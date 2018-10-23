EÄŸitim Sen: 3600 ek gÃ¶sterge verilsin, kayÄ±plar karÅŸÄ±lansÄ±n

EÄŸitim Sen, kamu emekÃ§ilerinin kayÄ±plarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve Ã¶ÄŸretmenlerin kadrolu gÃ¼venceli istihdam talepleriyle iki kampanya baÅŸlattÄ±.

KESK’e baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± (EÄŸitim Sen), hem eÄŸitim ve bilim emekçilerine 3600 ek gösterge ve kamu emekçilerinin kayÄ±plarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± taleplerini içeren hem de öÄŸretmenlerin kadrolu güvenceli istihdam ve kamusal eÄŸitim taleplerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± iki imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

YaÅŸanan ekonomik krizde emekçilerin sorumluluÄŸu ve payÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken EÄŸitim Sen ekonomik taleplerin yer aldÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ±nda, “Krizin faturasÄ±nÄ±n bizlere ödettirilmesini kabul etmiyor, krizi kim çÄ±kardÄ±ysa faturasÄ±nÄ± onun ödemesini istiyoruz” dedi.

MAAÅžLARDA 1576 LÄ°RA NET ARTIÅž TALEBÄ°

24 Haziran seçimlerinde AKP’nin seçim vaatleri arasÄ±nda yer alan ve henüz bir adÄ±m atÄ±lmayan öÄŸretmenlere 3600 ek gösterge artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir an önce gerçekleÅŸmesi için baÅŸlatÄ±lan ekonomik talepleri içeren kampanyada EÄŸitim Sen, maaÅŸlarda son 10 yÄ±l içinde yaÅŸanan dolar bazÄ±nda 279 dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± net 1576 lira artÄ±ÅŸ saÄŸlanmasÄ±nÄ± istiyor.

Kampanyada ayrÄ±ca baÅŸta elektrik, doÄŸalgaz olmak üzere temel tüketim ürünlerine yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, gelir vergisi oranÄ±nÄ±n sabitlenmesi, ek ödemelerin tamamÄ±nÄ±n temel ücrete ve emekliliÄŸe yansÄ±tÄ±lmasÄ±, ek ders ücretlerinin hesaplanÄ±rken bir öÄŸretmenin aylÄ±k maaÅŸ tutarÄ±nÄ±n esas alÄ±nmasÄ±, eÄŸitim-öÄŸretim hazÄ±rlÄ±k ödeneÄŸinin ayrÄ±msÄ±z tüm eÄŸitim ve bilim emekkçilerine bir maaÅŸ tutarÄ±nda yÄ±lda iki kez ödenmesini talep ediliyor.

Ä°LK BÖLGE MÄ°TÄ°NGÄ° KASIM AYINDA Ä°ZMÄ°R’DE

EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, ihraç edilen öÄŸretmenlerin görevlerine iadesi, sözleÅŸmeleri öÄŸretmenlerin kadroya geçirilmesi, haklarÄ±nÄ±n iade edilmesi hem de BakanlÄ±ÄŸÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 117 bin öÄŸretmen ihtiyacÄ± üzerinden tüm branÅŸlara öÄŸretmen atamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gibi taleplerin yer aldÄ±ÄŸÄ± iki kampanyayÄ± birlikte yürüteceklerini söyledi.

Kampanya çerçevesinde il gezilerine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden AydoÄŸan, kasÄ±m ayÄ± içerisinde Ä°zmir’de bölge mitingi yapma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. AydoÄŸan, iÅŸyerlerini esas alan bir kampanya süreci yürüteceklerini, toplantÄ±, panel, etkinlikler ve bölge mitingleriyle çalÄ±ÅŸmanÄ±n yürütüleceÄŸini ifade etti.

SANAL MEDYADA UMUT DAÄžITIYORLAR AMA DEÄžÄ°ÅžEN BÄ°R ÅžEY YOK

“ÖÄŸretmen DünyayÄ± DeÄŸiÅŸtirir” kampanyasÄ± ile öncelikle bütün eÄŸitim ve bilim emekçilerine seslendiklerini vurgulayan AydoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Sanal medyada umut daÄŸÄ±tan açÄ±klamalar var ama somut anlamda deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. Bu kampanya öÄŸrencilerimiz ile ilgili de taleplerimizin olduÄŸu bir süreç. Özel okullara verilen teÅŸviklerin kamu okullarÄ±na aktarÄ±lmasÄ±nÄ±, yoksul aile çocuklarÄ±na maddi eÄŸitim desteÄŸi gibi taleplerimizin yer aldÄ±ÄŸÄ±, hem öÄŸrenci hem eÄŸitim ve bilim emekçilerinin haklarÄ±na sahip çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±z, ‘Birlikte kazanacaÄŸÄ±mÄ±z’ diyerek yürüteceÄŸimiz iki kampanya baÅŸlattÄ±k. Ekonomik anlamda zor günler geçiriyoruz. GüvencesizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±, adalet, hukuk ilkelerinin yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da bir süreç. Tüm taleplerimizi milyonu aÅŸan bir gücümüzle, iÅŸ yerlerimizden sesimize ses katarak birlikte baÅŸarabiliriz.”

KESK’TEN YENÄ° TOPLU SÖZLEÅžME ÇAÄžRISI

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) ise 2017 yÄ±lÄ±nda imzalanan Toplu SözleÅŸmenin hükmünü yitirdiÄŸini belirterek tüm konfederasyonlarÄ± ve BakanlÄ±ÄŸÄ± yeni bir toplu sözleÅŸme için göreve çaÄŸÄ±rdÄ±.

Tüm kamu emekçilerine ek zam talep eden KESK açÄ±klamasÄ±nda, “Ä°çinde bulunduÄŸumuz kriz koÅŸullarÄ±, tüm itirazlarÄ±mÄ±za raÄŸmen 2017 yÄ±lÄ±nda Orta Vadeli Mali Plandaki enflasyon hedefleri esas alÄ±narak imzalanan ‘toplu sözleÅŸme’yi kadük hale getirmiÅŸtir” dedi. AçÄ±klamada, TÜÄ°K rakamlarÄ± ve açÄ±klanan Yeni Ekonomi ProgramÄ±nÄ±n (YEP) ülkede ekonomik bir kriz yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸine dikkat çekilerek , “Ä°ÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye ardÄ± ardÄ±na gelen zamlar sonucunda çarÅŸÄ±da, pazarda, mutfakta büyüyen yangÄ±n ise gerçek enflasyonun TÜÄ°K’in resmi enflasyonunu katladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi.

Kamu emekçilerinin kamu hizmetleri alanÄ±nÄ±n bütün sorunlarÄ± ve yükü omuzladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, “Hangi sendikanÄ±n üyesi olursak olalÄ±m ekmeÄŸimizin her geçen gün küçültülmesine, iÅŸ güvencemizin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, elimizde kalan son haklara da göz konulmasÄ±na karÅŸÄ± bugün birlikte bir set oluÅŸturmazsak yarÄ±n çok geç olacak” denildi.

AçÄ±klamada, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen baÅŸta olmak üzere tüm konfederasyonlara hem mali haklar hem de sosyal haklar açÄ±sÄ±ndan hükmünü yitirdiÄŸi gerekçesiyle toplu sözleÅŸmenin derhal yenilenmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

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