygulanmalarÄ±nÄ±n izlenmesine iliÅŸkin yeni bir rol veriliyor.

REHBERLÄ°K VE PSÄ°KOLOJÄ°K DANIÅžMANLIK

â– ÖÄŸrencilere kariyer rehberliÄŸi sistemi geliyor.

â– Psikolojik danÄ±ÅŸma ve rehberlik hizmetleri Milli EÄŸitim Sistemimizde yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor

â– Türk kültürüne özgü tanÄ±lama, yönlendirme, yetkinlik araçlarÄ± yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

â– Rehberlik araÅŸtÄ±rma merkezleri (RAM) yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

ÖZEL EÄžÄ°TÄ°M

â– Özel gereksinmeli çocuklarÄ±n tespiti için Türkiye genelinde taramalara baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

â– Yerel yönetimlerin özel eÄŸitim birimleri kurmasÄ± teÅŸvik ediliyor.

â– Özel gereksinimli çocuklarÄ±mÄ±z için mobil eÄŸitim setleri oluÅŸturuluyor.

ÖZEL YETENEK

â– Özel yetenekli öÄŸrenciler için mevzuat çÄ±karÄ±lÄ±yor

â– Özel yetenekli öÄŸrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluÅŸturuluyor.

â– Bilim sanat merkezleri yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

â– Özel yetenekli öÄŸrencilerin eÄŸitiminde okul ve eÄŸitim sistemindeki uygulamalar iyileÅŸtiriliyor

â– Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

â– Özel yeteneklilerin eÄŸitimine yönelik lisans ve lisansüstü öÄŸretmen yetiÅŸtirme programlarÄ± güncellenerek yayÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor.

YABANCI DÄ°L EÄžÄ°TÄ°MÄ°

â– YabancÄ± dil öÄŸreniminde kademelere göre farklÄ± öÄŸretim yöntemleri uygulanacak

â– YabancÄ± dil öÄŸretmenlerine yüksek lisans ve uluslararasÄ± sertifika imkanÄ± saÄŸlanÄ±yor

â– Okul ve program türlerine göre farklÄ± dil becerileri ön plana çÄ±karÄ±lÄ±yor.

â– YabancÄ± dil öÄŸrenimi dijital platformlarÄ± kuruluyor.

â– YabancÄ± dile öÄŸreniminde erken yaÅŸ çocuklarÄ± için oyun, hikaye, karaoke kullanÄ±lÄ±yor.

ÖÄžRENME SÜREÇLERÄ°NDE DÄ°JÄ°TAL Ä°ÇERÄ°K VE BECERÄ° DESTEKLÄ° DÖNÜÅžÜM

â– Dijital eÄŸitim-öÄŸretim içeriÄŸi geliÅŸtirme ekosistemi oluÅŸturuluyor.

â– Ulusal dijital içerik arÅŸivi oluÅŸturuluyor

â– Dijital yeni nesil ölçe araçlarÄ± geliÅŸtiriliyor

â– Dijital öÄŸrenme materyalleri geliÅŸtiren lider öÄŸretmenler destekleniyor.

ERKEN ÇOCUKLUK

â– 5 yaÅŸ erken çocukluk eÄŸitimi zorunlu eÄŸitim kapsamÄ±na giriyor.

â– ÅžartlarÄ± elveriÅŸsiz ailelere okulöncesi çocuklarÄ± için materyal ve kÄ±rtasiye desteÄŸi geliyor.

â– Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programlarÄ± açÄ±lÄ±yor.

â– Okul öncesi eÄŸitimde kalitenin arttÄ±rÄ±lmasÄ± için ortak ‘kalite standartlarÄ±’ uygulamaya giriyor.

TEMEL EÄžÄ°TÄ°M

â– Ä°lkokullarda not yerine beceri temelli deÄŸerlendirme geliyor.

â– Ä°lkokullarda teneffüs süreleri arttÄ±rÄ±lÄ±yor.

â– Ä°lkokul ve ortaokullarda TasarÄ±m Beceri Atölyeleri kuruluyor.

â– EÄŸitim kayÄ±t bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

â– Türkçe temel eÄŸitimin öncelikli alanlarÄ±ndan biri oluyor.

ORTAÖÄžRETÄ°M

â– Liselerde ders saatleri yarÄ±ya yakÄ±n azalÄ±yor.

â– ÇocuklarÄ±n mesleki yönelimlerine iliÅŸkin yeni bir yapÄ± kuruluyor

â– ÇocuklarÄ±n ilgi yetenek ve mizaçlarÄ±na yönelik seçmeli dersler geliyor.

â– Ä°ÅŸ ve biliÅŸim dünyasÄ±na iliÅŸkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararasÄ± sertifika eÄŸitimleri geliyor.

â– Alan seçimi 9. sÄ±nÄ±ftan baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

â– Pansiyondaki yatÄ±lÄ± öÄŸrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânlarÄ± geliÅŸtiriliyor.

FEN LÄ°SELERÄ° VE SOSYAL BÄ°LÄ°MLER LÄ°SELERÄ°

â– Ders çizelgeleri öÄŸrencilerin araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme becerilerin iyileÅŸtirilmesi için yeniden düzenleniyor.

â– Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öÄŸretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

â– Bilim insanlarÄ± fen ve sosyal bilimler lisesindeki öÄŸrencilere eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma koçu oluyor.

Ä°MAM HATÄ°P ORTAOKULLARI VE LÄ°SELERÄ°

â– Ä°mam hatip okullarÄ±nda program çeÅŸitliliÄŸi korunuyor.

â– Ders çeÅŸidi azaltÄ±lÄ±yor

â– ÖÄŸrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapÄ± geliyor.

â– Arapça ve Ä°ngilizce yaz okullarÄ± açÄ±lÄ±yor

â– Ä°mam hatip okullarÄ±yla üniversiteler arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi mekanizmalarÄ± kuruluyor

MESLEKÄ°-TEKNÄ°K EÄžÄ°TÄ°M

â– Döner sermaye gelirlerinden alÄ±nan %15’lik hazine kesintisi %1’e düÅŸürülüyor.

â– Esnek ve modüler müfredat geliyor.

â– Alan eÄŸitimleri 9. sÄ±nÄ±fta baÅŸlÄ±yor.

â– Mesleki teknik eÄŸitim öÄŸrencileri okurken çalÄ±ÅŸÄ±yor.

â– Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda mesleki teknik eÄŸitim imkânlarÄ± geliyor.

â– Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiÅŸtiriliyor.

â– BaÅŸarÄ±lÄ± projelere mikro kredi saÄŸlanÄ±yor.

ÖZEL ÖÄžRETÄ°M

â– Özel öÄŸretim kurumlarÄ±yla ilgili bürokrasi azaltÄ±lÄ±yor

â– Özel öÄŸretimde haksÄ±z rekabetin önüne geçiliyor

â– Özel ve resmi eÄŸitim kurumlarÄ± arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi mekanizmalarÄ± kuruluyor

HAYATBOYU ÖÄžRENME

â– Okul dÄ±ÅŸÄ± kalan yetiÅŸkinler için diplomaya esas müfredat yapÄ±sÄ± sadeleÅŸtiriliyor.

â– YetiÅŸkinlere 21. yüzyÄ±l becerilerine yönelik farkÄ±ndalÄ±k ve beceri eÄŸitimleri baÅŸlÄ±yor.

â– Ulusal Hayat Boyu ÖÄŸrenme Ä°zleme Sistemi Kuruluyor.

â– BaÅŸta kadÄ±n ve çocuk olmak üzere ÅŸiddetle mücadelede farkÄ±ndalÄ±k eÄŸitimleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

â– Her türlü baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mücadelede farkÄ±ndalÄ±k ve bilgilendirme eÄŸitimleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 15:16

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