24 Ekim 2018 04:02

Plastik atıkları yeşil enerjiye nasıl dönüştürebiliriz?

Soğuk plazma piroliziyle, plastik atıkların gerçek değerini elde etmek ve bunu temiz ve kullanışlı bir şeye dönüştürmek mümkün olabilir.

Plastik atıkları yeşil enerjiye nasıl dönüştürebiliriz?

(Fotoğraf: Pixabay)

    • Paylaş

    Klasikleşmiş macera filmi Geleceğe Dönüş’te (Back to the Future) Emmett “Doc” Brown, zaman makinesini çalıştırmak için çöplerden ürettiği enerjiyi kullanıyor. Zaman makinesi bize hâlâ uzak olsa bile, çöpleri yakıt olarak kullanmamız gerçekten o kadar da uzak değil. Özellikle plastikler, dizel gibi bilinen yakıtlarınkine benzeyen enerji içeriğine sahiptir, çoğunlukla karbon ve hidrojen içerir.

    Plastikler en değerli atık materyallerinden biri, ama insanların onları atma şekline bakınca bunu düşünmememiz muhtemel. Bütün plastikleri “soğuk plazma pirolizi” adlı işlemi gerçekleştirerek kullanışlı enerji çeşitlerine ve endüstri için kimyasallara çevirmek mümkün.

    Piroliz limitli ve az oksijen bulunan bir ortamda, 400°C ve 650°C sıcaklıklar arasında organik materyalleri çözündüren bir ısıtma metodudur. Piroliz normalde enerjiyi ısı, elektrik veya yakıt halinde meydana çıkarmak için kullanılır, ama işleme soğuk plazma da dahil edilerek, diğer kimyasal ve materyalleri de kurtararak daha da faydalı olabilir.

    SOĞUK PLAZMA PİROLİZİ

    Soğuk plazma pirolizi atılmış plastiklerin hidrojen, metan ve etilene dönüştürülmesini mümkün kılıyor. Hem hidrojen hem de metan temiz yakıtlar olarak kullanılabilir, bu ikisi minimal miktarda is, karbondioksit ve yakılmamış hidrokarbonlar gibi zararlı bileşikler çıkartıyor. Ve etilen bugün dünyada kullanılan çoğu plastiğin temel yapıtaşı denilebilir.

    Şu anki haliyle, ABD’de plastik atıkların yüzde 40’ı, AB’de de yüzde 31’i katı atık sahalarına gönderiliyor. Ayrıca plastik atıklar kentsel katı atıklarının yüzde 10 ila yüzde 13’ünü oluşturuyor. Bu israf okyanuslar ve diğer ekosistemler üzerinde çok zararlı bir etkisi var.  

    Tabi ki plastiği enerji üretmek için yakmak, çöpe atmaktan daha iyidir. Fakat yakmak materyallerin tekrar kullanılmasına imkan vermez ve koşullar sıkıca kontrol edilmediği sürece bunun çevre üzerinde feci etkileri olabilir, örnek olarak hava kirliliği.

    Döngüsel bir ekonomide, yani atıkların çöpe atılmak yerine yeni ürünlere geri dönüştürüldüğü bir ekonomide atık plastiklere yeni hayat veren teknolojiler dağlarca olan atık plastik problemini değiştirebilir. Plastiği boşa harcamak yerine, soğuk plazma pirolizi değerli materyalleri düzeltmek ve endüstriye geri kazanmak için kullanılabilir.

    ATIK PLASTİKLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR

    Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, soğuk plazma pirolizinin etkileri, yerel bir geri dönüşüm tesisinde toplanan plastik poşetler, süt ve çamaşır suyu şişeleri kullanılarak test edildi.

    Soğuk plazma işlemi ile normal pirolize göre 55 kat daha fazla etilen (HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen, plastik şişeler ve borular gibi her gün karşımıza çıkan objelerin üretiminde kullanılır) elde edildi. Plastik ağırlığının yüzde 24’ü direkt olarak HDPE’den değerli ürünlere dönüştürüldü.

    Plazma teknolojileri geçmişten beri tehlikeli atıklarla baş etmek için kullanılmıştır ancak bu olay 3.000°C’den yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmekte ve bu nedenle karmaşık ve enerji ağırlıklı bir soğutma sistemi gerektirmektedir. İncelediğimiz soğuk plazma piroliz işlemi, konvansiyonel ısıtma ve soğuk plazmayı birleştirerek sadece 500 ila 600°C arasında çalışır ve bu da sürecin nispeten daha az enerji gerektirdiği anlamına gelir.

    Kimyasal bağları kırmak, reaksiyonları başlatmak ve uyarmak için kullanılan soğuk plazma, bir veya iki yalıtım bariyeri ile ayrılmış iki elektrottan üretilir.

    Soğuk plazma benzersizdir çünkü esas olarak sıcak (yüksek enerjili) elektronlar üretir- bu parçacıklar plastiklerin kimyasal bağlarını koparmak için harikadır. Soğuk plazmanın üretilmesi için gerekli elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilir. Bu işlemlerden elde edilen kimyasal ürünler, bir enerji depolama formu olarak kullanılır: Enerji daha sonra kullanılmak üzere farklı bir biçimde tutulur.

    Konvansiyonel pirolizden soğuk plazmanın kullanılmasının avantajları, işlemin sıkı bir şekilde kontrol edilebilmesidir, bu da HDPE’deki plastiklerin ağır hidrokarbonlarını daha hafif olanlara dönüştüren kimyasal bağları kırmayı kolaylaştırır. Plazmayı plastikleri diğer materyallere dönüştürmek için kullanabilirsiniz; enerji için hidrojen ve metan ya da polimerler veya diğer kimyasal işlemler için etilen ve hidrokarbonlara dönüştürebilirsiniz.

    En önemlisi, soğuk plazma ile reaksiyon süresi saniyeler sürer, bu da süreci hızlı ve potansiyel olarak ucuz kılar. Dolayısıyla, soğuk plazma pirolizi, halihazırda harcadığımız bir şeyi değerli bir ürüne dönüştürmek için bir dizi iş fırsatı sunabilir.

    İngiltere şu anda 2020 hanenin yarısının geri dönüşüm hedefini karşılamaya çalışıyor. Fakat bizim araştırmamız, sirküler ekonomide plastikler için olası bir yer olduğunu gösteriyor. Soğuk plazma piroliziyle, plastik atıkların gerçek değerini elde etmek ve bunu temiz ve kullanışlı bir şeye dönüştürmek mümkün olabilir.

    theconversation.com’dan çeviren Hazal GÖÇMEN

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Eğitim Sen: 3600 ek gösterge verilsin, kayıplar karşılansın
    SONRAKİ HABER

    Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı: Osaka-Kvitova
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ha gayret, ‘Kart-kurt’ demeye dönmek için bir adım kaldı!

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Leyla Güven'in özgürlüğü

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    24 Ocak kararlarının izinde

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Tataa

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Beethoven’ın kulakları çınlasın!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Suriye'de aranan “Bekaa!”

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Algıda arızalılık!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Venezuela yorumları: Venezuela’nın başkanını Trump seçiyor
    Venezuela yorumları: Venezuela’nın başkanını Trump seçiyor

    Latin Amerika ve İspanya’da sol eğilimli gazete ve haber sitelerinde yayınlanan makalelerde Venezuela’da yaşananlar ve ABD'nin planları analiz edildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek
    Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceği aktarıldı.

    Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a tahliye kararı
    Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

    Aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

    Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü
    Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü

    Taksim'de avukatlar “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü" dolayısıyla cübbeleriyle yürüdü: Savunma susmayacak.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

    Venezuela'da Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan etmesinin ardından darbe girişimine tepkiler ve destekler gelmeye devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı
    HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı

    HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla yerel seçim adaylarını tanıttı. HDP'nin sloganı da Ya Me Ye (Bizimdir)” oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu
    Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu

    Kocaeli Üniversitesinde doçentlik kadrosunu hak eden Ali Hakan Evik, üniversiteye gelen 'ihbar mektubu' yüzünden görevine başlayamıyor.

    İnsan hakkı örgütlerinden Leyla Güven çağrısı: Acil girişimde bulunun
    İnsan hakkı örgütlerinden Leyla Güven çağrısı: Acil girişimde bulunun

    Açlık grevinin 78. gününde olan Leyla Güven için insan hakkı savunucuları hükümete çağrı yaptı: Acil girişimde bulunun.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Operaya adanmış bir hayatın belgeseli: 'Leyla Gencer: La Diva Turca'
    Operaya adanmış bir hayatın belgeseli: 'Leyla Gencer: La Diva Turca'
    Kör eden parazit: Toksoplazma
    Kör eden parazit: Toksoplazma
    Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta adını finale yazdırdı
    Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta adını finale yazdırdı
    Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı: Osaka-Kvitova
    Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı: Osaka-Kvitova
    TÜİK: Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor
    TÜİK: Cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor

    TÜİK verilerine göre, Türkiye’de cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı da bu suçtan hüküm giyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz
    Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye hükümetinin ilk kez Suriye hükümetiyle ‘Dolaylı temas kurduğunu’ söyledi.

    Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız
    Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız

    Tutuklu yargılandığı davada savunma yapan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP yerel seçimlerde ne yapacak?
    EMEP yerel seçimlerde ne yapacak?

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ile yaklaşan yerel seçimleri ve EMEP'in taktiklerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt
    Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt

    Mansur Yavaş'ın, 2014'deki seçimde 550 sandığın YSK'ye gelmediği ve seçimin bu şekilde sonuçlandığı iddiasına YSK'den yanıt: İtiraz etmediniz

    Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı
    Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı

    Murgul Eti Bakır AŞ’de işe iade kararının uyulmamasını işletme müdürünün önünü keserek protesto eden işçiler tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anılıyor
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anılıyor

    Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. yılında yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

    Erdoğan-Putin'in Moskova zirvesi yeni sürecin ilk adımlarından biri
    Erdoğan-Putin'in Moskova zirvesi yeni sürecin ilk adımlarından biri

    Hediye Levent, Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği zirveyi yorumladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi
    Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi

    Erdoğan: Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir.

    Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı
    Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı

    ÇHD ve HHB üyesi avukatlar, hukuksuz yargılamalara ve cezaevindeki baskılara dikkat çekmek üzere açlık grevine başladı.

    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek
    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek

    Reza Zarrab hakkında hücre arkadaşına taciz ve tecavüzde bulunduğu iddiasıyla açılan dava sürüyor. Zarrab, 13 Şubat'a kadar savunma yapacak.

    GÜNCELLENDİ
    Emiliano Sala’yı arama çalışmaları sürüyor, sağ bulma ihtimali çok az
    Emiliano Sala’yı arama çalışmaları sürüyor, sağ bulma ihtimali çok az

    Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

    Diyanet: Eğitim arttıkça dinden uzaklaşılıyor
    Diyanet: Eğitim arttıkça dinden uzaklaşılıyor

    Diyanet’in öğrencilere dağıttığı “Peygamber ve Gençlik” kitabında “Tahsil ile dindarlık arasında ters yönlü ilişkiden bahsedilebilir” denildi.

    İsveçli parlamenterler de ”Bu suça ortak olmayacağız” dedi
    İsveçli parlamenterler de ”Bu suça ortak olmayacağız” dedi

    Türkiye'de İnsan Haklarıyla İsveç Dayanışma Komitesi Barış Akademisyenlerinin işten atılmalarına ve verilen cezalara ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    TARİŞ işçilerinden miting çağrısı
    TARİŞ işçilerinden miting çağrısı

    Sendikalaştıkları için işten atılan Gıda-İş üyesi TARİŞ işçileri, 8 Şubat'ta fabrika önünde yapılacak mitinge çağrı yapıyor.

    "Maduro’nun Instagram ve Facebook onayı kaldırıldı" haberi doğru değil
    "Maduro’nun Instagram ve Facebook onayı kaldırıldı" haberi doğru değil

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Facebook ve Instagram hesaplarındaki onay ibaresinin kaldırıldığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.