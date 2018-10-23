SelÃ§uk ve ErdoÄŸan '2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi'ni aÃ§Ä±kladÄ±

FotoÄŸraf: UÄŸur SubaÅŸÄ±/AA

SelÃ§uk ve ErdoÄŸan '2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi'ni aÃ§Ä±kladÄ±

    • 23 Ekim 2018 14:37

    Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi'ni aÃ§Ä±kladÄ±.

    Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk tarafÄ±ndan "BeÅŸtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi"nde "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi" açÄ±klandÄ±. Selçuk'un ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, vizyonun detaylarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

    "SÄ±nav sayÄ±sÄ±ndan ziyade sistemle ilgileniyoruz" diyen Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeÅŸidinin olduÄŸu bir müfredat hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarÄ±nÄ± kÄ±smen artÄ±rÄ±yoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olmasÄ± konusunda ülke çapÄ±nda bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± da paylaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.

    AçÄ±klanan vaatler ÅŸöyle:

    Ä°ÇERÄ°K VE UYGULAMA

    "â–  Tüm okullarda TasarÄ±m - Beceri Atölyeleri kurulacak.

    â–  Müfredat çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ilgi, yetenek ve mizaçlarÄ±na göre düzenleniyor. Zorunlu ders saat ve çeÅŸitleri azalÄ±yor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluÅŸturuluyor.

    ÖÄžRENME ANALÄ°TÄ°ÄžÄ° ARAÇLARIYLA VERÄ°YE DAYALI YÖNETÄ°M

    â–  Veriye dayalÄ± yönetimle bürokratik iÅŸ yükü azaltÄ±lÄ±yor.

    â–  EÄŸitimin yönetiminde kullanÄ±lan veri tabanlarÄ± bütünleÅŸtirilerek sadeleÅŸtiriliyor

    â–  ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n öÄŸrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öÄŸrenme analitiÄŸi platformu kuruluyor.

    ÖLÇME VE DEÄžERLENDÄ°RME

    â–  OkullarÄ±mÄ±zda yeterlik temelli deÄŸerlendirme uygulamalarÄ± baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

    â–  SÄ±nÄ±ftaki çocuklarÄ±n akademik baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘ÖÄŸrenci BaÅŸarÄ± Ä°zleme AraÅŸtÄ±rmasÄ±’ yapÄ±lÄ±yor.

    â–  SÄ±navla öÄŸrenci alan okullar kademeli olarak azaltÄ±lÄ±yor.

    â–  ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘e-portfolyo’ sistemine geçiliyor.

    Ä°NSAN KAYNAKLARININ GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° VE YÖNETÄ°MÄ°

    â–  ÖÄŸretmenlik meslek kanunu çÄ±kÄ±yor

    â–  SözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev süreleri kÄ±salÄ±yor. (3 artÄ± 1 yÄ±l oluyor)

    â–  Ücretli öÄŸretmenlerin ücretleri artÄ±yor.

    â–  ElveriÅŸsiz koÅŸullarda görev yapan öÄŸretmenlere ve yöneticilere teÅŸvik veriliyor.

    â–  Okul müdürlüÄŸü yüksek lisansa dayalÄ± bir meslek oluyor.

    â–  ÖÄŸretmen yetiÅŸtirme programlarÄ± uygulama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± hale geliyor.

    â–  ÖÄŸretmenlere yan alan yüksek lisans imkânÄ± geliyor

    â–  BaÅŸarÄ±lÄ± öÄŸretmenler yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderiliyor.

    â–  Okul yöneticiliÄŸine atanmada liyakat temelli bir deÄŸerlendirme geliyor.

    â–  Okul yöneticiliÄŸinin özlük haklarÄ± iyileÅŸtiriliyor.

    OKULLARIN FÄ°NANSMANI

    â–  Okullara geliÅŸim bütçesi veriliyor.

    â–  EÄŸitim hayÄ±rseverlerinin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ± için il ve bakanlÄ±k teÅŸkilatÄ±nda yeni bir yapÄ± kuruluyor.

    â–  DiÄŸer bakanlÄ±klarla iÅŸbirlikleriyle eÄŸitimin finansmanÄ±nda yeni bir kapasite yaratÄ±lÄ±yor.

    â–  Mesleki teknik eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n döner sermaye gelirlerini arttÄ±rmak için yeni bir modele geçiliyor.

    TEFTÄ°Åž VE KURUMSAL REHBERLÄ°K HÄ°ZMETLERÄ°

    â–  TeftiÅŸ sisteminde rehberlik ile inceleme, araÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturma birbirinden ayrÄ±lÄ±yor.

    â–  BakanlÄ±k müfettiÅŸlerine eÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n uygulanmalarÄ±nÄ±n izlenmesine iliÅŸkin yeni bir rol veriliyor.

    REHBERLÄ°K VE PSÄ°KOLOJÄ°K DANIÅžMANLIK

    â–  ÖÄŸrencilere kariyer rehberliÄŸi sistemi geliyor.

    â–  Psikolojik danÄ±ÅŸma ve rehberlik hizmetleri Milli EÄŸitim Sistemimizde yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor

    â–  Türk kültürüne özgü tanÄ±lama, yönlendirme, yetkinlik araçlarÄ± yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

    â–  Rehberlik araÅŸtÄ±rma merkezleri (RAM) yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

    ÖZEL EÄžÄ°TÄ°M

    â–  Özel gereksinmeli çocuklarÄ±n tespiti için Türkiye genelinde taramalara baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

    â–  Yerel yönetimlerin özel eÄŸitim birimleri kurmasÄ± teÅŸvik ediliyor.

    â–  Özel gereksinimli çocuklarÄ±mÄ±z için mobil eÄŸitim setleri oluÅŸturuluyor.

    ÖZEL YETENEK

    â–  Özel yetenekli öÄŸrenciler için mevzuat çÄ±karÄ±lÄ±yor

    â–  Özel yetenekli öÄŸrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluÅŸturuluyor.

    â–  Bilim sanat merkezleri yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

    â–  Özel yetenekli öÄŸrencilerin eÄŸitiminde okul ve eÄŸitim sistemindeki uygulamalar iyileÅŸtiriliyor

    â–  Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

    â–  Özel yeteneklilerin eÄŸitimine yönelik lisans ve lisansüstü öÄŸretmen yetiÅŸtirme programlarÄ± güncellenerek yayÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor.

    YABANCI DÄ°L EÄžÄ°TÄ°MÄ°

    â–  YabancÄ± dil öÄŸreniminde kademelere göre farklÄ± öÄŸretim yöntemleri uygulanacak

    â–  YabancÄ± dil öÄŸretmenlerine yüksek lisans ve uluslararasÄ± sertifika imkanÄ± saÄŸlanÄ±yor

    â–  Okul ve program türlerine göre farklÄ± dil becerileri ön plana çÄ±karÄ±lÄ±yor.

    â–  YabancÄ± dil öÄŸrenimi dijital platformlarÄ± kuruluyor.

    â–  YabancÄ± dile öÄŸreniminde erken yaÅŸ çocuklarÄ± için oyun, hikaye, karaoke kullanÄ±lÄ±yor.

    ÖÄžRENME SÜREÇLERÄ°NDE DÄ°JÄ°TAL Ä°ÇERÄ°K VE BECERÄ° DESTEKLÄ° DÖNÜÅžÜM

    â–  Dijital eÄŸitim-öÄŸretim içeriÄŸi geliÅŸtirme ekosistemi oluÅŸturuluyor.

    â–  Ulusal dijital içerik arÅŸivi oluÅŸturuluyor

    â–  Dijital yeni nesil ölçe araçlarÄ± geliÅŸtiriliyor

    â–  Dijital öÄŸrenme materyalleri geliÅŸtiren lider öÄŸretmenler destekleniyor.

    ERKEN ÇOCUKLUK

    â–  5 yaÅŸ erken çocukluk eÄŸitimi zorunlu eÄŸitim kapsamÄ±na giriyor.

    â–  ÅžartlarÄ± elveriÅŸsiz ailelere okulöncesi çocuklarÄ± için materyal ve kÄ±rtasiye desteÄŸi geliyor.

    â–  Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programlarÄ± açÄ±lÄ±yor.

    â–  Okul öncesi eÄŸitimde kalitenin arttÄ±rÄ±lmasÄ± için ortak ‘kalite standartlarÄ±’ uygulamaya giriyor.

    TEMEL EÄžÄ°TÄ°M

    â–  Ä°lkokullarda not yerine beceri temelli deÄŸerlendirme geliyor.

    â–  Ä°lkokullarda teneffüs süreleri arttÄ±rÄ±lÄ±yor.

    â–  Ä°lkokul ve ortaokullarda TasarÄ±m Beceri Atölyeleri kuruluyor.

    â–  EÄŸitim kayÄ±t bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

    â–  Türkçe temel eÄŸitimin öncelikli alanlarÄ±ndan biri oluyor.

    ORTAÖÄžRETÄ°M 

    â–  Liselerde ders saatleri yarÄ±ya yakÄ±n azalÄ±yor.

    â–  ÇocuklarÄ±n mesleki yönelimlerine iliÅŸkin yeni bir yapÄ± kuruluyor

    â–  ÇocuklarÄ±n ilgi yetenek ve mizaçlarÄ±na yönelik seçmeli dersler geliyor.

    â–  Ä°ÅŸ ve biliÅŸim dünyasÄ±na iliÅŸkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararasÄ± sertifika eÄŸitimleri geliyor.

    â–  Alan seçimi 9. sÄ±nÄ±ftan baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

    â–  Pansiyondaki yatÄ±lÄ± öÄŸrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânlarÄ± geliÅŸtiriliyor.

    FEN LÄ°SELERÄ° VE SOSYAL BÄ°LÄ°MLER LÄ°SELERÄ°

    â–  Ders çizelgeleri öÄŸrencilerin araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme becerilerin iyileÅŸtirilmesi için yeniden düzenleniyor.

    â–  Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öÄŸretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

    â–  Bilim insanlarÄ± fen ve sosyal bilimler lisesindeki öÄŸrencilere eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma koçu oluyor.

    Ä°MAM HATÄ°P ORTAOKULLARI VE LÄ°SELERÄ°

    â–  Ä°mam hatip okullarÄ±nda program çeÅŸitliliÄŸi korunuyor.

    â–  Ders çeÅŸidi azaltÄ±lÄ±yor

    â–  ÖÄŸrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapÄ± geliyor.

    â–  Arapça ve Ä°ngilizce yaz okullarÄ± açÄ±lÄ±yor

    â–  Ä°mam hatip okullarÄ±yla üniversiteler arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi mekanizmalarÄ± kuruluyor

    MESLEKÄ°-TEKNÄ°K EÄžÄ°TÄ°M

    â–  Döner sermaye gelirlerinden alÄ±nan %15’lik hazine kesintisi %1’e düÅŸürülüyor.

    â–  Esnek ve modüler müfredat geliyor.

    â–  Alan eÄŸitimleri 9. sÄ±nÄ±fta baÅŸlÄ±yor.

    â–  Mesleki teknik eÄŸitim öÄŸrencileri okurken çalÄ±ÅŸÄ±yor.

    â–  Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda mesleki teknik eÄŸitim imkânlarÄ± geliyor.

    â–  Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiÅŸtiriliyor.

    â–  BaÅŸarÄ±lÄ± projelere mikro kredi saÄŸlanÄ±yor.

    ÖZEL ÖÄžRETÄ°M

    â–  Özel öÄŸretim kurumlarÄ±yla ilgili bürokrasi azaltÄ±lÄ±yor

    â–  Özel öÄŸretimde haksÄ±z rekabetin önüne geçiliyor

    â–  Özel ve resmi eÄŸitim kurumlarÄ± arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi mekanizmalarÄ± kuruluyor

    HAYATBOYU ÖÄžRENME

    â–  Okul dÄ±ÅŸÄ± kalan yetiÅŸkinler için diplomaya esas müfredat yapÄ±sÄ± sadeleÅŸtiriliyor.

    â–  YetiÅŸkinlere 21. yüzyÄ±l becerilerine yönelik farkÄ±ndalÄ±k ve beceri eÄŸitimleri baÅŸlÄ±yor.

    â–  Ulusal Hayat Boyu ÖÄŸrenme Ä°zleme Sistemi Kuruluyor.

    â–  BaÅŸta kadÄ±n ve çocuk olmak üzere ÅŸiddetle mücadelede farkÄ±ndalÄ±k eÄŸitimleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

    â–  Her türlü baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mücadelede farkÄ±ndalÄ±k ve bilgilendirme eÄŸitimleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 15:16
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