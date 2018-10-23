PalandÃ¶ken'e mevsimin ilk karÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

PalandÃ¶ken DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Erzurum merkezinde ise hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 3 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karÄ± düÅŸtü.

Bugün hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 3 santigrat dereceye düÅŸtüÄŸü kent merkezine yaÄŸmur, yüksek kesimlere ise kar yaÄŸdÄ±. En düÅŸük hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 derece hissedildiÄŸi sabah saatlerinde ise Palandöken DaÄŸÄ±'nÄ±n deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü.

FotoÄŸraf: Turgay Ä°pek/DHA

Kent merkezinden Palandöken'in zirvesini görenler, kÄ±ÅŸÄ± hissetmeye baÅŸladÄ±. (Erzurum/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 11:55

www.evrensel.net