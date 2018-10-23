Greenpeaceâ€™ten 11 ÅŸirkete Ã§aÄŸrÄ±: Tek kullanÄ±mlÄ±k plastikten vazgeÃ§in

Greenpeace, 11 dev gÄ±da ve kozmetik ÅŸirketine, dÃ¼nyaya geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan zararlar veren tek kullanÄ±mlÄ±k plastiklerden vazgeÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Greenpeace’in yaptÄ±ÄŸÄ± ankete göre dünyadaki plastik kirliliÄŸi krizinin baÅŸ sorumlusu gÄ±da, içecek ve banyo malzemeleri gibi hÄ±zlÄ± tüketim ürünleri satan ÅŸirketler. Ankete katÄ±lan ÅŸirketlerin hiçbirinin büyüyen tek kullanÄ±mlÄ±k plastik üretimini ve pazarlamasÄ±nÄ± durdurmaya yönelik bir planÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. SunduklarÄ± çözümler ise plastik problemini devam ettirmekten baÅŸka bir iÅŸe yaramÄ±yor.

Greenpeace Akdeniz, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± “Åžirketler Plastik KirliliÄŸini DurdurmalÄ±” projesiyle bu ÅŸirketlerden tek kullanÄ±mlÄ±k plastik paketleme malzemelerini kullanmaktan vazgeçmelerini ve alternatif paketleme sistemlerine yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ±nÄ± talep ediyor.

Greenpeace’in “DünyayÄ± Ele Geçiren Plastik KirliliÄŸi: Sorumlular Kim?” raporunda Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive, Danone, Johnson and Johnson, Kraft Heinz, Mars, Nestlé, Mondelez, PepsiCo, Procter & Gamble ve Unilever gibi hÄ±zlÄ± tüketim ürünleri satan 11 büyük ÅŸirket incelendi.

Greenpeace bu ÅŸirketlere yolladÄ±ÄŸÄ± ankette plastik krizinin üstesinden gelmek adÄ±na ne gibi planlarÄ± olduÄŸunu sordu.

Anket sonuçlarÄ±ndan oluÅŸan rapordan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

HÄ±zlÄ± tüketim ürünleri satan ÅŸirketlerin hepsi tek kullanÄ±mlÄ±k paketlemeyi temel daÄŸÄ±tÄ±m sistemi olarak kullanÄ±yor ve bunu deÄŸiÅŸtireceklerine dair bir öngörüleri yok. Ankete katÄ±lan ÅŸirketlerden hiçbirinin tek kullanÄ±mlÄ±k plastikten vazgeçeceÄŸine dair taahhütler içeren kapsamlÄ± bir stratejisi yok. Bu ÅŸirketlerin birçoÄŸu tek kullanÄ±mlÄ±k plastik ambalajlarÄ±n miktarÄ±nÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla ürettikleri atÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rÄ±yor. Åžirketlerin birçoÄŸunun ürettikleri ambalajlarÄ±n ne kadarÄ±nÄ±n geri dönüÅŸtürülmüÅŸ malzemeden olduÄŸu hakkÄ±nda ya çok az bir bilgisi var ya da bunun çok azÄ±nÄ± açÄ±klÄ±yorlar. Üstelik bu plastik atÄ±klarÄ±n tüketimden sonra nereye gittiÄŸi hakkÄ±nda ise pek bilgileri yok. YarattÄ±klarÄ± ciddi plastik ayak izine raÄŸmen ÅŸirketler plastiÄŸi azaltmak ya da alternatif daÄŸÄ±tÄ±m sistemleri kurmak gibi sorunun kökenine yönelik çözümler yerine geri dönüÅŸüm üzerine odaklanÄ±yor. Sektörde ciddi bir ÅŸeffaflÄ±k sorunu var ve çok az ÅŸirket plastik kullanÄ±mÄ±na dair önemli verileri paylaÅŸmaya istekli.

Greenpeace Endonezya UluslararasÄ± Plastik Proje Lideri Ahmad Ashov sonuçlarÄ± ÅŸöyle deÄŸerlendirdi:

“Biz bu süreçte endüstride plastik kirliliÄŸini azaltmak için önderlik eden markalarÄ± belirlemeyi umarken bütün sektörün sorumluluk almayarak statükoyu devam ettirmeyi istediÄŸini gördük. Sektörün acil olarak iÅŸ modelini deÄŸiÅŸtirmeye ve kullan-at ürünler ile ambalaj sistemlerinin daha fazla kabul görmediÄŸi bir dünya yaratmaya ihtiyacÄ± var.”

"Tek kullanÄ±mlÄ±k plastikler yalnÄ±zca birkaç dakika kullanÄ±lÄ±p atÄ±lmak üzere tasarlandÄ±. Ama doÄŸada yüzyÄ±llar boyu kalarak denizlerimizi, akarsularÄ±mÄ±zÄ± ve topraÄŸÄ±mÄ±zÄ± kirletip, hayvanlara ve insanlara zarar veriyorlar. 1950’den bu yana 8 milyar tondan fazla plastik üretildi. Bu gidiÅŸatÄ± deÄŸiÅŸtirmezsek plastik üretimi 2050 yÄ±lÄ±nda dörde katlanacak."

"HÄ±zlÄ± tüketim ürünleri sektörü dünyadaki en büyük endüstrilerden biri. HÄ±zlÄ± tüketim ürünleri satan ÅŸirketlerin birçoÄŸu, her yÄ±l yüzde 1 ila 6 arasÄ± büyüyor. Bu trend böyle devam ederse tek kullanÄ±mlÄ±k plastik kullanÄ±mlarÄ± da bu hÄ±za paralel olarak büyüyecek." (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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