Trump'tan Ã‡in ve Rusya'ya yeni nÃ¼kleer tehdidi

Trump: Rusya ve Ã‡in aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ± toplayana dek nÃ¼kleer cephaneliÄŸimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz

ABD'nin Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan (INF) çekilme kararÄ±nÄ± duyuran ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya ve Çin'e yeni nükleer tehditte bulundu. Trump, "Rusya ve Çin aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ± toplayana dek nükleer cephaneliÄŸimizi güçlendireceÄŸiz" dedi.

'BU OYUNU OYNAMAK Ä°STEYEN HERKESÄ° TEHDÄ°T EDÄ°YORUM'

Sputnik'in haberine göre Washington'da gazetecilere konuÅŸan Trump, "Milletin aklÄ± baÅŸÄ±na gelene dek, ABD, nükleer silah geliÅŸtirip cephaneliÄŸini güçlendirmeye devam edecek. Bunu yÄ±llar önce yapmalÄ±ydÄ±k" diye konuÅŸan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Kime isterseniz ona tehdit sayÄ±n, isterseniz Çin'i, isterseniz Rusya'yÄ± dahil edin, bu oyunu oynamak isteyen herkes buna dahildir. Siz bunu yapamazsÄ±nÄ±z. Bu oyunu oynayamazsÄ±nÄ±z." ifadelerini kullandÄ±. "Onlar akÄ±llanana dek bizim yanÄ±mÄ±za yaklaÅŸabilen kimse olmayacak" diyerek tehditlerini tÄ±rmandÄ±ran Trump, Rusya'nÄ±n INF'yi ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± yineledi.

ABD ULUSAL GÜVENLÄ°K DANIÅžMANI BOLTON MOSKOVA’DA

Öte yandan Moskova’da Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu, ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton ile görüÅŸtü. nükleer anlaÅŸmadan çekilme, Ä°ran ve Suriye gündemiyle bir araya gelen ikili açÄ±klama yaptÄ±.

FotoÄŸraf: AA

GörüÅŸme sonrasÄ± açÄ±klama yapan Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu, Rusya ve ABD'nin daha aktif bir diyaloÄŸa ihtiyacÄ± olduÄŸunu da söyledi. Åžoygu "Bugün dünyada ortak çabalarla çözebileceÄŸimiz çok sayÄ±da problem var. Bunlar, hem nükleer caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k konusunda stratejik meseleler hem de uzun süredir devam eden büyük anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± çözme meseleleri ile ilgilidir." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Bolton, Rusya ile diyaloÄŸu geniÅŸletmeyi umduÄŸunu belirterek "Suriye'deki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n önlenmesi konusundaki müzakerelerin çok baÅŸarÄ±lÄ± ve faydalÄ± olduÄŸunu, bu diyaloÄŸu geniÅŸletip diÄŸer konularÄ± tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umuyoruz." ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Lavrov: Washington'dan resmi aÃ§Ä±klama bekliyoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 15:16

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