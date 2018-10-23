Putin ve ErdoÄŸan dÃ¶rtlÃ¼ zirvede ayrÄ±ca ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

27 Ekimâ€™de Ä°stanbulâ€™da Suriye gÃ¼ndemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilecek dÃ¶rtlÃ¼ zirvede Putin ve ErdoÄŸan ikili bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 27 Ekim’de Fransa ve Almanya liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile Ä°stanbul’da gerçekleÅŸtirilecek dörtlü zirvede Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ayrÄ±ca görüÅŸeceÄŸini duyurdu.

Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri, 27 Ekim’de Ä°stanbul’da Suriye gündemiyle gerçekleÅŸtirilecek dörtlü zirvede bir araya gelecek. Ä°dlib ve Suriye'deki durumun ele alÄ±nacaÄŸÄ± dörtlü zirvede, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’Ä±n ikili bir görüÅŸme gerçekleÅŸtireceÄŸi belirtildi.



Sputnik’e konuÅŸan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 4. Avrupa Dairesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Andrey Buravov, Putin ile ErdoÄŸan’Ä±n zirve kapsamÄ±nda ayrÄ± bir görüÅŸme yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Buravov “Ülkelerimizin liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yakÄ±n zamanda dörtlü bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirilmesi için hazÄ±rlanÄ±lÄ±yor. Bu zirve kapsamÄ±nda ayrÄ± bir ikili görüÅŸmenin yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor” dedi.



Eylül ayÄ±nda Soçi'de bir araya gelen ErdoÄŸan ve Putin, Ä°dlib'de 'silahsÄ±z bölge' oluÅŸturulmasÄ±nÄ± öngören bir mutabakata imza atmÄ±ÅŸtÄ±. 15 Ekim'e kadar kurulmasÄ± planlanan bölgenin 15 ila 20 kilometrelik bir alanÄ± kapsayacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Ancak belirlenen tarihin üzerinden günler geçmesine raÄŸmen, Ä°dlib'te konumlanan Heyet Tahrir El Åžam (HTÅž) baÅŸta olmak üzere diÄŸer cihatçÄ± örgütler geri çekilmediÄŸi gibi cihat çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± yinelemiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

4'lÃ¼ zirve Ä°stanbul'da 27 Ekim'de dÃ¼zenlenecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 12:29

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