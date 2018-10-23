3. havalimanÄ±nda rÃ¶garda Ã¶lÃ¼ bulunan iÅŸÃ§iye iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸÃ§ileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu, 'Ä°ÅŸÃ§ileri, sendikacÄ±larÄ± tutuklayanlar bununla ilgili soruÅŸturma aÃ§acak mÄ±?' diye sordu.

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 3. havalimanÄ±nda rögarda bulunduÄŸu iddia edilen iÅŸçinin ölümüne iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, “Ä°ÅŸçileri, sendikacÄ±larÄ± tutuklayanlar bununla ilgili soruÅŸturma açacak mÄ±?” diye soruldu.

Ä°stanbul Tophane’de bulunan Ä°ÅžKUR önünde yapÄ±lan eyleme Saadet Partisi, Emek Partisi, Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, HDP Ä°stanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDK Emek Komisyonu üyeleri de katÄ±ldÄ±.

Platform adÄ±na açÄ±klama yapan Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Nihat Demir, “3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda bir iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. Üç gündür gerçekliÄŸini teyit etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olayda kimlik bilgisine dahi ulaÅŸÄ±lmayan bir iÅŸçinin cenazesi ÅŸantiyedeki rögarÄ±n içinde, yine iÅŸçiler tarafÄ±ndan bulundu. Ä°ÅŸçilerin üzerinde her daim hazÄ±r ve nazÄ±r bekleyen görevliler, cinayetlere engel olmak yerine örtbas etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. TanÄ±k iÅŸçilerin telefonlarÄ± ellerinden alÄ±narak kayÄ±tlarÄ± silindi” dedi.

FARKINDALIK SAYESÄ°NDE GÄ°ZLENEMEDÄ°

Bu havalimanÄ±nÄ±n dünyanÄ±n en büyük coÄŸrafi alanÄ± sahip ve 90 milyon yolcu kapasiteli olmasÄ±yla övünen yetkililerden de, Ä°GA’dan da, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan da, cinayeti soruÅŸturmakla yükümlü adli makamlardan da tek bir açÄ±klama olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demir ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ä°ktidarÄ±yla patronuyla bu ‘büyük prestij projesinin’ sahipleri için, polisi, jandarmasÄ±, adliyesi, meslek ahlakÄ±ndan yoksun yazarlarÄ± için bu cinayet hiç iÅŸlenmedi! Hatta bu iÅŸçi hiç var olmadÄ±! Örtbas etme çabalarÄ±, mutlak suskunluklarÄ± baÅŸka neyi gösterir? Sorunlara dikkat çeken iÅŸçiler sendika yöneticileri ve destekleyenleri hakkÄ±nda davalar açarken hiç vakit kaybetmeyen savcÄ±lar, acaba giriÅŸimde bulunup, sorumlu Ä°GA yöneticileri hakkÄ±nda bir soruÅŸturma açmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Åžimdi ölen iÅŸçinin ailesine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek için, baÅŸka deyiÅŸle, ailenin cenazeye ulaÅŸmamasÄ± için ellerinden geleni yapacaklar. Gizleme çabasÄ± ve sessizlikleri bunun içindir. Bunu da baÅŸarsalardÄ± kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na bir iÅŸçi daha gömülecekti. Belki biz bilmeden bu ‘büyük prestij yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n!’ inÅŸaatÄ±nda öldürülen bilinmez sayÄ±lÄ± iÅŸçilerin yanÄ±na birisi daha eklenecekti. Ama bu sefer, son cinayet gizlenemedi. Åžimdilik, ölen kardeÅŸimizin kimliÄŸini deÄŸil ama en azÄ±ndan öldürülmüÅŸ olduÄŸunu biliyoruz. Åžunu da biliyoruz ki bu cinayetin gizlenememiÅŸ olmasÄ±, havalimanÄ± iÅŸçilerinin talepleri için ayaÄŸa kalkmalarÄ± ile her kesimde, iÅŸçilerde, vicdanlarda artan bir farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n eseridir. Ä°ÅŸçilerin haklÄ± tepkisi bütün ülkede ses getirmese bu cinayetin de üstünü örtebileceklerdi.”

MÜCADELE ÇAÄžRISI

Åžantiyelerde, iÅŸyerlerinde ücretten, çalÄ±ÅŸma, yaÅŸama koÅŸullarÄ±na kadar yükselen bütün taleplerin nedeninin, patronlarÄ±n daha çok kâr için iÅŸçiye vermedikleri haklar olduÄŸunu belirten Demir, “Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ güvenliÄŸine yatÄ±rÄ±m yapmamalarÄ±, iÅŸ güvenliÄŸini maliyet artÄ±ran gereksiz masraf olarak görmeleridir. 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin isyanÄ±, bütün bu nedensellikleri ortaya koyan büyük bir çoban ateÅŸi oldu. Sermayenin ve iktidarlarÄ±nÄ±n korkusu, bu ateÅŸin yayÄ±lmasÄ±, karanlÄ±ÄŸÄ±n aralanmasÄ±dÄ±r. Direnen iÅŸçilere uygulanan yoÄŸun baskÄ±lar, tutuklamalar bu korkunun eseridir. Ve elbette bu son örnekte görüldüÄŸü gibi, üç gün önce iÅŸledikleri cinayeti örtbas etme, gizleme çabasÄ± da bu korkunun ürünüdür. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin haklÄ± talepleri için verdikleri mücadele ile dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± yükselteceÄŸimizi yineliyoruz. Ä°ÅŸ cinayetlerini gizleme, bilgi karartma çabalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda her duyarlÄ± bireyi, kurumu gerçeÄŸi yayan birer mecra olmaya, birlikte mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

3. HavalimanÄ±nda Ã¼cretlerini alamayan iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

3. HavalimanÄ±nda iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 14:48

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