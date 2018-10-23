3. HavalimanÄ±nda iÅŸÃ§ilerin eylemi sÃ¼rÃ¼yor

3. HavalimanÄ±nda 3 aydÄ±r Ã¼cretleri Ã¶denmeyen iÅŸÃ§ilerin iÅŸ bÄ±rakma eylemi sÃ¼rÃ¼yor.

3. HavalimanÄ±nda Ä°GA bünyesinde bulunan DSG firmasÄ± tarafÄ±ndan 3 aylÄ±k maaÅŸlarÄ± ödenmediÄŸi için 100’e yakÄ±n iÅŸçinin dün baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi bugün de devam ediyor.

Ä°YÄ°-SEN’nin sosyal medya üzerinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer verildi: “Bugün Ä°GA yetkilileriyle iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmede Ä°GA tüm ödemelerin cuma günü gerçekleÅŸeceÄŸini bildirdi. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ödemeler gerçekleÅŸene kadar iÅŸe çÄ±kmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi. Ä°GA yönetimini uyarÄ±yoruz: Kamuoyunda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸovlarÄ± bÄ±rakÄ±n ve iÅŸçilerin sorunlarÄ±nÄ± çözün. Ä°ÅŸçilerin taleplerini yerine getirmediÄŸiniz sürece üçüncü havalimanÄ±'nda iÅŸ bÄ±rakma eylemleri ve fiili grevler devam edecektir. Üçüncü havalimanÄ±'nda dün olduÄŸu gibi bugün de hak gasplarÄ±na karÅŸÄ± güvenceli ve güvenli bir çalÄ±ÅŸma ortamÄ± isteÄŸimiz devam etmektedir. SendikamÄ±z sömürüye ve iÅŸ cinayetlerine son verene kadar mücadelesini sürdürecektir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Üçüncü havalimanÄ±'nda dün olduÄŸu gibi bugün de hak gasplarÄ±na karÅŸÄ± güvenceli ve güvenli bir çalÄ±ÅŸma ortamÄ± isteÄŸimiz devam etmektedir. SendikamÄ±z sömürüye ve iÅŸ cinayetlerine son verene kadar mücadelesini sürdürecektir. — Ä°YÄ°-SEN (@insaatiscilerii) 23 Ekim 2018

3. HAVALÄ°MANINDA Ä°Åž KAZASI

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve iÅŸ cinayetleri ile gündeme gelen 3. havalimanÄ±nda dün bir iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Ä°skeleden düÅŸen bir iÅŸçi yaralandÄ±. Ä°ÅŸçinin Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ÅŸ kazasÄ±nda yaralanan iÅŸçinin hastaneye kaldÄ±rÄ±lma anlarÄ± iÅŸçiler tarafÄ±ndan fotoÄŸraflandÄ±.

FotoÄŸraf: 3. HavalimanÄ± iÅŸçisi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 16:43

www.evrensel.net