Ã–ÄŸrencisini taciz eden doktora 4 yÄ±l ceza

Ordu Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™nde bir stajyer Ã¶ÄŸrenciyi taciz eden doktora 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± verildi.

Ordu Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde bir stajyer öÄŸrenciyi taciz eden doktor hakkÄ±nda mahkeme kararÄ±nÄ± verdi, doktor 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

2018 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan olayda, Ordu Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde staj yapan bir öÄŸrenci, birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± doktorlardan birinin kendisine tacizde bulunduÄŸunu belirterek için ÅŸikayetçi oldu.

Taciz ÅŸikayetinin gündeme gelmesi üzerine dava açÄ±lÄ±rken rektörlük tarafÄ±ndan da doktor hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Dava süreci devam ederken soruÅŸturma tamamlandÄ±. ÖÄŸrencisini taciz ettiÄŸi tespit edilen doktor hakkÄ±nda maaÅŸ kesme ve görev yeri deÄŸiÅŸikliÄŸine karar verilerek üniversite ile iliÅŸiÄŸi kesildi.

Doktor hakkÄ±nda verilen mahkeme kararÄ± da açÄ±klandÄ±. Adli TÄ±p raporlarÄ± ve tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi sonucu kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme doktorun stajyer öÄŸrenciyi taciz ettiÄŸine hükmederek doktor hakkÄ±nda 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± kararÄ± verdi. Mahkemenin gerekçeli kararÄ± ise henüz açÄ±klanmadÄ±. (Ordu/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 12:05

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