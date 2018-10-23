Ä°ÅŸÃ§ileri tutuklayanlar rÃ¶gardaki cenaze iÃ§in soruÅŸturma aÃ§acak mÄ±?

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 3. havalimanÄ±nda rögarda bulunduÄŸu iddia edilen iÅŸçinin ölümüne iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, “Ä°ÅŸçileri, sendikacÄ±larÄ± tutuklayanlar bununla ilgili soruÅŸturma açacak mÄ±?” diye soruldu.

Ä°stanbul Tophane’de bulunan Ä°ÅžKUR önünde yapÄ±lan eyleme Saadet Partisi, Emek Partisi, Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, HDP Ä°stanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDK Emek Komisyonu üyeleri de katÄ±ldÄ±.

Platform adÄ±na açÄ±klama yapan Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Nihat Demir, “3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda bir iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. Üç gündür gerçekliÄŸini teyit etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olayda kimlik bilgisine dahi ulaÅŸÄ±lmayan bir iÅŸçinin cenazesi ÅŸantiyedeki rögarÄ±n içinde, yine iÅŸçiler tarafÄ±ndan bulundu. Ä°ÅŸçilerin üzerinde her daim hazÄ±r ve nazÄ±r bekleyen görevliler, cinayetlere engel olmak yerine örtbas etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. TanÄ±k iÅŸçilerin telefonlarÄ± ellerinden alÄ±narak kayÄ±tlarÄ± silindi” dedi.

FARKINDALIK SAYESÄ°NDE GÄ°ZLENEMEDÄ°

Bu havalimanÄ±nÄ±n dünyanÄ±n en büyük coÄŸrafi alanÄ± sahip ve 90 milyon yolcu kapasiteli olmasÄ±yla övünen yetkililerden de, Ä°GA’dan da, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan da, cinayeti soruÅŸturmakla yükümlü adli makamlardan da tek bir açÄ±klama olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demir ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ktidarÄ±yla patronuyla bu ‘büyük prestij projesinin’ sahipleri için, polisi, jandarmasÄ±, adliyesi, meslek ahlakÄ±ndan yoksun yazarlarÄ± için bu cinayet hiç iÅŸlenmedi! Hatta bu iÅŸçi hiç var olmadÄ±! Örtbas etme çabalarÄ±, mutlak suskunluklarÄ± baÅŸka neyi gösterir? Sorunlara dikkat çeken iÅŸçiler sendika yöneticileri ve destekleyenleri hakkÄ±nda davalar açarken hiç vakit kaybetmeyen savcÄ±lar, acaba giriÅŸimde bulunup, sorumlu Ä°GA yöneticileri hakkÄ±nda bir soruÅŸturma açmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Åžimdi ölen iÅŸçinin ailesine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek için, baÅŸka deyiÅŸle, ailenin cenazeye ulaÅŸmamasÄ± için ellerinden geleni yapacaklar. Gizleme çabasÄ± ve sessizlikleri bunun içindir. Bunu da baÅŸarsalardÄ± kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na bir iÅŸçi daha gömülecekti. Belki biz bilmeden bu ‘büyük prestij yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n!’ inÅŸaatÄ±nda öldürülen bilinmez sayÄ±lÄ± iÅŸçilerin yanÄ±na birisi daha eklenecekti. Ama bu sefer, son cinayet gizlenemedi. Åžimdilik, ölen kardeÅŸimizin kimliÄŸini deÄŸil ama en azÄ±ndan öldürülmüÅŸ olduÄŸunu biliyoruz. Åžunu da biliyoruz ki bu cinayetin gizlenememiÅŸ olmasÄ±, havalimanÄ± iÅŸçilerinin talepleri için ayaÄŸa kalkmalarÄ± ile her kesimde, iÅŸçilerde, vicdanlarda artan bir farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n eseridir. Ä°ÅŸçilerin haklÄ± tepkisi bütün ülkede ses getirmese bu cinayetin de üstünü örtebileceklerdi.”

MÜCADELE ÇAÄžRISI

Åžantiyelerde, iÅŸyerlerinde ücretten, çalÄ±ÅŸma, yaÅŸama koÅŸullarÄ±na kadar yükselen bütün taleplerin nedeninin, patronlarÄ±n daha çok kâr için iÅŸçiye vermedikleri haklar olduÄŸunu belirten Demir, “Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ güvenliÄŸine yatÄ±rÄ±m yapmamalarÄ±, iÅŸ güvenliÄŸini maliyet artÄ±ran gereksiz masraf olarak görmeleridir. 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin isyanÄ±, bütün bu nedensellikleri ortaya koyan büyük bir çoban ateÅŸi oldu. Sermayenin ve iktidarlarÄ±nÄ±n korkusu, bu ateÅŸin yayÄ±lmasÄ±, karanlÄ±ÄŸÄ±n aralanmasÄ±dÄ±r. Direnen iÅŸçilere uygulanan yoÄŸun baskÄ±lar, tutuklamalar bu korkunun eseridir. Ve elbette bu son örnekte görüldüÄŸü gibi, üç gün önce iÅŸledikleri cinayeti örtbas etme, gizleme çabasÄ± da bu korkunun ürünüdür. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin haklÄ± talepleri için verdikleri mücadele ile dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± yükselteceÄŸimizi yineliyoruz. Ä°ÅŸ cinayetlerini gizleme, bilgi karartma çabalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda her duyarlÄ± bireyi, kurumu gerçeÄŸi yayan birer mecra olmaya, birlikte mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi.

Ä°Åž GÜVENLÄ°ÄžÄ° KONUSUNDA KÜÇÜK BÄ°R ADIM ATMA TENEZZÜLÜNDE BULUNMADILAR

YapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan DÄ°SK adÄ±na söz alan Limter-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamber SaygÄ±lÄ±, AKP iktidarÄ± boyunca 20 binin üzerinde iÅŸ cinayetinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Yüzlerce kez ÅŸikayetlerde bulunmamÄ±za raÄŸmen hem patronlarÄ±n kapÄ±sÄ± hem de ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kapÄ±sÄ± önümüzde duvar oldu. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±, iÅŸ güvenliÄŸi konusunda küçük adÄ±m atma tenezzülünde bulunmadÄ±lar” diye konuÅŸtu.

SaygÄ±lÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul KozyataÄŸÄ±’nda aylardÄ±r ücretleri ödenmediÄŸi için 29 gündür direniÅŸte olan KöroÄŸlu inÅŸaat iÅŸçileri adÄ±na Nedim Mutlu konuÅŸtu. Türkiye’de inÅŸaatlarda katliamlar devam ettiÄŸini ifade eden mutlu, tutuklu bulunan 3. havalimanÄ± iÅŸçileri ile sendikacÄ±larÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Daha önce Bursa’da 18. kattan düÅŸen arkadaÅŸÄ±nÄ±n ölümüne tanÄ±k olduÄŸu için 3 gün boyunca gözaltÄ±nda tutulduÄŸunu iddia eden Mutlu, “Üç gün sonra beni serbest bÄ±raktÄ±lar ve dediler ki ‘bu bir intihardÄ±r’ dediler. SavcÄ± 6 saat gelmedi” diye konuÅŸtu.

CEZAEVÄ°NDEKÄ° SENDÄ°KA YÖNETÄ°CÄ°LERÄ°NDEN MESAJ

Daha sonra Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Yöneticisi Özkan ÖzkanlÄ± ile Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un cezaevinden gönderdiÄŸi mesajlar okundu:

Özgür Karabulut’un mesajÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “ÇÄ±ktÄ±ÄŸÄ±n yolda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±n engeli biliyorsan bu engeller senin mücadelene engel olmuyor. Ä°ÅŸçilerin emekçilerin hak mücadelesi özgürlük mücadelesi patronlar tarafÄ±ndan bir çok engelle kÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu dün oldu, bundan sonra da olacak. Biz mücadeleyi her ne pahasÄ±na olursa olsun sürdüreceÄŸiz. Ä°ÅŸçilerin köle deÄŸiliz mücadelesi kölelik koÅŸullarÄ± ortadan kalkana kadar sürecektir. Herkesi mücadeleye olan inancÄ±mla selamlÄ±yorum.”

Özkan ÖzkanlÄ±’nÄ±n mesajÄ± ise ÅŸöyle: “DayanÄ±ÅŸmada emekleri olan bütün arkadaÅŸlara sendikamÄ±zÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±na, ailelerimize, avukatlarÄ±mÄ±za, milletvekillerine ve bize sahip çÄ±kan emekçilere teÅŸekkür ediyoruz. 3. havalimanÄ± inÅŸaat iÅŸçileri olarak direniÅŸlerini sürdüren Migros, Flormar ve Cargill iÅŸçilerine ve haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan tüm iÅŸçilere selam gönderiyoruz. Sermayenin sesi deÄŸil emekçilerin sesi olmaktan, bu mücadelede yer almaktan gurur duyuyoruz. Patronlara iÅŸçilere saygÄ± duymasÄ±nÄ± öÄŸreteceÄŸiz. Bizi yÄ±ldÄ±ramayacaklar.”

‘ORADA YÜKSELEN HAVAALANI DEÄžÄ°L 38 Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N MEZARI’

AçÄ±klamaya katÄ±lan CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker de “Ä°ÅŸçiler haklÄ±ydÄ±” diyerek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“O haklÄ± sesleniÅŸine katkÄ± sunmak için, onu mecliste duyurmak için 3 yÄ±l öncesinde iÅŸçiler ölüyor tedbir alÄ±n dedik, soru önergesi verdik. Bu tedbirler alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için çok sayÄ±da iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z maalesef katledildi. Orada yükselen havaalanÄ± deÄŸil 38 iÅŸçinin mezarÄ± aynÄ± zamanda. Orada kimin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belli deÄŸil, kimin öldüÄŸü belli deÄŸil ve kimin öleceÄŸi belli deÄŸil. Ä°nsanlar insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸmak istiyor. HaklÄ± yakarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da hapse tÄ±kÄ±ldÄ±lar. Güçlünün haklÄ± olduÄŸu deÄŸil, haklÄ±nÄ±n sesine kulak verildiÄŸi bir Türkiye için haklÄ± olan iÅŸçilerin yanÄ±ndayÄ±z. Tutuklu iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için buradan bir kez daha sesleniyorum; haklÄ± olan iÅŸçileri serbest bÄ±rakÄ±n”

‘OLAYIN AYDINLATILMASI Ä°ÇÄ°N MUHATAP BULAMIYORUZ’

“En temel hak olan yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir olayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” diyen HDP Ä°stanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bu yalnÄ±zca sermaye açÄ±sÄ±ndan deÄŸil, iktidar açÄ±sÄ±ndan da aynÄ± durum. Ä°ktidar en temel haklarÄ± hiçe sayÄ±yorsa sermaye de iktidar güç aldÄ±ÄŸÄ± için o da tüm haklarÄ± yok sayÄ±yor. Bugün burada yaÅŸanan vahim bir olay. Bu inÅŸaat alanÄ±nda insanlar ölüyor ve kimsenin haberi olmuyor. Bir soruÅŸturma dahi açÄ±lmÄ±yor ya da açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ysa üstü kapatÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸ cinayeti mi, birinin öldürmesi sonucu mu gerçekleÅŸti, ortada baÅŸka türlü bir vaka mÄ± var, bu cinayetin üstünü kim örtüyor, kim kapatÄ±yor... Buna dair hiçbir sorunun cevabÄ±nÄ± maalesef alamÄ±yoruz. Özellikle bu olayla ilgili ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± aramaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, muhatap bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, konun aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±, üzerine gidilmesi, soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± için ilgili kiÅŸilerle baÄŸlantÄ± kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama hiçbir ÅŸekilde telefonlarÄ±mÄ±za dönen olmuyor. Ölen iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n adÄ±nÄ± dahi öÄŸrenebilmiÅŸ deÄŸiliz.”

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n basÄ±n üzerinden bu olayÄ± öÄŸrendiÄŸinde soruÅŸturmaya baÅŸlamak zorunda olduÄŸuna dikkat çeken Gülüm, “Biz buradan bir kez daha ihbarÄ±mÄ±zÄ± yapmÄ±ÅŸ olalÄ±m” diyerek savcÄ±larÄ± görev çaÄŸÄ±rdÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

3. HavalimanÄ±nda Ã¼cretlerini alamayan iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

3. HavalimanÄ±nda iÅŸÃ§ilerin eylemi sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 16:25

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