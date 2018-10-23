KÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve iÅŸ cinayetleri ile gÃ¼ndeme gelen, iÅŸÃ§ilerin eylem yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tutuklandÄ±ÄŸÄ± 3. HavalimanÄ±nda iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±.

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve iÅŸ cinayetleri ile gündeme gelen 3. havalimanÄ±nda dün bir iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Ä°skeleden düÅŸen bir iÅŸçi yaralandÄ±. Ä°ÅŸçinin Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ÅŸ kazasÄ±nda yaralanan iÅŸçinin hastaneye kaldÄ±rÄ±lma anlarÄ± iÅŸçiler tarafÄ±ndan fotoÄŸraflandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: 3. HavalimanÄ± iÅŸçisi

3. HavalimanÄ±nda Ã¼cretlerini alamayan iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

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